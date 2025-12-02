Les ingénieurs de Mazda mettent en lumière l'expérience et les avantages des clients grâce à leur plus récente interface technologique

RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de la présentation du tout nouveau CX-5 2026, Mazda North American Operations a publié aujourd'hui une nouvelle vidéo mettant en vedette Matthew Valbuena, gestionnaire de la technologie à bord et des interfaces homme-machine, qui donne un aperçu de la nouvelle interface d'infodivertissement et de la technologie à bord du véhicule, avec des commandes vocales et des fonctions de connectivité développées pour offrir une expérience intuitive tout en réduisant au minimum les distractions au volant.

2026 Mazda CX-5 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

« Avec le CX-5 2026, notre objectif était de rendre la technologie facile à utiliser tout en gardant le conducteur concentré sur la route », a déclaré M. Valbuena. « Le nouveau système d'infodivertissement de Mazda est le fruit de beaucoup de recherches et d'essais, et nous croyons qu'il est bien placé pour s'adapter à la façon dont les clients interagissent avec des appareils semblables à un téléphone intelligent. »

La plus grande avancée de l'expérience technologique dans le véhicule du CX-5 est peut-être la mise en œuvre d'applications et de services Google intégrés de série qui s'affichent directement sur l'écran du véhicule, comme Google Maps pour la navigation intégrée. Cette nouvelle édition de Mazda Connect est développée avec une interface intuitive, y compris des fonctions couramment utilisées comme le système de chauffage, de ventilation et de climatisation et les contrôles du volume au bas de l'écran, afin de permettre un accès rapide aux fonctions souhaitées.

Grâce au contrôle vocal intégré à Google, le tout nouveau CX-5 offre une expérience mains libres impressionnante qui complète à la fois l'écran de 12,9 po de série ou le plus grand écran tactile de 15,6 po de Mazda. Les nouvelles commandes de volant donnent également au conducteur un autre point de contact pour interagir avec l'interface tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route.

Si vous préférez l'écriture miroir sur téléphone intelligent, le CX-5 2026 est compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ de série, offrant différentes façons d'utiliser la technologie du CX-5 pour mieux répondre aux besoins de chaque client.

Pour en savoir plus sur la technologie du tout nouveau Mazda CX-5 2026, cliquez sur le lien ci-dessous ou visitez Mazda.ca.

Détails de la technologie du CX-5 2026

