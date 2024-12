Plus que toute autre marque

RICHMOND HILL, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé aujourd'hui les derniers modèles de véhicules qui remportent ses prestigieux prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ et MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ pour 2024. Les modèles 2025 CX-70 et CX-70 hybride rechargeable (PHEV) de Mazda ont tous deux reçu le prix le plus prestigieux, soit le MEILLEUR CHOIX DE SÉCURITÉ+ 2024. Tout comme le tout nouveau CX-50 hybride, le CX-50 2025 a été reconnu pour le maintien des caractéristiques du prix MEILLEUR CHOIX DE SÉCURITÉ+ 2024 après que les améliorations apportées au modèle 2024 ont été testées de nouveau, ce qui lui a permis d'obtenir une cote plus élevée pour ce qui est de la prévention des collisions frontales impliquant des piétons.

Mazda a remporté un total de huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS pour 2024, soit plus que toute autre marque.

Les autres modèles Mazda qui remportent le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024 sont les modèles Mazda3, Mazda3 Sport, CX-301, CX-90 et CX-90 hybrides rechargeables (PHEV) 2024-2025.

« Mazda a une fois de plus démontré son engagement envers la sécurité, en agissant rapidement pour respecter les normes plus strictes que nous avons adoptées pour le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024, a déclaré le président de l'IIHS, David Harkey.

« Nos équipes de recherche et de développement se surpassent pour faire en sorte que nous ne nous contentions pas de respecter les exigences rigoureuses de tests que l'IIHS établit chaque année pour assurer la sécurité des conducteurs, des passagers et des piétons, mais que nous les dépassions, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Avec chaque nouveau véhicule et chaque nouvelle technologie que nous lançons, nous améliorons encore et encore la sécurité de nos véhicules, et nos huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024 en témoigne. »

Pour se qualifier pour le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024, les véhicules doivent obtenir de bonnes cotes dans les tests de collision frontale à faible chevauchement et les nouveaux tests de collision latérale, ainsi qu'une cote acceptable ou bonne dans le nouveau test de collision frontale à chevauchement modéré, qui met maintenant l'accent sur la sécurité des sièges arrière. De plus, une cote acceptable ou bonne dans l'évaluation de la prévention des collisions frontales avec piétons est requise, et toutes les garnitures doivent être munies de phares acceptables ou de bonne qualité.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

_____________________________________ 1 Les modèles Mazda3, Mazda3 Sport et CX-30 2024 avec prévention des collisions frontales en option

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

