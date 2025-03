RICHMOND HILL, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Tout au long de l'histoire, Mazda a toujours défendu l'innovation et fait preuve d'audace, sortant des sentiers battus pour offrir la bonne solution à ses clients. Aujourd'hui, l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a reconnu la grande plateforme des groupes motopropulseurs MHEV de Mazda comme la meilleure innovation technique dans le cadre des prix de l'Innovation 2025, qui ont été annoncés au Salon international de l'automobile de Vancouver 2025.

« Mazda a pris la décision non conventionnelle d'utiliser des moteurs turbocompressés de six cylindres en ligne et un système hybride léger de 48 volts, ainsi que de concevoir une nouvelle boîte de vitesses à 8 vitesses qui utilise un petit moteur électrique plutôt qu'un convertisseur de couple conventionnel, a déclaré Graham Heeps, président des prix de l'Innovation de l'AJAC. Les jurés des prix de l'Innovation de l'AJAC ont aimé constater des avantages dans plusieurs domaines, soit l'augmentation de l'efficacité, une meilleure accélération au départ arrêté, et des changements de vitesse fluides, tout en améliorant la dynamique de conduite et la sécurité en cas de collision frontale. »

À une époque où l'industrie automobile passe des moteurs à six cylindres aux moteurs à turbocompresseur réduits, Mazda a pris la décision audacieuse de concevoir et de mettre au point un moteur à six cylindres en ligne avec électrification hybride légère pour nos nouveaux véhicules à grande plateforme, y compris les CX-70 et les CX-7090 vendus au Canada. Ce groupe motopropulseur de taille appropriée offre deux niveaux de puissance et de performance différents pour rivaliser intelligemment dans le segment grand public avec la version de sortie standard, et affronter la concurrence dans le segment haut de gamme avec une version à haute puissance du moteur turbocompressé MHEV de 3,3 L I6, tout en offrant une efficacité énergétique réelle dans les deux modèles qui dépasse celle de la plupart des concurrents.

« L'innovation technique a toujours été essentielle pour Mazda, et au fil des ans, elle reste au cœur de nombreux grands chapitres de notre histoire, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. Mazda a toujours conçu des véhicules d'abord centrés sur l'humain pour aider à améliorer la vie de nos clients, et c'est un honneur de recevoir ce prix de l'AJAC. »

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

