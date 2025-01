L'événement Rolex 24 de Daytona est un contexte favorable pour une célébration spéciale de la star de la marque de voitures sport de Mazda, le MX-5.

Le Mazda MX-5 édition 35e anniversaire sera offert à un PDSF de 43 700 $.

Offert exclusivement avec une couleur extérieure rouge artisan et un intérieur beige à toit souple.

DAYTONA, Fla., le 24 janv. 2025 /CNW/ - À la suite de la conclusion de la première course Mazda MX-5 Cup de la saison 2025, et avant la 62e édition de l'événement Rolex 24 Hours à Daytona, Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui un autre moment important avec le dévoilement de l'édition 35e anniversaire du Mazda MX-5 de 2025.

Des milliers d'amateurs du monde entier se rassemblent à Daytona, l'un des plus grands sites de sports motorisés en Amérique du Nord, pour regarder certains des mouvements de roue les plus excitants lors de l'ouverture de saison du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Quel meilleur endroit pour célébrer 35 ans de paradis de la sensation de conduite légère avec un événement spécial de Mazda mettant en vedette un parc automobile débordant de véhicules pour les consommateurs et une collection organisée de certaines des meilleures versions du MX-5 au monde, directement de la collection privée de Mazda. Toutefois, le principal point d'intérêt de cette exposition historique est l'édition 35e anniversaire du Mazda MX-5 2025.

Alliant la silhouette absolument sportive à des touches raffinées en un clin d'œil à sa cousine, le CX-90, l'édition 2025 du 35e anniversaire du MX-5 met en vedette la couleur rouge vibrant artisan, qui est le quatrième ajout de Mazda à son procédé de peinture Takuminuri sur mesure qui produit une finition à trois couches. La teinte rouge foncé est assortie d'un toit souple beige et de roues de 17 po au fini brillant. On apprend également que l'édition 35e anniversaire comprend un aileron électrique à l'arrière de couleur assortie et des insignes sérialisés sur l'aile avant en option.

L'édition 35e anniversaire est dotée d'un intérieur classique avec carpettes et tapis assortis de couleur taupe, ainsi que de sièges en cuir Nappa taupe sur lesquels le logo du 35e anniversaire a été gravé sur les appuie-têtes. La garniture intérieure autour des évents de climatisation et du panneau de porte supérieur s'agencent aux couleurs à l'extérieur afin que vous puissiez apprécier les riches propriétés de décalage de de couleur du rouge artisan.

À l'image des caractéristiques exceptionnelles en termes d'équipement du modèle GT, les clients profiteront de caractéristiques comme des sièges chauffants, un système audio BOSE, une connectivité sans fil CarPlay d'Apple et Android Auto, le système intégré Alexa et un système de navigation jumelé à un écran d'infodivertissement Mazda Connect de 8,8 po, entre autres. Vous profiterez d'améliorations dynamiques, y compris un différentiel asymétrique à glissement limité, un renfort de support d'amortisseurs et des amortisseurs Bilstein privilégiant la conduite sportive.

Offerte uniquement avec une transmission manuelle à six vitesses et un toit souple, l'édition 35e anniversaire, dont seulement 230 exemplaires seront en vente au Canada, représente une occasion unique pour les amateurs de Mazda de posséder un élément spécial de notre histoire.

Après 35 ans de préparation, la MX-5 2025 est la version la plus puissante de notre emblématique coupé cabriolet à ce jour. Les clients qui veulent en savoir plus sur l'édition 35e anniversaire du MX-5 sont invités à s'informer auprès de leur détaillant Mazda local ou à consulter Mazda.ca.

PDSF DE LA MAZDA MX-5 2025 ÉDITION 35E ANNIVERSAIRE1 :

Modèle Toit souple MX-5 édition 6MT du 35e anniversaire 43 700 $

____________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 1 995 $, ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

