Mazda présente deux modèles conceptuels en première mondiale au Japan Mobility Show 2025

La MAZDA VISION X-COUPE est un coupé multisegment qui incarne la poursuite de l'évolution du langage de conception KODO - l'âme du mouvement. Elle est alimentée par un système hybride à branchement intégrant un turbomoteur rotatif à deux rotors, un moteur électrique et une batterie. D'une puissance maximale de 510 ch, le véhicule offre une autonomie de conduite de 160 km en mode électrique seulement et de jusqu'à 800 km lorsque le moteur à essence est utilisé. De plus, en combinant un carburant carboneutre dérivé de microalgues à la technologie exclusive de captage du CO 2 de Mazda, Mazda Mobile Carbon Capture, le véhicule contribue à réduire le CO 2 atmosphérique.

La MAZDA VISION X-COMPACT est conçue pour approfondir les liens entre les personnes et les voitures grâce à la fusion d'un modèle numérique sensoriel humain et de l'IA empathique. Agissant comme un compagnon, elle est capable de conversations naturelles et de suggestions de destinations, contribuant ainsi à élargir les horizons des conducteurs. Cela représente la vision de Mazda en ce qui a trait à l'avenir de la mobilité intelligente : faire en sorte que les véhicules et les gens forment un lien émotionnel semblable à une amitié.

De plus, la toute nouvelle MAZDA CX-5 (spécification européenne)*2 est présentée au grand public pour la toute première fois. Avec son intérieur spacieux, sa conception KODO raffinée et sa dynamique de conduite Jinba-ittai (harmonie entre le conducteur et la voiture) améliorée, ce modèle représente l'évolution d'un véhicule à succès dont plus de 4,5 millions d'unités ont été vendues*3 dans plus de 100 pays et régions. Conçu avec la nouvelle plateforme électronique MAZDA E/E ARCHITECTURE+, ce tout dernier modèle a pour but d'offrir une expérience de conduite évoluée.

Masahiro Moro, directeur délégué, président et chef de la direction de Mazda, a déclaré ce qui suit : « L'expression "Le plaisir de conduire alimente un avenir durable" exprime non seulement l'esprit fondamental de Mazda, mais aussi ce qui se trouve au cœur de ses défis futurs. Dans le cadre de la mission mondiale commune de l'atteinte de la carboneutralité, Mazda croit que le plaisir de conduire peut être un moteur de changement positif pour la société et la planète. Nous demeurons déterminés à répondre au désir des personnes qui aiment les voitures et souhaitent continuer de conduire à tout jamais. »

Mazda continuera de faire évoluer le concept du plaisir de conduire en fonction de la valeur qu'elle a nommée le « radicalement humain », et visera à procurer de la joie de vivre en créant des expériences de mobilité passionnantes dans la vie quotidienne des clients.

Aperçu des modèles MAZDA VISION X-COUPE et MAZDA VISION X-COMPACT

Modèle MAZDA VISION X-COUPE MAZDA VISION X-COMPACT Longueur hors tout 5 050 mm 3 825 mm Largeur hors tout 1 995 mm 1 795 mm Hauteur hors tout 1 480 mm 1 470 mm Empattement 3 080 mm 2 515 mm

_________________________________________________________________________________________ *1 Organisé par Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

Journée des médias : le mercredi 29 octobre, de 8 h à 18 h, et le jeudi 30 octobre, de 8 h à 13 h. Journée publique : du vendredi 31 octobre au dimanche 9 novembre. *2 Pour la nouvelle MAZDA CX-5, veuillez consulter le communiqué à l'adresse URL suivante.

https:/ /newsroom.mazda.com/en/publicity/release/2025/202507/250710a.htm l *3 Le modèle le plus vendu de Mazda dans sa gamme actuelle de 2018 à 2024

