La nouvelle finition Signature du véhicule hybride rechargeable (VHR) CX-90 met en avant le savoir-faire artisanal et les équipements de sécurité haut de gamme de Mazda.

Les équipements adaptés à l'hiver ont été étendus à plusieurs finitions, notamment le volant chauffant, le dégivreur d'essuie-glaces et les sièges arrière chauffants.

Le CX-90 2026 a un PDSF de départ1 de 47 100 $

RICHMOND HILL, ON., le 11 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. annonce aujourd'hui les prix de la gamme CX-90 2026, conçue pour les familles et pouvant accueillir jusqu'à huit personnes, tout en conservant la dynamique de conduite qui fait la renommée de Mazda. Le modèle CX-90 2026 bénéficie d'une technologie embarquée améliorée avec l'ajout de commandes vocales Alexa de série et de modifications de l'équipement, offrant aux Canadiens un véhicule multisegment à trois rangées plus raffiné, plus performant sur le plan technologique et mieux adapté à l'hiver.

2026 Mazda CX-90 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Tout comme le CX-70, le CX-90 est construit sur la grande plateforme électrifiée de Mazda. C'est en partie ce qui confère au CX-90 ses prouesses dynamiques, grâce à des choix techniques tels que la suspension avant à double triangulation, la suspension arrière multibras et la transmission intégrale i-Activ de série. Ces équipements sont parfaitement combinés à des logiciels de pointe, comme la technologie Mazda Kinematic Posture Control (KPC). Réglée pour une conduite précise, la technologie KPC supprime le soulèvement de la carrosserie dans les virages serrés afin de rendre la conduite plus intuitive et d'aider tous les occupants du véhicule à maintenir une posture naturelle. Tout cela fonctionne ensemble de manière transparente pour une conduite sûre et rassurante.

CX-90 MHEV GS

Les modèles CX-90 MHEV GS sont équipés du moteur turbocompresseur e-Skyactiv G 3,3 L à six cylindres en ligne, qui développe 280 ch et un couple de 332 lb-pi avec un carburant ordinaire à indice d'octane 87. Ce moteur réactif est associé au système hybride léger M-Hybrid Boost 48 volts de Mazda, conçu pour améliorer l'efficacité et la réponse de l'accélérateur à basse vitesse. Comme tous les modèles CX-90 au Canada, le GS est équipé d'une transmission automatique à huit rapports et d'une transmission intégrale i-ACTIV de série, ce qui lui confère une traction sûre dans une grande variété de conditions météorologiques et routières. Les modèles CX-90 équipés du moteur turbocompresseur e-Skyactiv G 3,3 L à six cylindres en ligne de série auront une consommation estimée par Transports Canada de 10,1 litres aux 100 kilomètres (L/100 km) en ville, 8,5 L/100 km sur autoroute et 9,4 L/100 km en cycle combiné.

À l'instar du modèle de l'année précédente, les modèles CX-90 MHEV GS offrent une variété impressionnante de fonctions de sécurité, de commodités et de technologies de série. La GS peut accueillir huit passagers, les banquettes de la deuxième et de la troisième rangée pouvant accueillir jusqu'à trois passagers chacune. Le conducteur et le passager avant pourront profiter des sièges avant chauffants de série, du siège conducteur à six réglages, du siège passager à quatre réglages, de la climatisation automatique à trois zones et d'un écran TFT LCD de 7 pouces sur le tableau de bord. Les occupants bénéficieront de nombreuses fonctionnalités de série, telles que l'écran central couleur de 10,25 pouces avec système d'infodivertissement Mazda Connect compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™, un système audio à huit haut-parleurs, un démarrage par bouton-poussoir, deux ports USB-C à l'avant et des sièges inclinables et coulissants à la deuxième rangée. Le modèle CX-90 GS-L 2026 comporte des manettes de changement de rapport sur le volant.

Concernant l'extérieur du véhicule, les caractéristiques de série comprennent des jantes en alliage argentées de 19 pouces, des barres de toit argentées, des phares à DEL à allumage/extinction automatique avec mise à niveau automatique, des feux de jour à DEL, des feux arrière à DEL, un contrôle des feux de route, des rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique avec clignotants intégrés et des essuie-glaces à détection de pluie. Des finitions extérieures noires et un emblème « Inline 6 » sur les ailes complètent l'apparence de ce modèle.

Les caractéristiques de sécurité i-Activsense de série comprennent le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/redémarrage, le système intelligent d'aide au freinage à l'avant avec détection des piétions, le système d'urgence de suivi de voie avec assistance au maintien dans la voie, le dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, le système d'avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie et l'alerte d'attention au conducteur pour assurer la sécurité de tous sur la route.

CX-90 MHEV GS-L

Grâce à sa technologie améliorée, ses fonctionnalités supplémentaires adaptées à l'hiver et son intérieur pratique et bien pensé, le GS-L allie à la perfection valeur et raffinement, constituant ainsi le modèle supérieur de la gamme CX-90.

Nouveauté cette année : les modèles GS-L sont équipés des systèmes sans fil Apple CarPlay™ et Android Auto™, d'un écran central plus grand de 12,3 pouces avec fonction tactile pour l'utilisation de ces systèmes de connectivité basés sur les téléphones, et du système d'aide à la conduite Cruise & Traffic Support de Mazda.

Ce modèle peut toujours accueillir huit personnes grâce à ses banquettes aux deuxième et troisième rangées, mais les clients peuvent également opter pour des sièges capitaine à la deuxième rangée. Conçu pour améliorer le confort quotidien pendant les hivers canadiens, le CX-90 MHEV GS-L comprend un volant chauffant et un dégivreur d'essuie-glaces avant, en plus des sièges avant chauffants de série. La sellerie en similicuir, le chargeur de téléphone sans fil (Qi) et le système d'accès sans clé avancé de Mazda ajoutent encore plus de confort pour tous les occupants.

Le modèle GS-L est également équipé d'un toit ouvrant électrique, d'un hayon électrique mains libres et de capteurs de stationnement arrière pour plus de polyvalence. À l'intérieur, le conducteur appréciera des équipements tels que le siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec soutien lombaire, le siège passager à réglage électrique en quatre directions et les prises USB-C aux deuxième et troisième rangées. L'habitacle est conçu avec soin pour faciliter les trajets quotidiens et les longs voyages, avec une praticité accrue pour les familles ou les grands groupes.

Cette version ajoute également le mode remorquage au Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), en plus des modes Sport et Off Road, et voit sa capacité de remorquage maximale passer de 3 500 lb à 5 000 lb lorsqu'elle est équipée des accessoires de remorquage d'origine Mazda.

CX-90 MHEV GT

Le CX-90 MHEV GS continue d'élever la gamme, offrant aux clients le choix entre une configuration à huit places avec des banquettes à la deuxième et à la troisième rangée, ou une configuration à sept places avec des sièges capitaine. La version 2026 bénéficie du système de navigation Mazda Online avec mise à jour à distance, de la fonction Trailer Hitch View pour faciliter le remorquage et de la fonction Amazon Alexa intégrée de série pour une utilisation mains libres améliorée.

L'intérieur du GT offre encore plus de confort et de sophistication avec une sellerie en cuir noir, des sièges avant ventilés, des sièges chauffants à l'avant et un toit ouvrant panoramique qui illumine l'habitacle. Un écran central couleur de 12,3 pouces, un affichage actif de la conduite et un système audio Bose à 12 haut-parleurs améliorent l'expérience de conduite, tandis que les rétroviseurs rabattables électriquement, le hayon électrique mains libres et les capteurs de stationnement avant et arrière ajoutent un confort supplémentaire au quotidien.

La sécurité est également renforcée grâce à des fonctionnalités i-Activsense supplémentaires telles que la surveillance des angles morts avec alerte de sortie de véhicule, l'assistance au freinage intelligent à l'arrière/croisement arrière, l'alerte de trafic transversal avant et le système d'éclairage avant adaptatif.

CX-90 MHEV GT-P

Le modèle CX-90 MHEV GT-P est équipé du moteur e-Skyactiv G 3,3 L Inline 6 Turbo, qui est le moteur à essence de production de masse le plus puissant développé par Mazda. Ce moteur développe jusqu'à 340 ch et un couple de 369 lb-pi lorsqu'il utilise le carburant supérieur recommandé à indice d'octane 91, ou 319 ch avec un carburant ordinaire à indice d'octane 87, tout en affichant une consommation estimée par Transports Canada de 10,3 L/100 km en ville, 8,5 L/100 km sur autoroute et 9,5 L/100 km en cycle combiné. Le GT-P se distingue par son apparence sportive et sophistiquée, qui comprend des accents extérieurs foncés, des jantes en alliage de 21 pouces au fini métallique noir et des barres de toit noires.

L'intérieur des modèles GT-P est disponible en version sept ou huit places, offrant la même flexibilité que les autres versions du CX-90. La sellerie en cuir Nappa noir haut de gamme, le siège passager à huit réglages électriques et les rétroviseurs extérieurs reliés à la fonction de mémorisation des sièges améliorent le confort général. Les clients apprécieront également le tableau de bord entièrement numérique et l'éclairage intérieur amélioré.

Les caractéristiques de sécurité sont renforcées par l'ajout du système de maintien de voie d'urgence avec assistance d'angle mort.

CX-90 MHEV Signature

Au sommet de la gamme CX-90 semi-hybride, la version Signature se distingue par d'élégantes moulures de passage de roue de la couleur de la carrosserie et des matériaux intérieurs haut de gamme, notamment du cuir Nappa noir ou du cuir Nappa blanc pur disponible en option, associé à des accents de finition en bois d'érable. À l'intérieur, l'habitacle est encore amélioré grâce au système de personnalisation du conducteur, qui utilise la reconnaissance faciale pour régler automatiquement le siège, le volant et les rétroviseurs du conducteur afin d'obtenir une position de conduite parfaitement adaptée.

Les sièges capitaine ventilés de la deuxième rangée assurent un confort de première classe aux passagers, tandis que des caractéristiques telles que le volant inclinable et télescopique à réglage électrique, l'éclairage intérieur amélioré et les textures haut de gamme soulignent l'attention portée aux détails qui définit l'identité Signature. La finition comprend également une gamme complète de fonctionnalités technologiques avancées, notamment un écran central couleur de 12,3 pouces, un affichage actif de la conduite, une connectivité sans fil et Alexa intégrée. D'autres améliorations comprennent une prise de courant de 150 watts dans le coffre pour alimenter les accessoires pendant les voyages ou les activités de plein air.

Le modèle Signature élargit la suite de sécurité i-Activsense déjà robuste du CX-90 avec le système de freinage intelligent à l'avant, le système de freinage intelligent en ville : détection des piétons à l'avant et à l'arrière, assistance au virage, réduction des collisions secondaires et caméra à 360° avec vue transparente et vue de l'attelage de remorque.

CX-90 PHEV GS

Le véhicule hybride rechargeable (VHR) CX-90 est équipé du groupe motopropulseur e-Skyactiv de Mazda, qui associe un moteur quatre cylindres à aspiration naturelle de 2,5 litres à un moteur électrique et une batterie haute capacité conçue pour délivrer des performances élevées et un fonctionnement électrique fluide. Ce système hybride assure une conduite entièrement électrique pour les trajets quotidiens, tout en engageant de manière harmonieuse le moteur à essence pour les longs trajets ou les situations plus exigeantes. Lorsqu'ils sont équipés des accessoires de remorquage d'origine Mazda, tous les modèles de VHR CX-90 peuvent remorquer jusqu'à 3 500 lb, offrant ainsi aux familles une flexibilité supplémentaire tout au long de l'année.

Chaque modèle de VHR est équipé du système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui propose les modes Normal, Sport, Off-Road et VE. Le mode VE permet au véhicule de fonctionner uniquement à l'aide du moteur électrique et de la batterie tant que les conditions le permettent, ce qui le rend idéal pour les trajets courts, le réchauffement par temps froid et les départs silencieux tôt le matin.

Le CX-90 PHEV GS 2026 se base sur ces caractéristiques et ajoute une liste complète d'équipements de confort et de commodité de série. L'intérieur du GS peut accueillir huit passagers dans une configuration 2-3-3, avec des sièges en tissu, des sièges avant chauffants et une climatisation automatique à trois zones avec des bouches d'aération dédiées pour les passagers de la troisième rangée. Un écran central couleur de 10,25 pouces intègre Apple CarPlay™ et Android Auto™, tandis que deux ports USB-C, un démarrage par bouton-poussoir et un système d'accès sans clé ajoutent au confort quotidien.

À l'extérieur, le GS est équipé de jantes en alliage de 19 pouces, de phares et de feux arrière à LED, de rétroviseurs latéraux chauffants avec clignotants intégrés et d'essuie-glaces à détection de pluie.

Les équipements de sécurité i-Activsense de série comprennent le régulateur de vitesse radar Mazda avec fonction arrêt/démarrage, l'assistance au freinage intelligent à l'avant, la surveillance des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière, l'alerte de sortie de voie avec assistance au maintien de voie, l'alerte de vigilance du conducteur et un système d'immobilisation antivol.

CX-90 PHEV GS-L

Le CX-90 PHEV GS-L 2026 bénéficie de plusieurs améliorations en matière de confort et de technologie haut de gamme qui viennent compléter la finition GS déjà bien équipée. À l'extérieur, le GS-L bénéficie de touches raffinées en noir piano et d'un toit ouvrant électrique en verre, tout en conservant les jantes en alliage de 19 pouces et le design épuré qui caractérisent la gamme de VHR. Les rétroviseurs extérieurs chauffants, l'éclairage à DEL et le hayon électrique continuent d'assurer le confort quotidien dans des conditions météorologiques très variées.

L'intérieur du CX-90 PHEV GS-L améliore l'expérience de tous les occupants grâce à des sièges en similicuir, un volant chauffant, un système d'accès sans clé avancé, un siège conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire électrique, un siège passager à quatre réglages électriques et un rétroviseur à atténuation automatique. Les clients peuvent choisir entre la configuration standard avec banquette à la deuxième rangée pouvant accueillir jusqu'à huit passagers ou une configuration à sept places avec des sièges capitaine à la deuxième rangée.

Le GS-L est équipé d'un écran central couleur plus grand de 12,3 pouces avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ sans fil, avec fonctionnalité tactile lors de l'utilisation de ces systèmes de connectivité basés sur le téléphone, ainsi que d'un chargeur de téléphone sans fil (Qi) pour plus de commodité. Des ports USB-C supplémentaires sur les trois rangées permettent à tous les passagers de recharger facilement leurs appareils.

De plus, les propriétaires de GS-L peuvent désormais compter sur une réduction du stress lors des longs trajets ou dans les embouteillages grâce au système Cruise and Traffic Support de Mazda.

CX-90 PHEV GT

Le CX-90 PHEV GT s'appuie sur les caractéristiques du modèle GS-L et présente plusieurs améliorations extérieures haut de gamme, notamment des jantes en alliage d'aluminium de 21 pouces avec une finition usinée, un toit ouvrant panoramique électrique et des rétroviseurs latéraux rabattables électriquement. Le rétroviseur côté conducteur est également doté d'une fonction de gradation automatique, qui améliore la visibilité lors de la conduite de nuit. Le GT est toujours proposé avec une banquette à la deuxième rangée ou, en option, avec des sièges capitaine. La deuxième rangée est également équipée de pare-soleil rétractables, pour plus de confort et d'intimité pour les passagers.

L'intérieur du CX-90 PHEV GT se distingue par une sellerie en cuir Nappa noir, complétée par des sièges avant ventilés, des sièges chauffants à la deuxième rangée et une fonction de mémorisation du siège conducteur. Un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces est associé à un écran central de 12,3 pouces équipé du système de navigation Mazda Online avec fonction de mise à jour en direct. À cela s'ajoutent un système audio haut de gamme Bose® à 12 haut-parleurs, un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique avec HomeLink®, un éclairage intérieur à DEL amélioré, un chargeur de téléphone sans fil et une prise de courant accessoire de 1 500 watts dans le coffre pour plus de polyvalence.

Le CX-90 PHEV GT élargit également ses technologies de sécurité et d'aide à la conduite avec des fonctionnalités i-Activsense supplémentaires telles que l'alerte de circulation transversale avant, la surveillance des angles morts avec alerte de sortie de véhicule, l'assistance au freinage intelligent arrière/croisement arrière et la vue du crochet d'attelage, qui offre une meilleure visibilité lors du raccordement ou du remorquage d'équipements. Des capteurs de stationnement avant et arrière ont également été ajoutés pour améliorer la maniabilité dans les conditions difficiles ou enneigées. Ces fonctionnalités s'ajoutent à la gamme complète de systèmes de sécurité de Mazda, renforçant ainsi la confiance des conducteurs canadiens en toutes saisons et dans toutes les conditions routières.

CX-90 PHEV SIGNATURE

Au sommet de la gamme des VHR, le CX-90 PHEV Signature affine l'expérience de conduite électrifiée grâce à une collection exclusive d'éléments de conception haut de gamme et de fonctionnalités avancées. À l'extérieur, le Signature se distingue par des moulures de passage de roue de la couleur de la carrosserie, des détails élégants et brillants et des jantes en alliage de 21 pouces à finition usinée qui accentuent son allure sophistiquée. Les rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique automatique et à atténuation automatique avec mémoire de position améliorent le confort, tandis que les phares et feux arrière à DEL Signature avec système d'éclairage avant adaptatif éclairent la route de manière accrue lors de la conduite de nuit et en hiver.

À l'intérieur, les sièges en cuir Nappa noir ou blanc pur sont associés à des garnitures intérieures haut de gamme, à des sièges capitaine ventilés à la deuxième rangée et à un volant chauffant à réglage électrique avec mémoire. La finition Signature inaugure le système de personnalisation du conducteur sur la gamme des VHR 2026, qui utilise la reconnaissance faciale pour régler automatiquement le siège conducteur, le volant et les rétroviseurs afin d'obtenir une position de conduite parfaitement adaptée.

Le CX-90 PHEV Signature bénéficie également de la suite de sécurité i-Activsense la plus complète de Mazda. Les fonctionnalités avancées comprennent l'assistance au freinage intelligent en cas de traversée frontale, le maintien de voie d'urgence avec assistance à l'évitement des collisions frontales, la réduction des collisions secondaires, le trafic transversal et le moniteur à 360° avec vue transparente et vue du crochet d'attelage.

PDSF DU MAZDA CX-90 2026 :

Modèle PDSF de départ2 CX-90 MHEV GS 47 100 $ CX-90 MHEV GS-L 51 100 $ CX-90 MHEVGS-L avec sièges capitaines 51 100 $ CX-90 MHEV GT 55 700 $ CX-90 MHEV GT avec sièges capitaines 55 700 $ CX-90 MHEV GT-P 59 650 $ CX-90 MHEV GT-P avec sièges capitaines 59 650 $ CX-90 MHEV Signature 63 650 $ CX-90 PHEV GS 53 750 $ CX-90 PHEV GS-L 57 750 $ CX-90 PHEV GS-L avec sièges capitaines 57 750 $ CX-90 PHEV GT 62 350 $ CX-90 PHEV GT avec sièges capitaines 62 350 $ CX-90 PHEV Signature 69 650 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge vibrant artisan 500 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Rouge cristal vibrant métallisé 500 $



Gris mécanique métallisé 400 $ Intérieur en cuir Nappa blanc pur (offert avec

certaines couleurs extérieures seulement) 250 $ Intérieur en cuir Nappa blanc premium (offert

avec certaines couleurs extérieures seulement) 250 $

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 195 $ ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 195 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

