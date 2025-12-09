Le CX-70 PHEV élargit sa disponibilité avec trois nouvelles versions : GS SC, GS-L SC et Signature

De nombreuses fonctions standard aident le CX-70 à offrir encore plus de valeur à une variété de clients pour chaque version

Les nouveaux emblèmes et badges noirs Mazda s'ajoutent à la conception sportive du CX-70

Le CX-70 2026 a un PDSF de départ1 de 49 750 $

RICHMOND HILL, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant le Mazda CX-70 2026. Ce VUS multisegment à deux rangées de taille moyenne allie un style sophistiqué et un espace de chargement polyvalent à des performances électrifiées. Disponible avec trois options de groupe motopropulseur, le CX-70 utilise deux variantes du moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne avec M-Hybrid Boost, et un groupe propulseur e-Skyactiv PHEV avec chaque groupe motopropulseur jumelé à une boîte de vitesses automatique à huit vitesses et à une traction intégrale standard i-Activ, le contrôle cinématique de la posture, et les modes Mi-Drive avec Sport et Off-Road. Nouveau pour 2026, le CX-70 ajoute de nombreuses améliorations intérieures et extérieures standard, y compris l'introduction de nouvelles versions de PHEV, qui l'aideront à continuer d'offrir une expérience de conduite Mazda unique adaptée à un large éventail de modes de vie des clients.

2026 Mazda CX-70 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

CX-70 MHEV GS-L

Le CX-70 GS-L est équipé du moteur e-Skyactiv G 3,3 L Inline 6 Turbo standard, qui produit 280 ch et 332 lb-pi de couple lorsqu'il est alimenté avec du carburant ordinaire. Ce groupe motopropulseur produit une consommation de carburant estimée à 9,9 L/100 km en ville, à 8,4 L/100 km sur la route et à 9,3 L/100 km en combinée avec du carburant ordinaire.

Suivant le thème sportif « tout de noir vêtu » lors du lancement, tous les modèles CX-70 2026 seront désormais dotés d'emblèmes Mazda noir lustré et de badges noirs sur le hayon arrière, et présenteront un nouveau fini de peinture mica bleu cristal profond (également disponible sur les versions GT et GT-P). L'extérieur « tout de noir vêtu » du CX-70 GS-L se poursuit avec des jantes standard en alliage au fini métallique lustré gris foncé de 19 po, une grille avant avec texture en nid d'abeille unique en couleur noir piano, un insigne « Inline 6 » sur l'aile, des longerons de toit et d'autres garnitures extérieures. Parmi les autres caractéristiques extérieures standard, mentionnons le toit ouvrant électrique, les phares à DEL avec auto nivellement à mise à niveau automatique, les feux de jour à DEL, les feux arrière à DEL, le système de commande de feux de route, le dégivreur d'essuie-glace avant et le dégivreur de la vitre arrière.

À l'intérieur, le GS-L est doté d'un nouvel écran central de 12,3 po avec interface à écran tactile, ainsi que des fonctions sans fil CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC, de charge téléphonique sans fil et du système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda. Le confort est rehaussé par des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un revêtement en similicuir et un siège du conducteur à 10 réglages électriques. Un hayon arrière à commande électrique mains libres ajoute une commodité quotidienne et des sièges arrière pliants à distance pour une charge plus efficace à l'arrière du véhicule, tandis que des compartiments et des crochets supplémentaires pour les sacs et d'autres équipements, ainsi qu'un sous-coffre unique, permettent aux propriétaires de CX-70 de ranger des objets de valeur et d'autres petits objets hors de vue. La sécurité est soutenue par la gamme complète des technologies i-Activsense de Mazda, y compris le système intelligent d'aide au freinage à l'avant, la surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal à l'arrière, l'assistance au maintien dans la voie et le système d'urgence de suivi de voie.

______________________________________

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 195 $ ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

CX-70 MHEV GT

S'appuyant sur la version précédente, la version GT propose des améliorations de type cabine à l'intérieur avec des surfaces d'assise avec bordures en cuir, complétées par des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants et un siège passager à huit réglages électriques. Un toit ouvrant panoramique électrique coulissant apporte une lumière naturelle à l'intérieur, tandis qu'un écran de conduite active en couleur projeté dans le pare-brise améliore la sensibilisation des conducteurs. La performance audio est rehaussée grâce à un système audio haut de gamme Bose® avec 12 haut-parleurs et à l'ajout du système intégré Alexa offrant commodité et sécurité.

L'extérieur est rehaussé avec des rétroviseurs latéraux rabattables électriques à commande automatique et à gradation automatique, une antenne en aileron de requin, ainsi que d'autres articles « tout de noir vêtus » sur le profil latéral du CX-70, y compris les poignées de porte et les élégants piliers.

Parmi les autres caractéristiques pratiques et intérieures, mentionnons un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique avec Homelink, un éclairage intérieur amélioré, la navigation en ligne Mazda et la radio par satellite SiriusXMMD avec un essai gratuit de trois mois. Des caractéristiques de sécurité supplémentaires comprennent un écran de visualisation à 360°, des capteurs de stationnement avant, le système d'identification des panneaux de signalisation, le système d'alerte de trafic transversal à l'avant et le contrôle de vigilance pour favoriser une conduite en toute confiance dans toutes les conditions.

CX-70 MHEV GT-P

Le GT-P présente le moteur à haut rendement de 3,3 L à six cylindres en ligne, transformant le CX-70 en un VUS encore plus réactif et axé sur la performance. L'intérieur se distingue par son rembourrage en cuir Nappa noir, sa garniture de toit noir et ses piliers noirs, ainsi que par ses accents métalliques raffinés qui créent un environnement plus haut de gamme. Un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique alimenté par le système de contrôle sans fil HomeLink® améliore davantage la sensation de haut de gamme. Pour les conducteurs à la recherche d'une personnalisation supplémentaire, le GT-P offre également un ensemble intérieur en cuir Nappa rouge grenat en option.

Cette version se poursuit avec les caractéristiques de sécurité et de commodité de sa contrepartie GT, l'amenant à un autre niveau avec un système de soutien d'urgence de suivi de voie avec surveillance des angles morts.

CX-70 MHEV Signature

En haut de la gamme de MHEV, la version Signature représente l'expression la plus haut de gamme de la conception et de l'ingénierie de Mazda. L'intérieur est doté d'un rembourrage en cuir Nappa taupe Windsor, jumelé à des accents Grand Luxe Suede® sur le tableau de bord et les portes, à une garniture Dark Arbor et à un volant à deux tons. Des technologies de pointe comme le système de personnalisation du conducteur avec reconnaissance faciale, le volant télescopique avec inclinaison électrique et une suite élargie de fonctions i-Activsense, y compris le système intelligent d'aide au freinage pour le trafic transversal, les virages dans la trajectoire, la réduction des collisions secondaires et la visualisation transparente, permettent d'améliorer la sécurité et la commodité. L'extérieur est terminé par des panneaux de passage de roue accentuée avec un mot-symbole Mazda gravé en creux, soulignant la présence sophistiquée du modèle.

CX-70 PHEV GS-SC

Les versions CX-70 PHEV ont été remaniées pour 2026, le groupe propulseur e-Skyactiv PHEV augmentant son autonomie estimée à 51 km sur les nouveaux modèles SC. Cela a été possible sans compromettre la dynamique de conduite du CX-70 PHEV tout en continuant d'offrir aux clients à la recherche d'une autonomie de VE supplémentaire des caractéristiques essentielles qui leur sont importantes. Le groupe propulseur e-Skyactiv PHEV produit 323 ch et un couple de 369 lb-pi de couple avec le carburant de qualité supérieure recommandé et comprend un bouton de modèle de charge et le mode VE permettant de passer à Mi-Drive.

Le CX-70 PHEV GS-SC poursuit avec des insignes extérieurs, des garnitures, une grille avant avec texture en nid d'abeille unique en couleur noir piano, un becquet arrière fixé au toit, des longerons de toit extérieurs, un badge latéral « PHEV » et un badge noir « SC » sur le hayon, complétés par des jantes en alliage au fini métallique lustré gris foncé de 19 po. Les caractéristiques standard de cette version comprennent un hayon à commande électrique, des rétroviseurs latéraux chauffants avec des clignotants à DEL intégrés, des phares à DEL automatiques avec auto nivellement, des feux de jour à DEL, des feux arrière à DEL, un système de commande de feux de route et des essuie-glaces à détection de pluie.

À l'intérieur, le PHEV SC offre des sièges en similicuir, un levier de vitesse et un volant gainés de cuir, un siège du conducteur à 10 réglages électriques avec réglage lombaire, un contrôle automatique de la température à deux zones, des conduits de chauffage arrière, ainsi que les mêmes solutions de stockage optimisées que pour les modèles CX-70 MHEV. Les technologies standard comprennent le système intégré Alexa, un écran d'infodivertissement Mazda Connect de 12,3 po avec fonctionnalité tactile lors de l'utilisation avec intégration filaire de CarPlayMC d'Apple et d'Android AutoMC, un système audio à huit haut-parleurs, des entrées USB-C doubles à l'avant et à l'arrière, le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda, le démarrage à bouton-poussoir et l'éclairage intérieur à DEL, entre autres caractéristiques standard.

Les caractéristiques de sécurité de série i-Activsense comprennent le système intelligent d'aide au freinage, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda, l'alerte à l'attention du conducteur, le système de suivi de voie automatique avec avertisseur de sortie de voie, l'alerte de trafic transversal à l'arrière et un écran de visualisation arrière avec directives statiques.

CX-70 PHEV GS-L SC

Le CX-70 PHEV GS-L SC s'appuie sur les caractéristiques de la version précédente et ajoute une gamme d'améliorations haut de gamme en matière d'intérieur, de commodité et de sécurité. Les améliorations intérieures comprennent des sièges en cuir, un siège conducteur équipé de deux mémoires de positions et un siège passager à huit réglages électriques, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants et un volant chauffant. Parmi les autres améliorations, mentionnons un affichage de conduite active et des pare-soleil arrière rétractables. La sécurité et la commodité sont encore améliorées grâce à un écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise, à une réduction des collisions secondaires et à des capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière.

CX-70 PHEV GT

La version GT continue d'offrir une expérience PHEV hautement équipée avec une autonomie électrique de 43 km et un environnement de cabine plus luxueux. Les caractéristiques standard de cette version comprennent le rembourrage en cuir Nappa, la doublure de toit intérieure noire, un écran de visualisation à 360° avec visualisation transparente et une vue d'attelage de remorque. Les technologies qui rehaussent l'expérience de la cabine comprennent la recharge des téléphones sans fil, la navigation en ligne Mazda, le syst-me audio à 12 haut-parleurs Bose® et la radio par satellite SiriusXMMD avec un essai gratuit de trois mois.

L'extérieur est amélioré avec des jantes en alliage usinées de 21 po, un éclairage distinctif avant à DEL, un toit ouvrant panoramique électrique coulissant, un hayon arrière électrique avec accès mains libres, un arc de roue et une garniture de bas de caisse de la couleur de la carrosserie, des pare-chocs inférieurs avant et arrière de la couleur de la carrosserie, des moulures de garniture des portes avant et arrière en fini noir, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriques à commande automatique, un rétroviseur extérieur à gradation automatique sur le côté du conducteur et un dégivreur d'essuie-glace avant essentiel à la conduite hivernale.

La sécurité est complète sur cette version grâce à la gamme complète de technologies de sécurité i-Activsense, y compris le système intelligent d'aide au freinage à l'avant pour le trafic transversal et les virages dans la trajectoire, un système intelligent d'aide au freinage à l'arrière, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ et assistance à la limite de vitesse, le système d'aide à la conduite dans les embouteillages et l'alerte de trafic transversal.

Pour les conducteurs à la recherche d'une personnalisation supplémentaire, le GT offre également un ensemble intérieur en cuir Nappa rouge grenat en option.

CX-70 PHEV Signature

La version garniture PHEV Signature offre le plus haut niveau de sophistication de Mazda dans un hybride à branchement. Le rembourrage en cuir Nappa taupe Windsor, le tableau de bord et les panneaux de porte Grand Luxe Suede®, la garniture Dark Arbor et un volant à deux tons rehaussent la cabine pour en faire un espace élégant pour tous les occupants. La version Signature comprend également des fonctions avancées d'aide à la conduite, comme le système d'urgence de suivi de voie avec aide à l'évitement de la circulation frontale, le système intelligent d'aide au freinage pour le trafic transversal et les virages dans la trajectoire, la détection des piétons (à l'arrière) et l'écran de visualisation à 360° avec visualisation transparente. Le système de personnalisation du conducteur et une prise de courant c.a. de 150 W distinguent davantage ce modèle comme le CX-70 PHEV le plus raffiné et le plus polyvalent disponible, idéal pour prendre en charge n'importe quel appareil lors de l'escapade ultime de la fin de semaine.

Les modèles CX-70 allient puissance, précision et caractéristiques haut de gamme, tout en offrant une expérience de conduite dynamique avec confort, commodité et sécurité avancée pour tous les passagers.

Pour en savoir plus sur le CX-70 2025 de Mazda, visitez Mazda.ca.

PDSF1 DE DÉPART DU MAZDA CX-70 2026 :

Versions PDSF de départ CX-70 GS-L (MHEV) 49 750 $ CX-70 GT (MHEV) 54 350 $ CX-70 GT-P (MHEV) 58 300 $ CX-70 Signature (MHEV) 62 300 $ CX-70 GS SC (PHEV) 52 750 $ CX-70 GS-L SC (PHEV) 56 750 $ CX-70 GT (PHEV) 61 350 $ CX-70 Signature (PHEV) 68 300 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Melting Copper Metallic 300 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Sable de zircon métallisé 300 $ Intérieur en cuir Nappa rouge grenat (offert avec

certaines couleurs extérieures seulement) 250 $

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez @MazdaCanada sur les médias sociaux : Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada inc., [email protected]