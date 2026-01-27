La MX-5 continue d'offrir une expérience de conduite pure reconnue avec le toit abaissé

Le coupé cabriolet emblématique de Mazda offre une expérience de conduite légère et connectée avec un nouvel intérieur raffiné pour 2026

Propulsée par un moteur Skyactiv-G de 181 chevaux avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports pour un engagement pur des conducteurs

Le PDSF des modèles MX-5 2026 commence à 35 700 $

RICHMOND HILL, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui le prix de la Mazda MX-5 2026, qui poursuit sa longue tradition d'expression pure de la conduite sans effort et heureuse. Le bon équilibre, la légèreté et le rapport puissance-poids exceptionnel de la MX-5 contribuent à sa popularité.

Depuis le lancement du modèle en 2016, la MX-5 de quatrième génération a bénéficié de la philosophie japonaise du « Kaizen », les ingénieurs peaufinant continuellement la voiture sport à la poursuite du nirvana. Pour l'année modèle 2026, la MX-5 bénéficie de mises à jour ciblées axées sur le raffinement intérieur, tout en préservant la dynamique et le caractère attrayants qui définissent le coupé cabriolet emblématique.

Tous les modèles de MX-5 continuent d'être propulsés par un moteur à quatre cylindres Skyactiv-G de 2,0 litres produisant 181 chevaux à 7 000 tr/min et un couple de 151 lb-pi à 4 000 tr/min, avec un régime maximal de 7 500 tr/min. Une transmission manuelle standard à six vitesses demeure au cœur de l'expérience de conduite de la MX-5. Le modèle à toit souple GS est offert exclusivement avec une boîte de vitesses manuelle, tandis que les modèles à toit souple GS-P et GT et les modèles RF sont disponibles avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique à six vitesses avec des manettes de changement de rapport montées sur le volant.

MX-5 GS

La MX-5 GS, qui marque l'entrée dans le monde de la conduite à ciel ouvert, est disponible avec un toit souple en tissu noir et propose une abondance de caractéristiques standard, en plus des caractéristiques clés mentionnées ci-dessus. Tous les modèles MX-5 utilisent un écran d'infodivertissement de 8,8 pouces, doté d'une fonctionnalité tactile lors de l'utilisation d'Apple CarPlayMC ou d'Android AutoMC. Le volant est monté avec des commandes audio et le BluetoothMD afin que les conducteurs puissent se concentrer sur ce qui compte : la conduite. Les services de véhicules connectés Mazda sont offerts gratuitement pendant une période d'essai d'un an.

La sécurité est également l'un des principaux objectifs du coupé cabriolet à deux places avec ses deux coussins gonflables à l'avant, ses coussins gonflables latéraux et ses renforts de portière latéraux, en plus des nombreuses fonctions de sécurité i-Activsense, notamment la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale à l'arrière, le système intelligent d'aide au freinage en ville, l'avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ de Mazda et la technologie d'alerte de distance et de vitesse.

À l'intérieur, de nombreux points de contact sont reliés en cuir. Cela comprend le volant à trois rayons gainé de cuir inclinable et télescopique, le levier de vitesse gainé de cuir et le frein de stationnement. Ce modèle comprend des sièges baquets en tissu, un système sonore à six haut-parleurs avec radio AM/FM et HD, deux entrées USB-C, le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda, le contrôle de la température, deux porte-gobelets amovibles, une console de stockage arrière centrale verrouillable, des portes électriques, des fenêtres électriques à commande monotouche et les sièges noirs de la banquette arrière complètent l'ambiance intérieure.

Les caractéristiques extérieures standard comprennent des roues métalliques en alliage d'aluminium noir de 17 pouces, un système d'échappement à double embout, des phares à DEL complets avec éclairage signature et des feux arrière à DEL, des phares à mise à niveau automatique avec système de commande des feux de route, des rétroviseurs latéraux noirs lustrés électriques, un mécanisme de vitrage réglable et de pliage manuel, un voyant de virage latéral sur les garde-boues, des essuie-glaces réglables à détection intermittente de la pluie et un dégivreur de fenêtre arrière.

MX-5 ET MX-5 RF GS-P

La MX-5 GS-P répond plus efficacement aux attentes des conducteurs en améliorant la dynamique du coupé cabriolet. La boîte de vitesses manuelle du modèle GS-P est dotée d'amortisseurs BilsteinMD, d'une barre antirapprochement, d'un rehausseur de son à induction et d'un différentiel à glissement limité asymétrique.

Les modèles MX-5 GS-P avec boîte de vitesses manuelle sont également équipés du mode DSC-Track, qui fait partie du programme de contrôle dynamique de stabilité de MX-5. DSC-Track ajuste le seuil du système DSC, à un réglage entre l'engagement complet ou la désactivation complète.

Par rapport au modèle GS, le GS-P ajoute un miroir extérieur chauffant, un miroir extérieur côté conducteur à gradation automatique, un pare-brise antibruit et des feux de position diurnes à DEL. À l'intérieur, la cabine est rehaussée d'un revêtement en tissu noir avec des éléments de couture et de suède gris, de sièges chauffants et d'un miroir intérieur sans cadre avec gradation automatique.

Pour 2026, tous les modèles GS-P sont maintenant dotés d'une connectivité sans fil Apple CarPlayMC et Android AutoMC, jumelée à une chaîne audio BoseMD de qualité supérieure avec une radio AM/FM/HD et un système sonore haut de gamme à neuf haut-parleurs comprenant un caisson de basses et des haut-parleurs à appui-tête pour le conducteur et les sièges de passagers.

MX-5 GS-P GROUPE SPORT (transmission manuelle uniquement)

Les amateurs de conduite seront ravis des ajouts dans le Groupe sport du MX-5 GS-P, dont des freins avant Brembo avec des étriers avant et arrière rouges, des roues BBSMD forgées bronze foncé de 17 pouces et des sièges de sport Recaro chauffants (cuir Nappa et garniture AlcantaraMD), avec de nouveaux éléments du tableau de bord intérieur AlcantaraMD.

MX-5 ET MX-5 RF GT

La MX-5 GT offre toutes les caractéristiques dynamiques et de performance intéressante de la MX-5 GS-P, mais améliore le confort sans compromettre l'authenticité ou la légèreté de la MX-5. La MX-5 GT est disponible avec un toit souple ou en RF (décapotable carénée) avec toit de la même couleur que la carrosserie.

Le modèle GT est équipé de la suite de sécurité i-Activsense de Mazda et comprend un système d'identification des panneaux de signalisation. Le modèle GT bénéficie également de l'inclusion de la navigation en ligne Mazda, de la radio par satellite SiriusXMMD (avec abonnement gratuit de trois mois) et de l'intégration mains libres d'Alexa pour une expérience de conduite plus intuitive et sans distraction.

Les modèles GT se distinguent par des roues en alliage de 17 pouces (rayons usinés avec un fini poli et des poches peintes foncées), des rétroviseurs extérieurs électriques de la même couleur que la carrosserie et un système d'éclairage avant adaptatif.

À l'intérieur, la cabine est surélevée avec des surfaces de sièges en cuir noir accentuées par des points gris raffinés et complétées par des plaques élégantes. Parmi les autres améliorations, mentionnons le système de climatisation automatique, un miroir intérieur à gradation automatique et un système de contrôle sans fil HomeLinkMD pour une commodité et une sophistication accrues.

MX-5 RF GT GROUPE GRAND SPORT (transmission manuelle uniquement)

Offert exclusivement sur le modèle MX-5 RF GT, le Groupe grand sport combine le meilleur de la conduite sportive et sur circuit avec des sièges sport en cuir Nappa taupe, un dessus contrastant noir brillant, des freins avant BremboMD, des étriers de frein avant et arrière peints en rouge, des miroirs extérieurs électriques noir brillant et des jantes forgées BBS de 17 pouces de couleur bronze foncé.

Grâce à sa conception légère, à son rendement équilibré et à ses améliorations réfléchies, la Mazda MX-5 2026 continue d'offrir une expérience de conduite pure et engageante. Pour en savoir plus sur la Mazda MX-5, visitez mazda.ca.

PDSF DE LA MAZDA MX-5 20261 :

Forfait Toit souple RF MX-5 GS 6MT 35 700 $ - MX-5 GS-P 6MT ou 6AT 39 700 $ 42 700 $ MX-5 GS-P 6MTavec Groupe sport 44 100 $ 47 100 $ MX-5 GT 6MT ou 6AT 42 800 $ 45 800 $ MX-5 RF GT avec Groupe grand sport 6MT - 49 400 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Gris aéro métallisé 300 $ Blanc neige nacré 300 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Rouge cristal vibrant métallisé 500 $

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

