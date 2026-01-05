RICHMOND HILL, ON, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 932 véhicules pour le mois de décembre, ce qui représente une augmentation de 8,0 % par rapport à décembre 2024. Les ventes pour l'exercice ont totalisé 81 746 unités, soit une augmentation de 13,2 % par rapport aux ventes pour l'exercice 2024.

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE, DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2025 :

Les ventes de l'ensemble de la gamme en décembre ont été les plus élevées depuis 2010, et le deuxième meilleur total de décembre à ce jour, avec une augmentation de 8,0 % par rapport à décembre 2024.

Après avoir terminé 2024 avec un record de ventes au quatrième trimestre, Mazda Canada a enregistré des résultats encore plus solides en 2025, établissant des records consécutifs pour le quatrième trimestre, les ventes ayant augmenté de 3,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre.

Les ventes annuelles ont également terminé en force, en hausse de 13,2 %, enregistrant les troisièmes meilleurs résultats annuels de l'histoire de Mazda Canada.

Avec le tout nouveau CX-5 2026 en coulisses, l'édition actuelle du CX-5 a enregistré les meilleures ventes en décembre et ventes annuelles de son histoire, dépassant le précédent record annuel établi en 2019.

Le CX-90 a également établi de nouveaux records sur le plan des ventes de décembre et de l'ensemble de l'année, doublant pratiquement le total annuel de son prédécesseur, le CX-9.

Le CX-30 a également connu une hausse importante de ses ventes pour l'ensemble de l'année, dépassant les résultats de 2024 de 15,9 %, établissant également un nouveau record pour les ventes pour l'année complète.

Les ventes du MX-5 ont dépassé le rythme soutenu de l'an dernier, ce qui a entraîné les meilleures ventes annuelles pour l'ensemble de l'année depuis 2017, soit l'année de lancement du MX-5 RF.

En 2025, Mazda a reçu huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2025 de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Les véhicules primés comprennent le Mazda3, le Mazda3 Sport, le CX-30, le CX-50 (y compris les modèles CX-50 hybride), le CX-70 MHEV, le CX-70 PHEV, le CX-90 MHEV et le CX-90 PHEV.



Décembre Décembre Sur 12 mois Depuis le

début de l'année Depuis le

début de

l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 709 624 13,6 % 14 042 10 263 36,8 % MX-5 18 10 80,0 % 1 054 1 042 1,2 % Voitures de tourisme 727 634 14,7 % 15 096 11 305 33,5 % CX-30 1 054 1 003 5,1 % 16 521 14 260 15,9 % CX-5 2 046 1 213 68,7 % 28 288 24 644 14,8 % CX-50 88 847 -89,6 % 8 044 10 759 -25,2 % CX-70 423 320 32,2 % 5 291 3 134 68,8 % CX-9 0 0 - 0 29 -100,0 % CX-90 594 546 8,8 % 8 494 7 823 8,6 % MX-30 0 3 -100,0 % 12 272 -95,6 % Camions légers 4 205 3 932 6,9 % 66 650 60 921 9,4 % MAZDA - TOTAL 4 932 4 566 8,0 % 81 746 72 226 13,2 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

