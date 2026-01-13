Visuellement, le nouveau CX-5 conserve la silhouette familière des modèles CX-5 précédents, tout en proposant une nouvelle conception immédiatement perceptible. Avec 4,5 pouces de plus que le modèle précédent -- principalement grâce à l'allongement de l'empattement -- le nouveau CX-5 procure un sentiment de stabilité dès le premier coup d'œil. La calandre avant emblématique de Mazda est désormais flanquée de phares à DEL avec des feux de position diurnes à deux niveaux. Sa partie avant agressive et la garniture extérieure noire contrastante donnent une impression de largeur visuelle qui renforce la stabilité perçue du véhicule. Le savoir-faire japonais est omniprésent dans le nouveau CX-5, notamment dans la garniture de l'aile inspirée du kigumi ou encore dans la pratique de construction de maisons japonaises traditionnelles par menuiserie. D'autres accents, comme le large marquage « Mazda » sur le coffre arrière, instillent un sentiment de subtile fierté à l'un des modèles les plus renommés de la marque. Une palette de couleurs variée, mais soigneusement sélectionnée, comprenant les teintes les plus populaires telles que le rouge cristal vibrant et le gris polymétal métallisé, ainsi que le nouveau mica bleu marine permettra au CX-5 de sortir de lot pour toutes les bonnes raisons.

Au lancement, le CX-5 sera propulsé par le vénérable moteur à 4 cylindres en ligne SkyActiv-G de 2,5 L de Mazda, qui produit une puissance de 187 chevaux et un couple de 186 lb-pi, et qui est associé à une boîte automatique à 6 vitesses et à une traction intégrale standard i-Activ. Son groupe motopropulseur éprouvé a été largement amélioré pour offrir une interaction encore plus intuitive entre les commandes du conducteur et la réponse du véhicule. Le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) permet au conducteur de choisir entre les modes de conduite normal, sport et hors route, optimisant ainsi les performances de la transmission et du système de traction intégrale pour différentes conditions de conduite. À cela s'ajoute un ensemble de suspension et tenue de route amélioré avec de nouveaux amortisseurs associés à une nouvelle configuration de roues et de pneus, ainsi que la dernière version du contrôle vectoriel de la force G Plus (GVC+) qui intègre désormais un différentiel à glissement électronique limité pour améliorer la traction dans des conditions difficiles ou sur votre route panoramique préférée.

Dans l'habitacle du CX-5 règne un sentiment de calme et de réconfort. Non seulement le nouveau CX-5 est plus silencieux que le modèle précédent, mais les interactions entre le véhicule et les passagers ont été soigneusement analysées pour offrir une expérience simplifiée. Selon de nombreux clients, l'un des éléments clés de cette expérience réside dans la suite technologique, qui comprend notamment un large écran de conduite, l'affichage tête haute actif plus large projeté sur le pare-brise disponible ainsi qu'un écran central d'infodivertissement disponible en 12,9 pouces ou 15,6 pouces. Cette dernière version du système Mazda Connect est dotée d'une interface utilisateur intuitive semblable à celle d'un téléphone intelligent s'appuyant sur la technologie intégrée de Google qui permet de gérer de nombreuses commandes embarquées à la voix et de laisser le conducteur se concentrer uniquement sur la route en évitant toute distraction.

Tous les modèles CX-5 sont dotés d'une gamme complète de fonctions standard de sécurité et d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse à capteur radar Mazda (MRCC) avec assistance à la limite de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système intelligent d'aide au freinage arrière et l'alerte de trafic transversal à l'arrière avec détection des piétons, le système intelligent d'aide au freinage (SBS avant) et l'alerte de trafic transversal, le système d'urgence de suivi de voie (surveillance des angles morts, assistance au maintien dans la voie et assistance à l'évitement des collisions frontales), la détection d'obstacles, la surveillance des angles morts, l'avertissement de sortie de véhicule, l'alerte d'attention au conducteur capable de détecter la distraction ou la fatigue du conducteur, ainsi que les capteurs de stationnement (avant et arrière) et qu'une caméra de recul aux lignes dynamiques avec un guide de remorquage qui simplifie les manœuvres de stationnement et de remorquage à faible vitesse.

CX-5 GX

Représentant le point d'entrée de la gamme CX-5, le modèle GX propose des fonctionnalités technologiques de confort qui améliorent la conduite des clients au quotidien. Le système stéréo à huit haut-parleurs compatible avec les radios AM/FM/HD est jumelé au système d'infodivertissement Mazda Connect à écran tactile de 12,9 pouces avec connectivité filaire Apple CarPlayMC et Android AutoMC, ainsi qu'à la technologie Google embarquée offrant une fonctionnalité de navigation et un assistant vocal1. Le menu audio intègre la commande vocale et les commandes Bluetooth® mains libres pour le téléphone et l'audio. L'habitacle comprend également des ports d'alimentation USB-C et deux prises de courant de 12 V pour recharger vos appareils.

Les passagers bénéficieront de son haut niveau de configuration grâce au siège conducteur à réglage manuel sur huit positions, au siège passager à réglage manuel sur six positions ainsi qu'à la banquette arrière avec accoudoir central et dossier inclinable pour davantage de confort et une configuration modulable 40:20:40. La climatisation automatique bizone standard, les sièges avant chauffants et le système d'entrée sans clé améliorent également le confort des passagers.

Les conducteurs apprécieront le compteur numérique avec écran ACL de 10,25 pouces ainsi que la console supérieure qui sert également de porte-lunettes.

CX-5 GS

S'appuyant sur le GX, le CX-5 GS y ajoute les rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique, un hayon arrière électrique avec ajustement de hauteur programmable, un garnissage en similicuir et tissu avec un levier de vitesse gainé de cuir et un volant chauffant. Parmi les améliorations intérieures, mentionnons le rétroviseur sans cadre à atténuation automatique avec le système de commande HomeLink®, les pare-soleil avec miroirs éclairés, le système de charge de téléphone sans fil, le système d'entrée sans clé avancé (proximité et allumage) et les fonctions sans fil Apple CarPlayMC et Android AutoMC.

Le confort du conducteur est amélioré grâce à un siège conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire et deux mémoires de position. Les passagers arrière bénéficient également de bouches de climatisation intégrées à l'arrière de la console centrale ainsi que de pochettes de rangement sur les dossiers des deux sièges avant.

Parmi les améliorations extérieures, mentionnons les rails de toit, les jantes en alliage de 19 pouces (rayons usinés au fini poli et pochettes peintes foncées) enveloppées dans des pneus toutes saisons 225/55R19, ainsi que les équipements adaptés à l'hiver tels qu'un dégivreur d'essuie-glace avant et des rétroviseurs électriques chauffants couleur noir piano. Le modèle GS comprend également la suite de sécurité complète du CX-5 ainsi qu'un large écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise.

CX-5 GT

En haut de la gamme, les modèles CX-5 GT bénéficient d'améliorations visuelles grâce à l'intégration de roues en alliage métallique noir de 19 pouces, de l'éclairage distinctif avant et arrière à DEL, de l'arc de roue et la garniture de bas de caisse noir piano, des pare-chocs inférieurs avant et arrière piano noir et de l'antenne en aileron de requin. L'habitacle offre une expérience audio exceptionnelle grâce au système audio haut de gamme Bose® avec 12 haut-parleurs avec les technologies Perpectual Sound Rendering, Centerpoint® 2 Surround, BassSync, AudioPilot® 3 et BassMatch, ainsi qu'une radio AM/FM/HD avec trois mois d'abonnement à SiriusXM 360L offerts.

Le confort des passagers est rehaussé grâce à un revêtement en cuir noir, des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants (ajustables en trois positions), une boîte à gants éclairée, deux ports

d'alimentation USB-C à l'arrière, des lampes de plancher à l'avant et un éclairage intérieur ainsi qu'un éclairage ambiant de la portière avant avec des couleurs au choix.

Le modèle GT comprend également la suite de sécurité complète du CX-5, mise à niveau avec le système d'éclairage avant adaptatif (AFS) qui fonctionne de façon fluide avec le conducteur pour améliorer la sensibilisation, réduire le stress et soutenir la prise de décisions en toute confiance dans des conditions réelles. Le résultat est une expérience de conduite sécuritaire, calme et rassurante, qui permet à chaque occupant de profiter du voyage en toute tranquillité d'esprit.

Les clients qui cherchent à améliorer leur expérience en voiture peuvent choisir le toit panoramique GT, un toit ouvrant panoramique électrique coulissant avec fonction d'ouverture et de fermeture à commande monotouche.

ENSEMBLE PRIVILÈGE DU MODÈLE CX-5 GT

Pour ceux qui souhaitent davantage de commodité et des technologies de sécurité avancées, l'ensemble privilège du modèle GT (option toit panoramique obligatoire) comprend un écran tactile central couleur de 15,6 pouces, un système de surveillance du conducteur pour aider à maintenir la vigilance, un hayon arrière puissant à hauteur programmable et accès mains libres, et des palettes de changement pour une expérience de conduite plus engageante et réactive.

L'ensemble Privilège propose la technologie d'aide à la conduite dans les embouteillages (CTS) avec la technologie d'assistance au changement de voie qui aide le conducteur à changer de voie à des vitesses allant de 70 à 140 km/h en détectant les véhicules dans la voie ciblée et en offrant une assistance à la direction et à l'accélération pour changer de voie en toute sécurité. La suite de sécurité est complétée par le système intelligent d'aide au freinage avec système d'alerte de trafic transversal, l'aide au freinage transversal arrière, ainsi qu'un écran de visualisation à 360° offrant une vision à travers le véhicule, sous le plancher, à l'avant, sur les côtés et avec rétroviseurs rabattus, pour des manœuvres faciles dans les espaces restreints.

L'ensemble permet une personnalisation améliorée grâce au système de personnalisation du conducteur, offrant des conseils sur la position de conduite axés sur l'utilisateur, de l'aide à l'entrée et à la sortie, et un rétablissement de la configuration par reconnaissance faciale.

PDSF2 DU MAZDA CX-5 2026 :

Forfait PDSF de départ CX-5 GX 36 300 $ CX-5 GS 39 200 $ CX-5 GT 42 200 $ CX-5 GT (ensemble de toit panoramique) 44 200 $ CX-5 GT (ensemble Privilège) 46 700 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Gris polymétal métallisé 300 $ Gris aéro métallisé 300 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Intérieur en similicuir blanc pur (offert avec certaines couleurs extérieures seulement) 250 $ Intérieur en cuir taupe sport (offert avec certaines couleurs extérieures seulement) 250 $

1 Connexion Internet et système d'exploitation compatible requis. La disponibilité peut varier selon l'appareil et la langue.

2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 195 $ ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

