RICHMOND HILL, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 974 véhicules pour le mois de janvier, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à janvier 2025.

FAITS SAILLANTS - JANVIER 2026 :

Les ventes totales de Mazda en janvier ont établi un nouveau record pour la deuxième année consécutive, les ventes ayant augmenté de 4,9 % sur 12 mois.

Le modèle CX-30 a commencé l'année en force avec un nouveau record de ventes en janvier, dépassant de 54,2 % le résultat de l'an dernier.

Le modèle CX-5 a enregistré un nouveau record pour le mois de janvier, soit une augmentation de 29,8 % par rapport à janvier 2025.

Les CX-70 et CX-90 ont maintenu leur élan sur le plan des ventes avec les meilleurs chiffres de vente en janvier, surpassant la référence de l'an dernier de 55,1 % et de 3,5 %, respectivement.



Janvi

er

2026

Janvi

er

2025

Glissement

annuel

Variation

Depuis le début de

l'année

2026

Depuis le début de

l'année

2025

Glissement

annuel

Variation















Mazda3 678 770 -11,9 % 678 770 -11,9 % MX-5 19 20 -5,0 % 19 20 -5,0 % Voitures de tourisme 697 790 -11,8 % 697 790 -11,8 % CX-30 1 286 834 54,2 % 1 286 834 54,2 % CX-5 2 058 1 585 29,8 % 2 058 1 585 29,8 % CX-50 54 797 -93,2 % 54 797 -93,2 % CX-70 349 225 55,1 % 349 225 55,1 % CX-90 530 512 3,5 % 530 512 3,5 % MX-30 0 -1 -100,0 % 0 -1 -100,0 % Camions légers 4 277 3 952 8,2 % 4 277 3 952 8,2 % MAZDA - TOTAL 4 974 4 742 4,9 % 4 974 4 742 4,9 %

