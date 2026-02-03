Nouvelles fournies parMazda Canada Inc.
03 févr, 2026, 16:00 ET
RICHMOND HILL, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 974 véhicules pour le mois de janvier, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à janvier 2025.
FAITS SAILLANTS - JANVIER 2026 :
- Les ventes totales de Mazda en janvier ont établi un nouveau record pour la deuxième année consécutive, les ventes ayant augmenté de 4,9 % sur 12 mois.
- Le modèle CX-30 a commencé l'année en force avec un nouveau record de ventes en janvier, dépassant de 54,2 % le résultat de l'an dernier.
- Le modèle CX-5 a enregistré un nouveau record pour le mois de janvier, soit une augmentation de 29,8 % par rapport à janvier 2025.
- Les CX-70 et CX-90 ont maintenu leur élan sur le plan des ventes avec les meilleurs chiffres de vente en janvier, surpassant la référence de l'an dernier de 55,1 % et de 3,5 %, respectivement.
|
Janvi
|
Janvi
|
Glissement
|
Depuis le début de
|
Depuis le début de
|
Glissement
|
Mazda3
|
678
|
770
|
-11,9 %
|
678
|
770
|
-11,9 %
|
MX-5
|
19
|
20
|
-5,0 %
|
19
|
20
|
-5,0 %
|
Voitures de tourisme
|
697
|
790
|
-11,8 %
|
697
|
790
|
-11,8 %
|
CX-30
|
1 286
|
834
|
54,2 %
|
1 286
|
834
|
54,2 %
|
CX-5
|
2 058
|
1 585
|
29,8 %
|
2 058
|
1 585
|
29,8 %
|
CX-50
|
54
|
797
|
-93,2 %
|
54
|
797
|
-93,2 %
|
CX-70
|
349
|
225
|
55,1 %
|
349
|
225
|
55,1 %
|
CX-90
|
530
|
512
|
3,5 %
|
530
|
512
|
3,5 %
|
MX-30
|
0
|
-1
|
-100,0 %
|
0
|
-1
|
-100,0 %
|
Camions légers
|
4 277
|
3 952
|
8,2 %
|
4 277
|
3 952
|
8,2 %
|
MAZDA - TOTAL
|
4 974
|
4 742
|
4,9 %
|
4 974
|
4 742
|
4,9 %
Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.
Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]
