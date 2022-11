Mazda MX-5 2023 : Prix et ensembles offerts

Le Mazda MX-5 2023 proposera une peinture d'extérieur sable de zircon

La technologie de contrôle cinématique de la posture a été bien accueillie par de nombreux observateurs et procurera toujours une meilleure stabilité au MX-5

Le MX-5 2023 est en vente à partir d'un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)1 de 33 900 $.

RICHMOND HILL, ON, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Mazda Canada Inc. annonce aujourd'hui des mises à jour au Mazda MX-5 2023, qui poursuit sa longue tradition d'expression pure de la conduite sans effort et heureuse. Le bon équilibre, la légèreté et le rapport puissance-poids exceptionnel du MX-5 contribuent à sa popularité. En vente dès cet hiver, le MX-5 2023 proposera aux clients de nouvelles options de peinture extérieure comprenant la couleur sable de zircon pour leur permettre de personnaliser leur MX-5.

2023 Mazda MX-5 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Tous les modèles de MX-5 sont équipés d'un moteur à l'avant, de roues motrices arrière et d'un moteur SKYACTIV-G de 2,0 litres à quatre cylindres développant une puissance stimulante de 181 chevaux à 7 000 tr/min, et un couple de 151 lb-pi à 4 000 tr/min acheminé par une transmission à six vitesses. La version MX-5 GS est jumelée exclusivement à une transmission manuelle à six vitesses. Les versions MX-5 GS-P et GT sont proposées jumelées à une transmission manuelle à six vitesses ou à une transmission automatique rapide à six vitesses avec manettes au volant.

Le MX-5 2023 disposera toujours de la nouvelle technologie bien accueillie et populaire de contrôle cinématique de la posture, une technologie liée aux performances des systèmes de suspension élaborée par Mazda qui gère différents systèmes de véhicules, afin d'améliorer la précision et la confiance en virage serré, et un comportement en tant qu'extension harmonieuse du corps du conducteur, sans ajouter un seul gramme de poids. Bien que la suspension arrière du MX-5 soit déjà conçue pour bien planter le véhicule lorsqu'on serre les freins, le contrôle cinématique de la posture applique très légèrement le frein à la roue arrière intérieure lors d'un virage à grande vitesse. Cela tire ce virage vers le bas et réduit ainsi le roulis. S'en suit une réponse de la direction plus linéaire dans les virages serrés ou difficiles. Un freinage légèrement plus fort est utilisé lors de l'accélération dans un virage, augmentant l'effet de glissement limité.

MX-5 GS

Le MX-5 GS, offert avec un toit souple noir, propose une abondance de caractéristiques standard. La sécurité est l'un des principaux objectifs du coupé cabriolet à deux places avec ses deux coussins gonflables à l'avant, ses coussins gonflables latéraux et ses renforts de portière latéraux, en plus des nombreuses fonctions de sécurité i-Activsense, notamment la surveillance avancée des angles morts avec alerte de circulation transversale à l'arrière, le système intelligent d'aide au freinage en ville, l'avertissement de sortie de voie et la commande des feux de route. L'habitacle est doté d'un écran couleur tactile de 7 po et du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect, qu'on peut gérer à l'aide du bouton de commande multifonction et qui intègre les systèmes CarPlayMC d'Apple et AutoMC d'Android. Le volant à trois rayons gainé de cuir est inclinable et télescopique, permettant à un plus grand nombre de propriétaires de trouver leur position idéale. Il est également muni de boutons permettant de régler facilement le son, la fonction Bluetooth et le régulateur de vitesse. Un levier de vitesse et un frein de stationnement gainés de cuir, des sièges baquets en tissu, un système sonore à six haut-parleurs et des haut-parleurs d'appui-tête, des entrées USB doubles, l'accès sans clé Mazda Advanced, la climatisation à commande, deux porte-gobelets amovibles, les accoudoirs de portière rembourrés, les portières et les fenêtres électriques à commande monotouche complètent l'ambiance intérieure. Parmi les caractéristiques extérieures standard, mentionnons les roues en alliage d'aluminium noir métallique de 17 pouces, les tuyaux d'échappement doubles, les phares et feux arrière à DEL, les phares à allumage/extinction automatique et à mise à niveau automatique, les feux arrière combinés à DEL, les rétroviseurs de portière noir brillant, le verre de feu-stop monté en hauteur, les feux diurnes, les essuie-glaces à détection de pluie et la vitre arrière avec dégivreur.

MX-5 GS-P

Le MX-5 GS-P répond plus efficacement aux attentes des amateurs en améliorant la dynamique du coupé-cabriolet. Ce modèle privilégie la conduite sportive grâce à des amortisseurs Bilstein, un renfort de support d'amortisseurs avant et un différentiel à glissement limité. La MX-5 GS-P est disponible avec un toit souple et un RF (décapotable carénée) Le RF s'ouvre ou se ferme en 13 secondes en poussant un bouton, offrant à la MX-5 RF l'aspect et la sensation d'un coupé sportif combiné à ceux d'une élégante décapotable.

Comprenant toutes les caractéristiques du modèle GS standard, le GS-P ajoute un système audio haut de gamme à neuf haut-parleurs Bose qui comprend un caisson de graves et des haut-parleurs d'appui-tête pour le conducteur et le passager afin d'assurer une expérience haut de gamme, même avec le toit abaissé.

Une nouveauté pour 2023 : les modèles GS-P et supérieurs sont disponibles avec peinture extérieure de couleur sable zircon. Le modèle GS-P comprend également des roues en alliage d'aluminium noir métallique de 17 pouces, des feux de position diurnes à DEL, une antenne en aileron de requin coiffant le coffre arrière, un verre de feu-stop monté en hauteur de la couleur de la carrosserie, des sièges en tissu noir avec des piqûres gris clair, des sièges chauffants et du cuir vinyle parsemant l'intérieur.

MX-5 GS-P AVEC GROUPE SPORT

Les amateurs de conduite seront ravis des ajouts à la MX-5 GS-P avec Groupe Sport. Le groupe comprend des freins avant Brembo avec des étriers avant et arrière rouges, des roues BBS forgées bronze foncé de 17 pouces et des sièges de sport Recaro chauffants.

La MX-5 GS-P avec Groupe Sport est disponible avec un toit souple ou en RF (décapotable carénée) avec toit noir.

MX-5 GT

La MX-5 GT offre toutes les caractéristiques dynamiques et de performance intéressantes de la MX-5 GS-P, mais améliore le confort sans compromettre l'authenticité ou la légèreté de la MX-5. La MX-5 GT est disponible avec un toit souple ou en RF (décapotable carénée) avec toit de la même couleur que la carrosserie. Parmi les autres caractéristiques de sécurité de ce modèle, mentionnons un système d'éclairage avant adaptatif et un système d'identification des panneaux de signalisation. Tous les modèles GT sont dotés du système CarPlayMC sans fil d'Apple, ce qui permet au conducteur ou au passager de connecter facilement son iPhone lorsqu'il entre dans la MX-5 et de prendre la route plus rapidement. La radio satellite SiriusXMMD avec un abonnement d'essai de trois mois, ainsi que les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec un abonnement gratuit de cinq ans sont également inclus.

Le modèle GT échange les roues en alliage d'aluminium noir de 17 pouces du GS-P contre des roues de 17 pouces argent foncé, et dispose également de rétroviseurs de portière chauffants de la couleur de la carrosserie avec rétroviseur de conducteur à gradation automatique, et des plaques de seuil de portière.

La MX-5 GT est munie de sièges en cuir noir standard. Sur le modèle avec toit souple, les sièges en cuir Nappa Terracotta et en cuir Nappa Blanc arctique sont une option extensible, tandis que le modèle RF propose des sièges en cuir Nappa Blanc arctique comme option autonome. De plus, les garnitures intérieures foncées ont été troquées contre des finis argentés brillants, s'ajoutant aux sièges chauffants en cuir, au système de navigation Mazda, à la climatisation automatique, et au rétroviseur intérieur à gradation automatique avec système de commande sans fil HomeLinkMD.

MX-5 RF GT AVEC GROUPE EXCLUSIF

La MX-5 RF GT avec Groupe Exclusif n'est disponible qu'avec une transmission automatique à six vitesses avec manettes au volant. Le groupe est équipé d'un toit rigide contrastant noir piano. À l'intérieur, ce groupe exclusif comprend des sièges en cuir Nappa Terracotta avec piqûres grises.

MX-5 RF GT AVEC GROUPE GRAND SPORT

La MX-5 RF GT avec Groupe grand sport représente le rêve de tout passionné de l'automobile. Le Groupe grand sport est disponible spécifiquement sur le modèle MX-5 RF GT à transmission manuelle à six vitesses et propose des améliorations de performance comme les freins avant Brembo et les roues BBS forgées bronze foncé de 17 pouces. Le Groupe grand sport comprend également des sièges en cuir Nappa Terracotta avec piqûres grises. À l'extérieur, le véhicule est doté d'un toit rigide rétractable contrastant noir de piano, de rétroviseurs extérieurs noirs de piano et d'étriers de frein avant et arrière peints en rouge.

PDSF2 DU MX-5 2023 :

Modèle Boîte de vitesses Toit souple RF MX-5 GS Transmission manuelle à 6 vitesses 33 900 $ - MX-5 GS-P Transmission manuelle à 6 vitesses 37 900 $ 40 900 $ Boîte de vitesses automatique à 6 vitesses 37 900 $ 40 900 $ MX-5 GS-P avec Groupe sport Transmission manuelle à 6 vitesses 42 300 $ 45 300 $ MX-5 GT Transmission manuelle à 6 vitesses 41 000 $ 44 000 $ Boîte de vitesses automatique à 6 vitesses 41 000 $ 44 000 $ MX-5 RF GT avec Groupe Exclusif Boîte de vitesses automatique à 6 vitesses - 44 900 $ MX-5 RF GT avec Groupe grand sport Transmission manuelle à 6 vitesses - 47 600 $

OPTIONS DE COULEUR POUR L'INTÉRIEUR :

Cuir Nappa Terracotta (toit souple uniquement) 400 $ Cuir Nappa blanc arctique



OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 350 $ Blanc neige nacré mica 250 $ Sable de zircon métallisé 250 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur Twitter et Instagram à @MazdaCanada et Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.



1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 895 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 895 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

