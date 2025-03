RICHMOND HILL, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé les lauréats de ses prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ et MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de 2025 et Mazda est fière d'avoir reçu huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+, plus que toutes les autres marques. Il s'agit de la plus haute distinction en matière de sécurité automobile. Les véhicules primés comprennent le Mazda3, le Mazda3 Sport, le CX-30 et le CX-50, y compris les modèles CX-50 hybride, CX-70, CX-70 hybride rechargeable (PHEV), CX-90 et CX-90 PHEV de l'année modèle 2025.

Mazda domine l’industrie dans le cadre des prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2025 de l’IIHS et se rapproche de l’objectif d’éliminer les accidents mortels de la route (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Pour gagner ces prix prestigieux, les véhicules doivent obtenir les notes les plus élevées lors des tests de collision frontale et latérale et des évaluations de la prévention des collisions frontales avec piétons de l'IIHS, en plus d'être équipés de phares de série considérés comme bons ou acceptables. Chaque année, l'IIHS renforce les critères d'admissibilité, ce qui rend le programme de prix de 2025 le plus rigoureux à ce jour.

« Le succès de notre programme de prix dépend de l'engagement des constructeurs automobiles envers la sécurité, a déclaré le président de l'IIHS, David Harkey. Félicitations à Mazda pour avoir relevé ce défi en remportant huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+, plus que toutes les autres marques. »

Mazda s'est hissée au sommet grâce à des performances exceptionnelles lors du plus récent test de collision de l'IIHS, qui exige une protection accrue des occupants du siège arrière. Tous les modèles testés ont reçu une cote « Bon ». Cette performance a été réalisée grâce à l'ajout de dispositifs de prétension et de limiteurs de charge aux ceintures de sécurité arrière ainsi que de coussins gonflables évolués aux structures déjà robustes, que Mazda est fière d'offrir comme équipement de série dans tous les modèles. Pour Mazda, faire des voitures plus sécuritaires va au-delà de la simple protection des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Dans le cadre de son approche à l'égard des technologies évoluées de prévention des collisions, Mazda a également veillé à ce que ses systèmes de prévention des collisions tiennent compte des piétons dans diverses conditions d'éclairage.

« L'esprit de compétition de Mazda et sa quête d'éliminer les accidents mortels de la route nous gardent déterminés à rendre nos véhicules toujours plus sûrs pour nos clients et leurs passagers, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada Inc. Ces prix ne sont pas notre objectif ultime, mais alors que l'IIHS continue de relever la barre en matière de sécurité, nous aussi nous cherchons sans cesse à garder une longueur d'avance, et les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Pour en savoir plus sur la sécurité évoluée à Mazda, visitez le site Web Mazda.ca.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

