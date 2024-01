Mazda entre dans la catégorie des multisegments intermédiaires à deux rangées avec le CX-70, un modèle conçu pour un mode de vie actif.

RICHMOND HILL, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui le tout premier Mazda CX-70 2025. Doté des groupes motopropulseurs les plus perfectionnés de Mazda, qui offrent des performances réactives et électrifiées, le CX-70 offre une manipulation intuitive qui maintient le conducteur engagé et en contrôle, que ce soit en conduisant en ville ou en s'adonnant à des activités liées au mode de vie.

Comme on s'y attend des véhicules Mazda, le CX-70 est conçu en fonction des besoins des conducteurs, en privilégiant une dynamique de conduite superbe, des indices de conception élégants mais sportifs et en focalisant sur un habitacle et un espace cargo généreux pour encourager les propriétaires à poursuivre leurs passions et leurs passe-temps.

Construit à partir de la grande plateforme Mazda, le CX-70 a été conçu dès le départ en tenant compte de l'électrification, tous les groupes motopropulseurs CX-70 étant dotés d'une technologie d'électrification. Les clients peuvent choisir entre un moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne avec M-Hybrid Boost ou un hybride rechargeable (PHEV) e-SkyActiv-G, qui leur offre le meilleur des deux mondes sur les plans de la performance et de l'efficacité.

La conception est un point de fierté évident avec le CX-70. La posture athlétique naturelle conférée par la grande plateforme est encore rehaussée par des touches très modernes et sportives. L'apparence racée du CX-70 est immédiatement remarquée avec le fascia avant large et bas et l'extrémité avant ciselée. Mazda a également mis en valeur l'aspect dynamique du CX-70 avec des accents noirs contrastants à l'extérieur ainsi que des roues en métal noir et découpées à la machine de 21 pouces, ce qui donne au véhicule une bonne position, même lorsqu'il est stationné.

À l'instar du caractère frappant de l'extérieur, l'intérieur est méticuleusement sculpté pour donner une impression d'espace et d'ouverture, en même temps personnelle et confortable. Une palette de couleurs intérieures variées et expressives est assortie à des matériaux et des finis de haute qualité, tels que les incrustations métalliques gris contrastant, qui s'harmonisent tous pour créer une ambiance intemporelle et sportive. Le cuir Garnet Red Nappa offert est associé à un point rouge qui se détaille dans tout l'habitacle et s'inspire de l'édition spéciale du MX-5 du 100e anniversaire, qui offre un thème nettement sportif.

En unissant librement les idées de fonction et de forme, le CX-70 met en œuvre plusieurs nouvelles caractéristiques pour Mazda, toutes conçues pour améliorer l'utilité quotidienne et encourager nos clients à adopter un mode de vie actif et à rehausser leur expérience de conduite. Cela comprend des sièges arrière pliables à distance, qui facilitent le chargement à l'arrière du véhicule, ainsi qu'une zone de chargement arrière optimisée pour le rangement avec des compartiments supplémentaires, des crochets pour les sacs et d'autres équipements. De plus, un sous-coffre unique permet aux propriétaires de CX-70 de ranger des objets de valeur et d'autres petits objets hors de vue.

Le sentiment d'utilité et de fonctionnalité du CX-70 pour le conducteur est davantage rehaussé grâce à plusieurs nouvelles technologies d'assistance. L'une d'entre elles est un ajout au système d'aide à la conduite dans les embouteillages, appelé assistance au conducteur qui ne réagit plus, qui ajoute un système d'urgence pour décélérer et arrêter automatiquement le véhicule si le système détecte que le conducteur ne réagit pas aux alertes. Le CX-70 comprend également une vue d'attelage de remorque avec un viseur qui guide le conducteur lors du raccordement d'une remorque. Sur certains modèles, le CX-70 offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 5 000 livres, une puissance de sortie de 1 500 W et d'autres caractéristiques pour compléter le mode de vie actif des clients.

Il y a aussi l'intégration d'Amazon Alexa, qui permet au conducteur de faire des commandes mains libres comme changer la température ou de station radio ou contrôler les appareils intelligents à la maison. Le CX-70 est le premier multisegment Mazda à être doté d'Amazon Alexa, dans le but de réduire la distraction des conducteurs et d'améliorer la facilité d'utilisation. L'approche intentionnée de Mazda dans la conception du CX-70 pour ses clients rehausse la norme du CX-70. Pour en savoir plus, visitez Mazda.ca.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

