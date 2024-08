- Des améliorations réfléchies bonifient le choix et l'expérience des clients -

Des configurations de sièges supplémentaires permettent aux clients de personnaliser le CX-90 en fonction de leurs besoins quotidiens

Le Mazda CX-90 2025 sera proposé chez les concessionnaires plus tard cet été, à un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)11 de 45 900 $.

RICHMOND HILL, ON, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. annonce le prix et les ensembles offerts du CX-90 2025, en conservant ses éléments de conception captivants, son savoir-faire en matière d'intérieur et son prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS. Pour les années modèles 2025, le CX-90 bénéficie d'améliorations axées sur le client concernant les ensembles offerts, la technologie de sécurité et les options de sièges afin d'offrir aux conducteurs et aux passagers plus de choix dans toute la gamme de modèles CX-90.

Le CX-90 s'appuie sur la grande plateforme électrifiée de Mazda. Cela confère au CX-90 d'incroyables performances dynamiques grâce à des caractéristiques telles qu'une suspension avant à double triangulation, une suspension arrière multibras et un système de traction intégral de série. Ces équipements sont parfaitement combinés à des logiciels de pointe, comme la technologie Mazda Kinematic Posture Control (KPC). Réglée pour une conduite précise, la technologie KPC supprime le soulèvement de la carrosserie dans les virages serrés afin d'améliorer l'adhérence et d'aider tous les occupants du véhicule à maintenir une posture naturelle. Toutes ces caractéristiques de conception sont conçues pour aider à garder les pneus du CX-90 bien en place sur la chaussée, offrant une conduite sûre et qui inspire la confiance.

Avec une empreinte au sol plus grande que les autres modèles Mazda, notre modèle phare CX-90 offre suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à huit personnes et une variété de configurations intérieures et de sièges permettant de répondre de manière optimale aux besoins de nos clients. Tout cela est apprêté dans un ensemble élégant et agréable à conduire que seule Mazda pouvait concevoir.



Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 095 $, ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

CX-90 MHEV GS

Les modèles CX-90 MHEV GS sont propulsés par le moteur électrique e-Skyactiv G 3,3 turbo qui développe 280 ch et un couple de 332 lb-pi. Ce moteur turbocompressé de six cylindres en ligne de 3,3 L est équipé de la motorisation M-Hybrid Boost, un système d'assistance hybride léger de 48 volts qui améliore l'efficacité et la réponse de l'accélérateur à basse vitesse. Ce groupe motopropulseur, comme tous les modèles CX-90, est associé à une boîte de vitesses automatique à 8 vitesses équipée du système de traction intégrale i-Activ de série.

Avec du carburant ordinaire à indice d'octane 87, les modèles CX-90 3,3 Turbo affichent une consommation de carburant estimée par RNCan de 9,9 L par 100 km en ville, de 8,4 L par 100 km sur route et de 9,3 L par 100 km en combiné.

À l'instar du modèle de l'année précédente, les modèles CX-90 MHEV GS offrent une variété impressionnante de fonctions de sécurité, de commodités et de technologies de série. Le GS offre des sièges pour huit personnes, les banquettes de la deuxième et de la troisième rangée pouvant accueillir jusqu'à trois passagers chacune. Les conducteurs apprécieront l'écran de bord ACL TFT de sept pouces, les sièges avant chauffants, les ports USB de type C à l'avant, ainsi qu'un volant muni de commandes téléphoniques, audio et de régulation de vitesse. Des commodités comme l'écran central couleur de 10,25 po, le système d'infodivertissement Mazda Connect avec intégration filaire Apple CarPlay™ et Android Auto™, un système audio à huit haut-parleurs, le démarrage par bouton-poussoir, des entrées USB-A doubles à l'avant et pour la deuxième rangée, un accoudoir central arrière et le contrôle automatique de la climatisation à trois zones avec affichage de la climatisation pour la deuxième rangée et des évents de climatisation pour la troisième rangée font partie des nombreux autres équipements de série dont les occupants pourront profiter. Chaque modèle CX-90 comprend également l'accès gratuit aux services connectés Mazda pendant les deux premières années. Ces services permettent au conducteur de surveiller l'état de son CX-90 et de le contrôler à distance au moyen de l'application MyMazda2.

Concernant l'extérieur du véhicule, les caractéristiques de série comprennent de nouvelles roues en alliage d'aluminium au fini métallique argenté de 19 po et des longerons de toit, ainsi que des phares à DEL automatiques avec auto-nivellement, des feux de position diurnes à DEL, des feux arrière à DEL, le contrôle des feux de route, des rétroviseurs de portes électriques et chauffants avec clignotants à DEL, et des essuie-glaces à détection de pluie. Un insigne noir « Inline 6 » sur l'aile, une calandre avant en nid d'abeille noire et d'autres garnitures noires complètent l'apparence de ce modèle.

Les caractéristiques de sécurité i-Activsense de série comprennent le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/redémarrage, le système intelligent d'aide au freinage à l'avant, la détection des piétons (à l'avant), la surveillance des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière, le système d'avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, le système d'urgence de suivi de voie avec assistance au maintien dans la voie, et l'alerte d'attention au conducteur pour assurer la sécurité de tous à bord du véhicule.

CX-90 MHEV GS-L

Le CX-90 MHEV GS-L continue d'offrir une configuration de sièges pour huit passagers avec des banquettes de deuxième et de troisième rangée et toutes les commodités de série mentionnées précédemment. Les clients auront la possibilité de choisir une configuration à sept sièges passagers en optant pour des sièges capitaine en deuxième rangée avec accoudoirs et allée centrale.

Nouveauté pour les années modèles 2025, la version GS-L bénéficie de la connectivité sans fil Apple CarPlay™ et Android Auto™, ainsi que du système de charge de téléphone sans fil (Qi). Un hayon arrière électrique avec accès mains libres est également nouvellement disponible dans cette version, ainsi que des capteurs de stationnement arrière pour une tranquillité d'esprit accrue.



2 Les services connectés Mazda sont fournis pendant une période d'essai de deux ans. Des frais d'abonnement annuels s'appliquent par la suite. Un téléphone compatible avec les services de téléphonie cellulaire ou Wi-Fi est nécessaire pour accéder aux fonctions des services connectés Mazda.

Les conducteurs apprécieront les sièges en similicuir noir de série, le levier de vitesses gainé de cuir et le volant chauffant doté de palettes de changement de vitesse, le siège conducteur électrique à 10 positions, qui comprend un support lombaire, et le dégivreur d'essuie-glaces pour affronter les climats plus froids.

Cette version dispose également d'un toit ouvrant électrique, du système de télédéverrouillage intelligent de Mazda, d'un siège passager à réglage automatique à quatre directions et d'un rétroviseur à atténuation automatique. Avec sa mise à niveau vers les ports USB-C pour une charge plus rapide et l'ajout d'un autre ensemble d'entrées à la troisième rangée, cette version fournit un total de six entrées pour plus de commodité dans les trois rangées. L'extérieur est également repensé avec des garnitures noir piano et une calandre avant à maillage.

La capacité de remorquage maximale passe de 3 500 lb à 5 000 lb lorsque le véhicule est équipé d'accessoires de remorquage authentiques Mazda, avec un mode Remorquage ajouté au système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive), en plus des modes normal, sport et hors route.

CX-90 MHEV GT

Le CX-90 MHEV GT est maintenant offert avec une disposition de sièges de seconde rangée pour huit passager de série, avec une configuration de banquette de troisième rangée améliorée pour accueillir jusqu'à trois passagers. Ce modèle est également disponible avec des sièges capitaine chauffants en option dans la deuxième rangée, avec accoudoirs et allée centrale. Le rembourrage en cuir noir de série, la fonction de mémoire de position pour le siège du conducteur et les pare-fenêtres rétractables de deuxième rangée améliorent le confort du conducteur et des passagers dans l'ensemble du véhicule.

Nouveauté pour les années modèles 2025, la version GT est doté du plus grand écran d'infodivertissement (12,3 po) avec connectivité sans fil CarPlay™ d'Apple et Android Auto™, qui peut être utilisée à l'aide d'un écran tactile lorsqu'il est connecté à ces systèmes téléphoniques.

Parmi les autres améliorations, mentionnons un toit ouvrant panoramique électrique, un système audio haut de gamme Bose comprenant 12 haut-parleurs, le système de projection sur le pare-brise Active Driving Display, un rétroviseur à atténuation automatique équipé de la technologie HomeLink®, le système de navigation Mazda avec fonctionnalité de navigation hors route, un éclairage intérieur DEL amélioré, la radio par satellite SiriusXM avec un essai de trois mois, ainsi qu'un abonnement au service SiriusXM Traffic et Travel Link.

Les améliorations extérieures comprennent un éclairage avant distinctif à DEL, un système d'éclairage avant adaptatif, des rétroviseurs latéraux à rabattage et atténuation automatique, des roues en alliage d'aluminium de 21 po au fini métallique argenté, et une garniture de panneaux de passage de roue accentué au fini vif avec le mot-symbole Mazda gravé en creux.

Le CX-90 MHEV GT bénéficie également des fonctionnalités de sécurité i-Activsense, y compris le système d'aide à la conduite, qui est nouveau pour les années modèles 2025, un écran de visualisation à 360°, des capteurs de stationnement avant et arrière, un écran de visualisation arrière avec directives dynamiques pour la marche arrière, la surveillance des angles morts avec avertissement de sortie de véhicule, un système intelligent d'aide au freinage à l'arrière, un système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale arrière, un système d'alerte de circulation transversale avant, un système d'identification des panneaux de signalisation et la surveillance du conducteur.

CX-90 PHEV GS

Le CX-90 PHEV est équipé du groupe motopropulseur e-Skyactiv PHEV, comprenant un moteur de 2,5 L à aspiration naturelle de quatre cylindres associé à un moteur électrique doté d'une batterie haute capacité de 17,8 kWh, qui développent conjointement 323 ch et un couple de 369 lb-pi lorsqu'on utilise le carburant de qualité supérieure recommandé à indice d'octane 91. Pour offrir aux propriétaires souplesse et tranquillité d'esprit, le CX-90 PHEV est conçu pour fonctionner uniquement sur le moteur électrique dans divers scénarios de conduite, y compris la conduite sur autoroute. Tous les modèles CX-90 PHEV peuvent remorquer jusqu'à 3 500 lb lorsqu'ils sont équipés d'accessoires de remorquage authentiques Mazda.

Les modèles CX-90 PHEV sont équipés du système Mi-Drive, comprenant les modes sport, hors route et VE. Le mode VE permet au conducteur de faire fonctionner le CX-90 PHEV uniquement sur le moteur électrique et la batterie, avec une autonomie allant jusqu'à 42 km.

En plus de tous les équipements de série proposés sur les modèles MHEV GS, les modèles CX-90 PHEV comprennent également un écran de bord ACL TFT entièrement numérique de 12,3 po pouvant afficher la puissance et la flexibilité des choix technologiques pour les véhicules électrifiés.

Le CX-90 PHEV GS est équipé de huit sièges passagers et comporte une banquette de deuxième et de troisième rangée comme équipement de série.

CX-90 PHEV GS-L

Le CX-90 PHEV GS-L s'appuie sur les caractéristiques du PHEV GS et partage toutes les améliorations supplémentaires de l'équipement présent sur le CX-90 MHEV GS-L, y compris des roues en alliage d'aluminium de 19 po avec fini métallique argenté, des longerons de toit, un toit ouvrant électrique, des rétroviseurs latéraux chauffants, un hayon à commande électrique mains libres, une connectivité sans fil Apple CarPlay™ et Android Auto™, un total de six ports USB-C (deux dans chaque rangée), un contrôle automatique de la climatisation à trois zones avec des évents de climatisation pour la troisième rangée, ainsi qu'un volant chauffant.

Le CX-90 PHEV GS-L est offert avec des sièges capitaine de série dans la deuxième rangée pour une capacité de sept passagers.

CX-90 PHEV GT

Le CX-90 PHEV GT comprend tous les éléments des modèles précédents PHEV, en plus de caractéristiques extérieures comme des roues en alliage d'aluminium de 21 po avec un fini usinée, un dégivreur d'essuie-glaces, un insigne lumineux « PHEV » sur les ailes et des rétroviseurs latéraux à rabattage et atténuation automatique.

Cette configuration de sièges offre une capacité de sept passagers, des sièges capitaine chauffants pour la deuxième rangée, avec accoudoirs et passage central, ainsi qu'une banquette de trois places pour la troisième rangée. Parmi les autres caractéristiques intérieures, mentionnons les sièges en cuir nappa disponibles en noir ou blanc pur, le volant chauffant, les sièges avant ventilés et une prise de courant alternatif de 1 500 watts pour offrir à nos clients du confort alors qu'ils entreprennent leur parcours. Les nouvelles fonctions ajoutées aux années modèles 2025 comprennent un écran central de 12,3 po pour l'utilisation du système d'infodivertissement Mazda Connect avec écran tactile lorsque vous utilisez Apple CarPlay™ ou Android Auto™, et le système d'aide à la vitesse de croisière et à la circulation.

CX-90 MHEV GT-P

Les modèles CX-90 MHEV GT-P sont équipés du moteur e-Skyactiv G 3,3 L Inline 6 Turbo, qui est le moteur à essence de production de masse le plus puissant développé par Mazda. Dans cette version haute performance, ce moteur développe jusqu'à 340 ch et 369 lb-pi de couple lorsqu'il utilise le carburant supérieur recommandé à indice d'octane 91, tout en obtenant des cotes de consommation de carburant estimées par RNCan de 10,3 L par 100 km en ville, 8,5 L par 100 km sur route et 9,5 L par 100 km en combiné.

Nouveauté pour les années modèles 2025, le CX-90 MHEV GT-P offre la possibilité d'une configuration de sièges pour sept ou huit passagers, avec le choix pour la deuxième rangée entre une banquette ou des sièges capitaine avec accoudoirs et une allée centrale.

Parmi les éléments de confort et de commodités supplémentaires, mentionnons des sièges en cuir Nappa noir ou blanc, des sièges avant chauffants et ventilés, une fonction de mémoire de siège du conducteur, un siège passager réglable électriquement en huit directions, des sièges chauffants pour la deuxième rangée, un toit ouvrant panoramique électrique, un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique équipé de la technologie Homelink®, et un contrôle automatique de la climatisation à trois zones comprenant des évents de climatisation pour la troisième rangée.

Le système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts vient s'ajouter à la longue liste de caractéristiques de sécurité offertes par le modèle GT, qui sont de série sur le modèle plus puissant et dynamique GT-P.

Quant aux caractéristiques extérieures, elles comprennent des roues de 21 po en alliage d'aluminium au fini métallique argenté, un hayon à commande électrique mains libres, un becquet arrière fixé au toit et des moulures d'arches de roue de la couleur de la carrosserie, un insigne brillant « Inline 6 » sur l'aile, des rétroviseurs latéraux chauffants à rabattage et atténuation automatique, des longerons de toit et un système d'éclairage avant adaptatif.

CX-90 MHEV SIGNATURE

Au sommet de la gamme de modèles CX-90, le CX-90 MHEV Signature complète l'expérience en alliant un savoir-faire et un design de premier ordre aux performances de calibre mondial de Mazda.

Cette configuration pour six passagers offre des sièges capitaine pour la deuxième rangée avec une console centrale et deux sièges pour la troisième rangée, afin de permettre à tous les occupants d'avoir suffisamment d'espace dans chaque rangée. Pour rehausser l'habitacle intérieur, des sièges en cuir Nappa de série couleur blanc pur offrent une expérience japonaise haut de gamme, avec des touches de bois d'érable partout dans l'habitacle, une légère garniture en tissu sur le panneau de porte latérale et le tableau de bord, surpiquée du motif unique Kakenui de Mazda.

L'intérieur en option Windsor Tan comprend du cuir Nappa haut de gamme avec des détails de courtepointe sur les sièges des première et deuxième rangées, des panneaux Windsor Tan Grand Luxe Suede® sur le tableau de bord et la garniture des portes latérales, et un volant à deux tons enveloppé de cuir noir Windsor Tan.

De plus, le véhicule offre un volant chauffant et enveloppé de cuir avec réglage d'inclinaison et télescopique électrique à mémoires de position, le système de personnalisation du conducteur sur mesure de Mazda pour un confort optimisé, un écran de bord ACL TFT entièrement numérique de 12,3 po, une prise électrique de 150 W dans la zone de chargement, et la ventilation pour les sièges de la deuxième rangée.

Le CX-90 MHEV Signature comprend également l'ensemble complet des technologies de sécurité et de sûreté de la marque, y compris le système d'urgence de suivi de voie avec aide à l'évitement de la circulation frontale, le système de réduction des collisions secondaires, un écran de visualisation à 360° avec visualisation transparente, la détection des piétons (à l'arrière), le système intelligent d'aide au freinage pour le trafic transversal, et le système de virage dans la trajectoire.

PDSF3 DU M ZDA CX-90 2025 :

Modèle PDSF de départ CX-90 MHEV GS 45 900 $ CX-90 MHEV GS-L 50 750 $ CX-90 MHEV GS-L avec sièges capitaines 50 750 $ CX-90 MHEV GT 55 350 $ CX-90 MHEV GT avec sièges capitaines 55 350 $ CX-90 PHEV GS 54 900 $ CX-90 PHEV GS-L 59 750 $ CX-90 PHEV GT 64 350 $ CX-90 MHEV GT-P 59 300 $ CX-90 MHEV GT-P avec sièges capitaines 59 300 $ CX-90 MHEV Signature 63 300 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Rouge vibrant artisan 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Intérieur en cuir nappa blanc pur (sur certains

modèles) 250 $ Intérieur en cuir Nappa Windsor Tan haut de gamme

(modèle Signature seulement) 250 $

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur X (anciennement Twitter) et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.



3 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

