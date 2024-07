Le tout nouveau CX-50 hybride renforce la gamme électrifiée de Mazda au Canada

Le Mazda CX-50 hybride offre une consommation de carburant estimée de 6,2 L/100 km en combinée, permettant ainsi aux conducteurs d'aller plus loin.

Tous les modèles CX-50 bénéficient d'améliorations aux caractéristiques de sécurité et à la technologie d'assistance à la conduite Mazda i-ACTIVSENSE.

Le CX-50 a un PDSF de départ de 39 950 $, tandis que les modèles CX-50 hybrides ont un PDSF de départ de 42 950 $.

RICHMOND HILL, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui les prix du Mazda CX-50 2025. Ce VUS compact fiable est conçu pour le mode de vie actif des clients.

2025 est une année emballante pour le CX-50, avec le lancement du CX-50 hybride, qui rend ce VUS compact attrayant pour un public plus large au sein du segment en combinant la conception et la dynamique de conduite de Mazda à une plus grande efficacité énergétique et à la capacité d'aller plus loin et de s'adonner à des activités de plein air.

Mazda CX-50 2025& : Prix et ensembles offerts (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.) Mazda CX-50 2025& : Prix et ensembles offerts (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

L'électrification se présente sous différentes formes, et Mazda offre une variété de choix pour mieux répondre aux besoins des clients. Avec une consommation estimée de 6,2 litres par 100 kilomètres (L/100 km) en combinée, le CX-50 hybride offre une autonomie de conduite considérablement améliorée par rapport aux modèles standard CX-50 de 2,5 L, selon la cote d'économie de carburant combinée que lui a conférée RNCan.

Le CX-50 2025 est offert en huit ensembles et trois choix de groupes motopropulseurs performants et inspirant confiance avec traction intégrale (TI) de série, ce qui permet aux clients de choisir le modèle CX-50 convenant le mieux aux aventures qui les attendent.

CX-50 GS-L

Les modèles CX-50 GS-L sont propulsés par un moteur à quatre cylindres Skyactiv-G de 2,5 L à aspiration naturelle avec désactivation de cylindre et technologie i-stop, offrant 187 ch et 185 lb-pi de couple avec du carburant à indice d'octane 87 standard. Ce moteur est jumelé à une boîte de vitesses automatique Skyactiv-Drive à six rapports.

Le CX-50 GS-L offre de série la technologie de traction intégrale i-ACTIV et le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), avec modes sport et tout-terrain. Les modes de conduite peuvent être sélectionnés au moyen de la commande Mi-Drive et aideront le VUS à offrir une tenue de route naturelle et inspirant confiance dans une grande variété de conditions de conduite, ou lors du remorquage de jusqu'à 907 kg (2 000 lb) s'il est équipé d'accessoires de remorquage authentiques Mazda.

Nouveauté en 2025, tous les modèles CX-50 bénéficient maintenant la technologie Alexa intégrée, ce qui permet aux conducteurs d'utiliser certaines commandes vocales mains libres comme le réglage de la température, le changement de station de radio et le contrôle des produits intelligents pour la maison à partir du véhicule. Le CX-50 GS-L est un point d'entrée impressionnant pour la gamme CX-50, offrant un large éventail de fonctions de sécurité, de commodités et de technologies de série. Il offre un écran central couleur de 10,25 po avec HD RadioMD et quatre ports USB-C, un système audio à 8 haut-parleurs, l'intégration sans fil CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC avec fonctionnalité d'écran tactile, le système d'infodivertissement Mazda ConnectMC, le télédéverrouillage sans clé avancé Mazda avec démarrage à bouton-poussoir, un tableau de bord à écran ACL TFT de 7 po, la commande automatique de climatisation à deux zones avec bouches de ventilation arrière pour les passagers, un levier de vitesses et un volant gainés de cuir, des sièges en similicuir, un volant chauffant et un éclairage intérieur à DEL, entre autres caractéristiques de série.

Pour ce qui est de l'extérieur du CX-50, les caractéristiques de série comprennent des jantes uniques en alliage métallique noir de 17 po, des vitres opaques, des phares à DEL, un becquet arrière fixé au toit, des longerons de toit, des rétroviseurs électriques noirs avec clignotants à DEL, des sorties d'échappement doubles, le contrôle de feux de route et des essuie-glaces à détection de pluie.

Comme pour tout véhicule Mazda, la sécurité est une priorité pour le CX-50, que ce soit sur la route ou en nature. Pour 2025, Mazda a amélioré la technologie d'aide à la conduite et de sécurité de série dans le CX-50 avec l'inclusion d'un avertissement de sortie de véhicule et d'une version améliorée du système intelligent d'aide au freinage qui comprend des dispositions pour la détection des piétons la nuit et l'atténuation des collisions frontales. D'autres caractéristiques de sécurité actives et passives de série s'ajoutent à tous les forfaits CX-50, dont le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC) avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage avec détection des piétons, la surveillance des angles morts, l'alerte d'attention au conducteur, le système d'avertissement de sortie de voie, l'assistance au maintien dans la voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière.

Le CX-50 est également doté de deux nouvelles fonctions Mazda en cas d'urgence : eCall privé et Assistance Véhicule Volé. eCall privé est une fonction de véhicule connecté qui lance un appel pour connecter les occupants du véhicule à un centre d'appels d'urgence lorsque des services d'urgence sont requis. Les appels peuvent également être lancés avec un bouton à l'intérieur du véhicule. La fonction Assistance Véhicule Volé est également offerte dans l'application MyMazda et peut aider les autorités à retracer et à récupérer le véhicule en cas de vol.

Le CX-50 GS-L offre aux clients un niveau supplémentaire de caractéristiques de commodité grâce à des essuie-glaces et à des rétroviseurs latéraux chauffants, à un hayon arrière électrique avec réglage programmable de la hauteur, à un siège de conducteur à réglage automatique à 10 directions avec soutien lombaire électrique, à des sièges avant chauffants et à un toit ouvrant panoramique électrique coulissant avec fonction d'ouverture et de fermeture à commande monotouche. Pour 2025, le CX-50 GS-L comprend également la recharge des téléphones sans fil, ce qui rend la technologie plus accessible.

CX-50 GT

S'appuyant sur le modèle GS-L, le CX-50 GT se distingue visuellement par ses jantes en alliage d'aluminium de 20 po avec accent métallique noir coupé à la machine et par ses rétroviseurs rabattables électriques à commande automatique. À l'intérieur de la cabine CX-50, le GT offre en outre des sièges avant ventilés, un siège avant réglable à six positions, des sièges en cuir noir dotés de garnitures de première qualité avec surpiqûres de ton chameau, une mémoire de siège de conducteur à deux positions et un rétroviseur à atténuation automatique sans cadre avec HomeLinkMD. Le conducteur et les passagers pourront profiter d'un système audio haut de gamme BoseMD à 12 haut-parleurs avec technologie CenterpointMD 2 Surround, de la technologie de compensation du bruit AudioPilotMD 2 ainsi que de la radio par satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de trois mois.

Parmi les autres caractéristiques de protection et de sécurité, mentionnons le système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite active Active Driving Display avec système d'identification des panneaux de signalisation, le système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts, l'écran de visualisation à 360° avec nouvelle fonction de visualisation transparente et les capteurs de stationnement avant et arrière. Les améliorations comprennent également le nouveau système d'alerte de trafic transversal avant et le système intelligent d'aide au freinage arrière, qui comprend maintenant la détection pour les virages dans la trajectoire et le trafic transversal, ainsi que la technologie d'aide à la conduite dans les embouteillages (CTS). CTS est la forme la plus avancée d'assistance à la conduite active de Mazda; cette technologie fournit un régulateur de vitesse adaptatif pour une conduite pratique en toute confiance et permet au véhicule de rester au centre de la voie de circulation.

MODÈLES CX-50 HYBRIDES

Les modèles CX-50 hybrides se distinguent des autres modèles CX-50 grâce à des repères de style subtils, à l'intérieur et à l'extérieur, y compris des modèles de jantes uniques, une conception de pare-chocs avant inférieur distincte et la nouvelle option d'intérieur en cuir rouge grenat.

2,5 L, d'une batterie de VE hybride, de trois moteurs électriques, d'une transmission à variation continue à commande électronique et d'une transmission intégrale électrique de série. Ce groupe motopropulseur offre jusqu'à 219 ch et un couple de 163 lb-pi avec du carburant à indice d'octane 87 standard. Le CX-50 hybride a une cote d'économie de carburant combinée estimée de 6,2 litres par 100 kilomètres, ce qui représente une amélioration de plus de 40 % par rapport au CX-50 de 2,5 L.

Les ingénieurs de Mazda ont calibré même les moindres détails du groupe motopropulseur hybride, comme la réponse de la pédale d'accélérateur pour offrir la dynamique de conduite connectée et réactive qui a fait la réputation du CX-50. De plus, la disponibilité de modes de conduite de spécialité, comme Power ou Trail, permet aux conducteurs d'adapter leur expérience au volant en fonction de la situation. Suffisante pour transporter une paire de motomarines ou d'autres jouets de plus petite taille pour la fin de semaine, la capacité de remorquage est évaluée à 680 kg (1 500 lb) pour tous les modèles hybrides dotés d'accessoires de remorquage authentiques Mazda.

Avec un châssis d'une incroyable rigidité, une direction et une maniabilité habiles, et une attention particulière portée à l'atténuation des bruits, des vibrations et de la rudesse, le CX-50 hybride offre une conduite raffinée et fluide avec une grande dynamique dans le segment des SUV compacts hybrides.

Comme les autres modèles CX-50, le CX-50 hybride met beaucoup l'accent sur le soutien du mode de vie actif des conducteurs. À cette fin, l'espace à bagages a été optimisé en fonction de l'emplacement de la batterie hybride dans la partie arrière du plancher, maximisant ainsi le volume de stockage disponible et la capacité d'accueillir de grands objets, comme des vélos, à l'intérieur. Combiné à la généreuse liste d'accessoires Mazda authentiques disponibles, le CX-50 hybride peut être le catalyseur permettant d'aller plus loin et d'en faire plus.

De même, le confort intérieur est un point fort du CX-50 hybride, avec des matériaux de haute qualité, une conception vivifiante, des sièges confortables à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une solide gamme de caractéristiques que les clients apprécieront aussi bien au quotidien que lors des voyages et autres excursions.

CX-50 hybride GS-L

Le modèle CX-50 hybride GS-L, qui est également doté du GS-L de 2,5 L, présente une liste robuste d'équipements, y compris des jantes hybrides uniques de 17 po au fini noir, un écran d'infodivertissement de 10,25 po avec connectivité sans fil CarPlayMD et Android AutoMD, un système audio à 8 haut-parleurs, quatre ports USB-C, une charge de téléphone sans fil, l'intégration d'Alexa, un hayon arrière électrique et un toit ouvrant panoramique électrique coulissant à commande monotouche, entre autres.

CX-50 hybride Kuro

Fondé sur le CX-50 hybride GS-L, le modèle hybride Kuro présente des améliorations de conception uniques, comme des longerons de toit noirs et des tuyaux d'échappement noirs, ainsi que d'autres accents extérieurs noirs.

Il y a d'autres améliorations de conception et de commodité à l'intérieur, où le CX-50 hybride Kuro offre des sièges en cuir noirs ou d'une couleur rouge grenat unique aux modèles hybrides. Le CX-50 hybride offre aussi les caractéristiques des autres modèles CX-50 GT, y compris un siège de passager à 6 réglages électriques et un siège de conducteur à 10 réglages électriques avec 2 mémoires de positions.

CX-50 hybride GT

Le CX-50 hybride GT, le modèle hybride le plus haut de gamme, intègre des jantes hybrides uniques de 19 po à fini noir divisé et poli à la machine qui présente une conception aérodynamique inspirée des turbines, des longerons de toit et des tuyaux d'échappement lumineux, des rétroviseurs rabattables électriques à commande automatique, un rétroviseur à gradation automatique avec HomeLinkMD, des garnitures intérieures peintes en métal noir avec surpiqûres de ton chameau offertes pour l'intérieur noir, des sièges avant ventilés et un écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise.

CX-50 GT Turbo

Le moteur à quatre cylindres turbo Skyactiv-G de 2,5 L Mazda est offert de série pour tous les modèles GT Turbo; il produit 256 ch et 320 lb-pi de couple avec du carburant à indice d'octane 93 supérieur, ou 227 ch et 310 lb-pi de couple avec du carburant à indice d'octane 87 standard. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique réactive Skyactiv-Drive à six rapports avec mode manuel par l'intermédiaire des manettes de changement de rapport montées sur le volant pour une conduite plus engageante.

Le CX-50 GT Turbo comprend également de série le système de traction intégrale i-ACTIV avec Mi-Drive et modes sport et tout-terrain, en plus d'un mode de remorquage exclusif. La capacité de remorquage est de 1 588 kg (3 500 lb) pour les modèles GT Turbo dotés d'accessoires de remorquage authentiques Mazda.

Les modèles CX-50 GT Turbo se distinguent par leur insigne Turbo unique, leurs tuyaux d'échappement plus grands et leurs accents argentés sur les pare-chocs inférieurs avant et arrière.

CX-50 Édition Meridian

Le CX-50 Édition Meridian offre un niveau plus élevé de performance et de style tout-terrain, mettant l'accent sur l'esprit d'aventure du CX-50 en offrant des jantes en alliage exclusives de 18 po avec pneus tout-terrain, des panneaux de passage de roue, un décalque de capot distinct et des accessoires pour le plein air qui permettent aux clients de conduire en toute confiance et sans souci en nature.

Le modèle Édition Meridian ne manque pas de confort. À l'intérieur, tout comme dans le modèle GT, les conducteurs profiteront de rétroviseurs électriques avec mémoire du réglage, sièges avant chauffants et ventilés, sièges arrière chauffants, volant chauffant et la navigation en ligne Mazda, qui offre un guidage routier étendu avec cartographie de certains sentiers tout-terrain et des mises à jour sans fil1.

CX-50 Édition Meridian avec groupe d'équipement Apex

Pour une expression ultime de l'esprit d'aventure, le CX-50 Édition Meridian avec groupe d'équipement Apex comprend des barres transversales noires montées sur le toit, une plateforme de toit prête à transporter du matériel supplémentaire et des pare-boue avant et arrière.

Les modèles CX-50 commenceront à arriver chez les détaillants Mazda partout au Canada le mois prochain, et les modèles CX-50 hybrides arriveront à la fin de 2024. Pour en savoir plus sur le Mazda CX-50, veuillez visiter le mazdacanada.ca.

PDSF2 DU MAZDA CX-50 2025 :

Forfait PDSF de départ CX-50 GS-L 39 950 $ CX-50 GT 45 350 $ CX-50 hybride GS-L 42 950 $ CX-50 hybride Kuro 44 850 $ CX-50 hybride GT 48 350 $ CX-50 GT Turbo 47 850 $ CX-50 Édition Meridian 50 350 $ CX-50 Édition Meridian avec groupe d'équipement Apex 51 750 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Sable de zircon métallisé 300 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Vent glace nacre 300 $ Intérieur en similicuir Ocre cendré (offert avec certaines couleurs extérieures seulement) 250 $ Intérieur en cuir terracotta (offert avec certaines couleurs extérieures seulement) 250 $

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur X (anciennement Twitter) et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

________________________



1 Le système de navigation en ligne Mazda requiert les services connectés Mazda pour les mises à jour logicielles sans fil. Les services connectés Mazda sont fournis pendant une période d'essai de deux ans. Des frais d'abonnement annuels s'appliquent par la suite. L'utilisation de l'application MyMazda et d'un téléphone compatible est requise. Les services connectés nécessitent un service cellulaire ou Wi-Fi. Des frais de données peuvent s'appliquer. Ne conduisez jamais lorsque vous êtes distrait ou lorsque vous utilisez un appareil portatif. Si la carte SD est installée en usine ou par un concessionnaire avec la navigation en ligne Mazda, il faut la remplacer après trois ans pour continuer de recevoir des mises à jour logicielles sans fil. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur des services connectés pour prendre connaissance des caractéristiques importantes et des renseignements connexes sur la protection de la vie privée.

2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 095 $, ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]