L'éternel meilleur vendeur de Mazda offre une valeur ajoutée en 2025

De nouvelles technologies de série et disponibles ajoutent des caractéristiques plus attrayantes aux modèles populaires

Le Mazda CX-5 de 2025 sera proposé chez les concessionnaires plus tard cet été, à un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 32 550 $

RICHMOND HILL, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. annonce les prix et les ensembles du CX-5 2025, le véhicule le plus vendu de la marque au Canada. Offrant une combinaison exceptionnelle de style raffiné, de dynamique de conduite astucieuse et d'un habitacle serein, le CX-5 demeure le choix des consommateurs pour de nombreuses raisons. Nous avons apporté plusieurs changements à l'édition 2025 du CX-5 en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur pour la clientèle, et comme pour tous les VUS de Mazda, les modèles CX-5 2025 qui seront offerts chez les concessionnaires partout au pays cet été proposeront une traction intégrale de série.

CX-5 GX

Les modèles CX-5 GX sont dotés du moteur Skyactiv-G efficace de 2,5 litres à quatre cylindres à aspiration naturelle de Mazda, qui offre une puissance de 187 chevaux-vapeur et un couple de 186 lb-pi avec du carburant régulier à indice d'octane 87. Tous les modèles CX-5 sont combinés à une transmission automatique à six rapports Skyactiv-Drive offrant des changements de vitesse rapides avec mode manuel. Le Contrôle Plus de vecteur de la force G appuie cette approche, et le véhicule surveille en permanence la répartition du poids et répartit la puissance aux roues appropriées, offrant aux conducteurs une puissance quasi instantanée. Le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui est de série, comprend les modes Normal, Off-Road et Sport. Il permet de sélectionner le mode de conduite le plus approprié à l'aide d'un simple commutateur, offrant ainsi un plus grand contrôle sur l'expérience de conduite dans une grande variété de conditions.

Le CX-5 demeure bien équipé pour répondre aux normes et faire en sorte que le conducteur et les occupants profitent d'une expérience de conduite qui dépasse leurs attentes. Chaque modèle CX-5 comprend l'accès gratuit aux services connectés Mazda pendant les deux premières années. Ces services permettent au conducteur de surveiller l'état de son CX-5 et de le contrôler à distance au moyen de l'application MyMazda. L'écran central couleur de 10,25 pouces est doté du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé à l'aide du bouton multifonction de commande. Il est intégré à la connectivité filaire CarPlayMC d'Apple et à Android AutoMC qui offre une fonction d'écran tactile. Un système de sonorisation à quatre haut-parleurs est offert de série. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons les sièges en tissu, les sièges avant chauffants, le démarrage par pression d'un bouton, le volant muni des commandes audio, Bluetooth et des boutons de commande de vitesse, un affichage ACL de 7 po avec indicateur d'information multiple, les prises USB-C doubles à l'avant, le système de climatisation avec contrôle manuel de la température et les vitres opaques arrière.

Parmi les autres caractéristiques extérieures de série dignes de mention, mentionnons les phares à DEL automatiques avec commande de feux de route, un becquet arrière fixé au toit, les jantes en alliage d'aluminium argenté de 17 po, les rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants intégrés et les essuie-glaces automatiques à détection de pluie.

Comme c'est le cas pour tous les VUS Mazda, le CX-5 est doté d'une vaste gamme de caractéristiques de sécurité i-Activsense et caractéristiques d'assistance à la conduite de série, comme huit coussins gonflables, le système de surveillance des angles morts, le système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant, la détection des piétons, l'aide au suivi de voie, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda, l'alerte de trafic transversal arrière et le système intelligent d'aide au freinage à l'avant.

CX-5 GS

S'appuyant sur le modèle GX standard, le CX-5 GS mise sur une variété d'améliorations extérieures, y compris des phares à mise à niveau automatique, un hayon arrière électrique, un dégivreur d'essuie-glaces avant et une grille frontale noir lustré.

De là, la plupart des améliorations se trouvent à l'intérieur, avec des caractéristiques comme le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, le volant chauffant, le siège du conducteur à 6 réglages assistés, le siège du passager avant réglable sur 6 positions, le système audio à 6 haut-parleurs, la climatisation automatique à deux zones, des sièges en similicuir noir, les bouches de climatisation arrière, un accoudoir central arrière avec rangement intégré et porte-gobelets, ainsi que deux ports de charge USB-A supplémentaires et des sièges arrière rabattables à plat à distance à l'arrière du véhicule.

CX-5 GS AVEC GROUPE CONFORT

Le CX-5 GS avec Groupe confort comprend également un toit ouvrant électrique à glace coulissante, ainsi que des roues en alliage argenté de 19 pouces avec des rayons usinés et des pochettes peintes foncées. Le système de charge de téléphone sans fil (Qi) et l'intégration d'Apple CarPlayMC et d'Android AutoMC. le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda et une planche réversible dans le coffre sont également ajoutées à cette version.

CX-5 KURO

Le CX-5 2025 édition Kuro offre toujours un style exclusif qui comprend des options de peinture extérieure comme le gris polymétallique, le Mica noir jais, le rouge cristal vibrant métallisé et le blanc rhodium métallisé. et des options intérieures en cuir noir avec piqûres rouges ou cuir rouge-grenat. Le siège du conducteur est maintenant équipé de 2 mémoires de positions et d'un soutien lombaire à réglage électrique, tandis que les sièges du conducteur et du passager sont respectivement dotés d'un réglage automatique de 6 à 10 directions. Les modèles Kuro sont également dotés de jantes en alliage d'aluminium noir métallique de 19 pouces, des rétroviseurs latéraux noirs lustrés assortis, un pare-chocs inférieurs, des passages de roue et une moulure de bas de caisse distinctifs. Le volant et le levier de vitesse gainés de cuir sont ornés de surpiqûres rouges qui s'ajoutent à un tableau de bord et à des garnitures de porte noir brillant.

Le moteur Skyactiv-G de 2,5 L ajoute la désactivation des cylindres et la technologie i-stop, ce qui offre un excellent rendement énergétique de 9,1 L/100 km en ville, de 7,7 L/100 km sur route et de 8,5 L/100 km en combiné. Le moteur développe une puissance améliorée de 187 chevaux-vapeur et un couple de 185 lb-pi.

CX-5 GT

Le CX-5 édition GT ajoute des jantes en alliage d'aluminium argenté au fini métallique de 19 po, un système d'éclairage avant adaptatif, des rétroviseurs latéraux électriques et chauffants, ainsi qu'un pare-chocs inférieur couleur de la coque, une moulure de bas de caisse distinctive et une garniture intérieure Fender.

Les modèles GT 2025 sont maintenant dotés de la technologie Cruising & Traffic Support (CTS). CTS est la forme la plus avancée d'assistance à la conduite active de Mazda; cette technologie fournit un régulateur de vitesse adaptatif pour une conduite pratique en toute confiance et permet au véhicule de rester au centre de la voie de circulation. De plus, les améliorations de l'habitacle intérieur comprennent un écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise avec reconnaissance des panneaux de circulation, le système de navigation Mazda avec la navigation hors route, des sièges en cuir noir ou l'option blanc pur disponible avec des piqûres grises, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, deux ports USB de type C à l'arrière, la radio satelliteSiriusXMMD avec un abonnement d'essai de 3 mois, et un système audio Bose de qualité supérieure à 10 haut-parleurs avec technologie Centerpoint. Les propriétaires peuvent également profiter d'un abonnement supplémentaire de trois ans aux services SiriusXM Traffic et Travel Link, qui fournissent des renseignements à jour sur l'achalandage, la météo, les résultats sportifs et les prix du carburant, toutes des caractéristiques très utiles dans la ville.

CX-5 SPORT

Les modèles CX-5 édition Sport Design offrent aux clients soucieux de la performance une option multisegment puissante et sportive. Le moteur turbo Skyactiv-G 2.5 développe une puissance de 256 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec du carburant super à indice d'octane 93. Avec du carburant à indice d'octane normal de 87, le moteur fournira 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi, assez pour faire sourire tout passionné. Les manettes de changement de rapport sont également incluses dans la mise à niveau du moteur turbo pour le conducteur enthousiaste.

Le CX-5 Sport Design présente des finis noirs contrastants sur le carénage frontal inférieur, des passages de roue, une moulure de bas de caisse, des coques de rétroviseurs, l'aile arrière et des jantes de 19 pouces en alliage d'aluminium noir. Les commodités intérieures offrent une garniture noire sur le groupe d'instruments et les garnitures de porte, une garniture de toit noire, un volant chauffant et une commande de changement de vitesse revêtus de cuir avec piqûres rouges et un éclairage intérieur à DEL complet.

CX-5 ÉDITION SUNA

Les modèles CX-5 édition Suna ont des éléments de style en commun avec le modèle Kuro à l'allure sportive lancé précédemment, tous deux offrant une sensation sportive avec un style haut de gamme. Les modèles édition Suna mettent en valeur des éléments extérieurs de couleur noir brillant, comme des roues en alliage d'aluminium métallique noir, des rétroviseurs latéraux et une calandre avant. Ils se distinguent par leur palette de couleurs unique et sont offerts avec une peinture extérieure à pigment métallique sable de zircon et un intérieur qui présente un mélange de matériaux et de couleurs, comme un rembourrage terracotta avec insertions en suède noir, combiné à des surpiqûres terracotta et à des accents bronze foncé donnant à ces modèles une sensation intemporelle faisant toute de même écho au monde moderne. Les modèles Suna offrent également la puissance sans effort du moteur turbo Skyactiv-G 2.5.

CX-5 SIGNATURE

Le modèle CX-5 Signature allie parfaitement style haut de gamme et performance sportive à des jantes en alliage d'aluminium bronze foncé de 19 po, à un hayon avant à fini argenté, à une garniture de parechoc arrière, ainsi qu'à une calandre avant bronze foncé.

L'intérieur est agrémenté de matériaux de qualité supérieure comme le cuir Cocoa Nappa et une véritable garniture en bois d'abachi, qui est mis en évidence par l'éclairage intérieur à DEL et l'éclairage ambiant des repose-pieds. Un rétroviseur sans cadre avec atténuation automatique avec HomeLink® accentue davantage la sensation de luxe à l'intérieur.

Enfin, ce modèle est entièrement équipé des plus récentes fonctions de sécurité i-Activsense de Mazda, notamment le système intelligent d'aide au freinage en ville et l'alerte d'attention au conducteur, et d'autres caractéristiques favorisant la tranquillité d'esprit comme un moniteur à 360° ainsi que des capteurs de stationnement avant et arrière pour faciliter le stationnement dans les situations difficiles.

PDSF DU MAZDA CX-5 2025 :

Modèle PDSF de départ CX-5 GX 32 550 $ CX-5 GS 36 400 $ CX-5 GS avec Groupe Confort 38 500 $ CX-5 édition Kuro 40 100 $ CX-5 GT 41 450 $ CX-5 Sport 44 200 $ CX-5 Édition Suna 44 500 $ CX-5 Signature 45 200 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant

métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Intérieur en cuir noir avec

surpiqûres rouges (modèle Kuro

seulement) 250 $ Intérieur en cuir blanc pur

(modèle GT seulement) 250 $

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur X (anciennement Twitter) et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

