Le nouveau modèle édition Suna allie un style unique, une peinture à pigment métallique sable de zircon et un rendement raffiné grâce à un turbocompresseur

Amélioration de 0,5 L/100 km de l'économie de carburant estimée de RNCan pour les modèles CX-5 de 2,5 L

Le Mazda CX-5 de 2024 sera proposé chez les concessionnaires plus tard cet été, à un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)1 de 32 250 $.

RICHMOND HILL, ON, le 1er août 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce les prix et les ensembles du CX-5 de 2024, le véhicule le plus vendu de la marque au Canada. Pour 2024, le CX-5 est maintenant offert avec une peinture extérieure à pigment métallique sable de zircon lorsque vous optez pour la nouvelle édition Suna, qui vient complimenter le design Kodo de Mazda. Comme c'est le cas pour tous les VUS de Mazda, tous les modèles CX-5 de 2024 seront équipés de la traction intégrale i-ACTIV standard au Canada lorsqu'ils arriveront chez les concessionnaires à l'échelle nationale plus tard cet été.

Mazda CX-5 2024 : Prix et ensembles offerts (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le CX-5, acclamé par la critique, a reçu bon nombre de prix de l'industrie et récompenses en matière de sécurité, notamment le prix TOP SAFETY PICK+ de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). En outre, le CX-5 est le premier véhicule à obtenir la cote « Bon » dans le nouveau test d'impact latéral plus rigoureux de l'IIHS. À cette fin, toutes les caractéristiques d'ingénierie et de sécurité qui ont contribué à ces prix ont été reportées sur l'année modèle 2024 en tant que caractéristiques de série. Il s'agit notamment du régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ, du système intelligent d'aide au freinage, du système intelligent avancé d'aide au freinage en ville, de la détection avant des piétons (détection avant), du système de surveillance avancée des angles morts, du dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, et du système d'avertissement de sortie de voie avec aide au maintien de voie. Ces caractéristiques permettent aux conducteurs de CX-5 de se sentir en confiance et à l'aise, que ce soit dans les rues de la ville ou sur l'autoroute.

Le Mazda CX-5 de 2024 sera offert en huit configurations. Chacune d'elles offre aux clients un véhicule bien équipé et une liste impressionnante de technologies et de dispositifs de sécurité de série conçus pour répondre à leurs besoins tout en fournissant la dynamique de conduite reconnue de la marque pour une expérience enrichissante au volant.

CX-5 GX

Les modèles CX-5 GX sont dotés du moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à quatre cylindres à aspiration naturelle de Mazda, avec désactivation des cylindre. Ce groupe motopropulseur efficace offre jusqu'à 187 chevaux-vapeur et un couple de 185 lb-pi avec du carburant à indice d'octane normal de 87. Nouveauté en 2024, l'ajout de la technologie i-Stop, qui favorise une consommation de carburant estimée par RNCan de 9,1 L/100 km en ville, de 7,7 L/100 km sur route et de 8,5 L/100 km en combiné, une amélioration de 0,5 L/100 km en combinée. Tous les modèles CX-5 sont combinés à une transmission automatique à six rapports Skyactiv-Drive offrant des changements de vitesse rapides avec mode manuel et mode sport. Le Contrôle Plus de vecteur de la force G appuie cette approche, et le véhicule surveille en permanence la répartition du poids et répartit la puissance aux roues appropriées, offrant aux conducteurs une puissance quasi instantanée.

Le CX-5 demeure bien équipé pour répondre aux normes et faire en sorte que le conducteur et les occupants profitent d'une expérience de conduite qui dépasse leurs attentes. Chaque modèle CX-5 comprend l'accès gratuit aux services connectés Mazda pendant deux ans. Ces services permettent au propriétaire de surveiller l'état de son CX-5 et de le contrôler à distance au moyen de l'application MyMazda. L'écran central de 10,25 po est maintenant doté d'un écran tactile lorsqu'il est connecté à CarPlayMC d'Apple et Android Auto TM. L'écran central de 10,25 po est doté du nouveau système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être géré à l'aide du bouton de commande multifonction et comprend maintenant la fonction d'écran tactile lorsqu'il est combiné aux systèmes de base CarPlayMC d'Apple et AutoMC d'Android. Parmi les autres caractéristiques standard, mentionnons le démarrage par pression d'un bouton, le volant muni des commandes audio, Bluetooth et des boutons de commande de vitesse, ainsi que les deux prises USB de type A avant.

Les sièges avant en tissu noir offrent trois niveaux de chauffage, et le siège du conducteur dispose d'un système de six réglages manuels, tandis que le siège passager dispose de 4 réglages manuels. Parmi les caractéristiques supplémentaires, mentionnons les phares à DEL automatiques avec commande de feux de route, les becquets arrière fixés au toit, les vitres arrière teintées, les jantes en alliage d'aluminium argenté de 17 po, les essuie-glaces automatiques à détection de pluie et un essuie-glace arrière à balayage intermittent.

CX-5 GS

Le passage au CX-5 GS offre plus de commodité au propriétaire, comme des phares à mise à niveau automatique, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, des sièges en similicuir noir avec des parements Grand Lux Suede®, un levier de vitesse et un volant gainés de cuir, des surpiqûres grises à l'intérieur, un volant chauffant, un hayon arrière électrique et des sièges arrière rabattables à plat. Les modèles GS sont également dotés d'un contrôle climatique automatique à deux zones, ainsi que de bouches de climatisation arrière. Les sièges avant sont améliorés, le siège du conducteur étant doté d'une commande électrique à six positions avec support lombaire manuel, et le siège du passager dispose d'un système de six réglages manuels. Tous les occupants profiteront d'un système de sonorisation à six haut-parleurs et les passagers arrière bénéficieront d'un accoudoir central arrière avec rangement intégré et porte-gobelets, ainsi que de deux ports USB de type A facilement accessibles.

GROUPE CONFORT CX-5 GS

Le Groupe Confort CX-5 GS ajoute des roues en alliage de 19 po avec rayons usinés, un toit ouvrant électrique à commande monotouche avec pare-soleil intérieur et une fonction de ventilation inclinable vers le haut, le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda et une planche réversible dans le coffre.

CX-5 ÉDITION KURO

L'édition 2024 de Kuro CX-5 continue d'offrir des repères de style exclusifs avec des roues en alliage d'aluminium noir métallique de 19 pouces, des rétroviseurs latéraux noirs brillants et un cadre de calandre d'ailes distinctif foncé. Les options de peinture extérieure possibles comprennent le gris polymétallique, le Mica noir jais, le rouge cristal vibrant métallisé et le nouveau blanc rhodium métallisé. Les options intérieures comprennent un choix entre le cuir noir ou rouge grenat, avec les sièges qui sont améliorés avec un siège de conducteur à réglage électrique en 10 directions avec support lombaire, un siège de conducteur à mémoire de 2 positions et un siège de passager à 6 réglages à commande électrique. Le volant et le levier de vitesse gainés de cuir sont ornés de surpiqûres rouges qui s'ajoutent à un tableau de bord et à des garnitures de porte noir brillant.

CX-5 GT

Le CX-5 GT s'appuie sur les équipements inclus dans le Groupe Confort GS et ajoute un contenu haut de gamme pour améliorer le confort et la commodité du CX-5. À l'extérieur, le CX-5 GT est doté de nouvelles roues en alliage métallique argentées de 19 po, d'un éclairage distinctif avant et arrière à DEL, de rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique et d'un fini noir piano sur les montants des fenêtres. À l'intérieur, les occupants bénéficient d'améliorations sonores grâce à un système audio Bose® de qualité supérieure à 10 haut-parleurs avec technologie Centerpoint® 2 Surround et technologie AudioPilot® 2 de compensation du bruit, y compris 7 canaux d'égalisation personnalisée et de traitement de signaux SurroundStage®. La radio satellite SiriusXM® avec un abonnement d'essai de 3 mois est incluse, ainsi que les services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link® pour faciliter les déplacements. Sur le plan de la protection et de la sécurité, le CX-5 GT est également équipé d'un écran de conduite active projeté dans le pare-brise, d'un système d'identification des panneaux de signalisation et d'un système d'éclairage avant adaptatif.

À l'intérieur, la CX-5 GT offre un rembourrage garni de cuir noir avec des coutures et des bordures gris foncé, ainsi que des surpiqures grises. Les passagers arrière peuvent recharger rapidement leurs appareils grâce à 2 ports USB arrière de type C. Le modèle GT comprend également le système de charge de téléphone sans fil (Qi), les systèmes sans fil Android AutoMC et Apple CarPlayMC, le système de commande sans fil HomeLinkMD, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants et le système de navigation Mazda avec la navigation hors route.

CX-5 SPORT

Le CX-5 Sport présente des finis élégants à l'extérieur qui lui procurent une allure athlétique avec une grille frontale noir piano et une aile noire, des rétroviseurs de porte, un pare-chocs inférieur, des passages de roue et une moulure de bas de caisse distinctifs. Le thème est agrémenté par des jantes en alliage d'aluminium de 19 po à finition métallisée noire et des sorties d'échappement plus grandes. L'intérieur comprend des sièges en cuir noir qui se distinguent par des accents et des surpiqûres rouges sur le tableau de bord, les garnitures de porte, le volant gainé de cuir et le levier de vitesse qui maintiennent une atmosphère sportive dans l'habitacle. Tous les modèles de CX-5 Sport comprennent également le système de navigation dans la circulation, une doublure de toit intérieure noire et un éclairage intérieur à DEL.

CX-5 ÉDITION SUNA

Les modèles CX-5 édition Suna ont des éléments de style en commun avec la gamme édition Kuro lancée précédemment, tous deux offrant une sensation sportive avec un style haut de gamme. Les nouveaux modèles édition Suna mettent en valeur des éléments extérieurs de couleur noir brillant, comme des roues en alliage d'aluminium métallique noir, des rétroviseurs latéraux et une calandre avant. Les modèles édition Suna se distinguent par leur palette de couleurs unique et sont offerts avec une peinture extérieure à pigment métallique sable de zircon et un intérieur qui présente un mélange de matériaux et de couleurs, comme un rembourrage terracotta avec insertions en suède noir, combiné à des surpiqûres terracotta et à des accents bronze foncé donnant à ces modèles une sensation intemporelle faisant toute de même écho au monde moderne.

Le CX-5 édition Suna est doté d'un moteur turbocompresseur Skyactiv-G 2.5T, offrant ainsi aux clients soucieux de performance une option de multisegment sportif et puissant. Le moteur turbo Skyactiv-G 2.5 dispose d'une puissance de 256 chevaux et un couple de 310 lb-pi avec du carburant de qualité supérieure à indice d'octane. Avec du carburant à indice d'octane normal de 87, le moteur fournira 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi, assez pour faire sourire tout passionné. Les manettes de changement de rapport sont également incluses dans la mise à niveau du moteur turbo pour le conducteur enthousiaste.

CX-5 SIGNATURE

Le modèle CX-5 Signature allie parfaitement style haut de gamme et performance sportive à des jantes en alliage d'aluminium bronze foncé de 19 po, à un hayon avant à fini argenté, à une garniture de parechoc arrière et à des miroirs latéraux, ainsi qu'à une calandre avant bronze foncé.

L'intérieur est agrémenté de matériaux de première qualité comme le cuir Nappa et une véritable garniture en bois d'abachi sur le tableau de bord et les panneaux de porte, ainsi que de surpiqûres grises à l'intérieur. Les conducteurs seront impressionnés par l'éclairage intérieur à DEL et l'éclairage ambiant des repose-pieds. La garniture de toit noire, le rétroviseur sans cadre et les surpiqûres uniques du volant figurent parmi les autres éléments sophistiqués de la cabine du CX-5 Signature.

Enfin, ce modèle est entièrement équipé des toutes dernières fonctions de sécurité i-Activsense de Mazda, qui comprennent l'écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière et les systèmes intelligents d'aide au freinage en ville, de navigation dans la circulation et d'alerte de vigilance du conducteur. Ces commodités axées sur la sécurité contribuent à améliorer la conduite en ville et à offrir une plus grande tranquillité d'esprit au conducteur.

PDSF2 DU MAZDA CX-5 2023 :

Modèle PDSF de départ CX-5 GX 32 250 $ CX-5 GS 36 100 $ Groupe Confort CX-5 GS 38 100 $ CX-5 édition Kuro 39 700 $ CX-5 GT 41 050 $ CX-5 Sport 43 950 $ CX-5 Édition Merdian 44 200 $ CX-5 Signature 44 950 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Gris polymétal métallisé 300 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Cuir noir avec surpiqûres rouges (édition Kuro) 250 $ Cuir blanc pur (GT) 250 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur Twitter et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

________________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]