Mazda CX-30 Turbo 2021 : Prix et ensembles offerts

Le PDSF 1 du CX-30 Turbo 2021 est de 36 250 $

du CX-30 Turbo 2021 est de 36 250 $ Un multisegment bien équipé, riche en technologies de pointe dans la version haut de gamme GT Turbo

Le CX-30 Turbo sera en vente à compter de janvier 2021

RICHMOND HILL, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Le parcours qui s'ouvre pour le Mazda CX-30 de 2021 vient de s'élargir grâce à l'ajout du moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo pour la version haut de gamme GT. Le tout dernier multisegment de Mazda allie une conception sophistiquée, de nombreuses commodités, une dynamique de conduite agile et des proportions réfléchies afin d'aider le véhicule à se démarquer dans son segment. Les performances et les capacités du nouveau CX-30 Turbo 2021 encouragent la volonté de se lancer à l'aventure et de profiter de ce qu'il y a de mieux dans la vie.

2021 Mazda CX-30 Turbo (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le moteur turbocompressé du CX-30 développe 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec de l'essence de première qualité (indice d'octane 93) ou 227 chevaux et 310 lb-pi de couple avec de l'essence ordinaire (indice d'octane 87). La transmission intégrale i-Activ de Mazda avec aide à la traction hors route et la transmission automatique Skyactiv-Drive six vitesses à changement rapide avec mode Sport sont offertes de série sur le modèle Turbo. Ce groupe motopropulseur haut de gamme contribue à une expérience directe et connectée de conduite qui est axée sur la maniabilité de conduite de tous les jours avec un couple à bas régime accessible et large. Cette performance améliorée contribue à rendre chaque déplacement plus agréable, qu'il s'agisse d'un trajet en ville ou d'une exploration des panoramas extérieurs.

Pour ajouter à sa performance et à ses capacités améliorées, le CX-30 Turbo est bien équipé avec une longue liste de caractéristiques de série qui donnent aux propriétaires un sentiment de satisfaction. Le design moderne et les proportions du grand écran central de 8,8 pouces muni du plus récent système Mazda ConnectTM, le CarPlayMC d'Apple et l'Android AutoMC offrent aux occupants une intégration harmonieuse avec leur téléphone intelligent. Aussi offerts de série, le système de télédéverrouillage évolué de Mazda, un système audio de première qualité BoseMD à 12 haut-parleurs, le contrôle climatique automatique bizone, le hayon relevable arrière à commande électrique, la caméra de recul et les essuie-glaces avant avec détecteur de pluie.

L'intérieur du CX-30 met en évidence la capacité de Mazda à concevoir et à combiner avec élégance des matériaux complexes pour créer une atmosphère à la fois simple et sophistiquée. Les nouvelles touches de chrome de série présentes sur le système de démarrage à bouton-poussoir, sur le volant et sur la porte de la boîte à gants s'agencent avec le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir ainsi qu'avec les sièges en cuir. Le tableau de bord reconfigurable avec un affichage de sept pouces en TFT peut afficher des renseignements utiles tout en conservant une apparence intemporelle. Les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire de position, le toit ouvrant à commande électrique et un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique sont également de série sur le CX-30 Turbo. Sur le modèle turbo, l'extérieur est également rehaussé avec des jantes en alliage d'aluminium noir de 18 pouces. Des rétroviseurs de porte chauffants d'un fini noir brillant et un écusson « TURBO » sur le hayon et le capot ainsi que des phares et feux arrière à éclairage DEL Signature à allumage et extinction automatiques sont aussi de série.

Se déplacer en CX-30 Turbo peut procurer une variété d'expériences. Pour assurer la tranquillité d'esprit dans de multiples situations, ce multisegment compact à turbocompression est livré de série avec les caractéristiques de sécurité i-Activsense de Mazda. Il s'agit notamment du régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/redémarrage, de la surveillance des angles morts avec l'alerte de circulation transversale à l'arrière, du système intelligent d'aide au freinage, du système d'avertissement de sortie de voie avec aide au maintien de voie, de la surveillance de l'attention du conducteur, du contrôle automatique des feux de route et du système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite active Active Driving Display. Le CX-30 Turbo vient également avec les plus récents dispositifs de sécurité i-Activsense de Mazda, à savoir le système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale arrière qui aide en appliquant automatiquement les freins lorsque le véhicule est en marche arrière à une vitesse allant de 3 à 6 km/h (2 à 4 mi/h) et qu'un obstacle ou qu'un véhicule en circulation transversale est détecté alors que le conducteur recule d'une place de stationnement. Le rétroviseur extérieur à atténuation automatique du côté du conducteur et le rétroviseur sans cadre à atténuation automatique avec système de télécommande HomeLink sont également inclus.

Le Mazda CX-30 Turbo de 2021 sera disponible chez les concessionnaires du Canada à compter de janvier 2021.

PDSF1 DU CX-30 TURBO 2021 :



Traction intégrale i-Activ CX-30 GT Turbo 36 250 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Blanc neige nacré 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

___________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca