RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2026, marquant ainsi la onzième année consécutive où l'entreprise obtient cette distinction. Ce nouvel honneur, qui survient peu de temps après que Mazda ait été reconnue au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2026, témoigne de son dévouement à favoriser un environnement de travail positif et axé sur les gens.

Publié chaque année depuis 2006, le classement des meilleurs employeurs du Grand Toronto est un concours éditorial qui met en lumière les entreprises qui excellent à soutenir et à autonomiser leurs employés. Les lauréats sont évalués en fonction d'un éventail de critères, y compris la culture en milieu de travail, les avantages sociaux, le perfectionnement professionnel et l'implication dans la communauté.

« Nous avons pris l'engagement à long terme de créer une expérience employé exceptionnelle », a déclaré Krista Kelly-Gombocz, directrice, Gens et culture d'entreprise à Mazda Canada. « Cette reconnaissance témoigne de la cohérence de notre approche et du dévouement de nos employés qui incarnent notre culture chaque jour. »

Au cœur de la reconnaissance de Mazda Canada se trouve une culture ancrée dans la collaboration, l'inclusion et un fort sentiment d'appartenance, où les employés se sentent valorisés, mobilisés et en mesure de réaliser tout leur potentiel. L'entreprise continue de renforcer ses pratiques de travail flexibles, d'investir dans le perfectionnement des employés et d'améliorer ses avantages pour mieux soutenir la santé et le bien-être des employés. Ces efforts continus façonnent un milieu de travail adapté, avant-gardiste et à l'écoute des besoins de ses employés.

Pour en savoir plus sur le classement de Mazda Canada au palmarès 2026 des meilleurs employeurs du Grand Toronto et au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada, cliquez ici.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens.

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

