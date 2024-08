Pour 2025, les clients du CX-30 auront la possibilité de profiter de certaines améliorations technologiques comme la technologie Alexa intégrée, eCall privé, l'Assistance Véhicule Volé et la navigation en ligne Mazda. Alexa permet au conducteur de faire certaines commandes vocales mains libres, par exemple pour changer la température, lire votre contenu de diffusion en continu préféré ou contrôler les appareils intelligents du domicile depuis le véhicule. eCall privé est une fonction de véhicule connecté qui lance un appel pour connecter les occupants du véhicule à un centre d'appels d'urgence lorsque des services d'urgence sont requis. Les appels peuvent également être lancés avec un bouton à l'intérieur du véhicule. La fonction Assistance Véhicule Volé est également offerte dans l'application MyMazda et peut aider les autorités à retracer et à récupérer le véhicule en cas de vol.

La navigation en ligne Mazda offre des données cartographiques élargies avec un trafic en direct et la possibilité de mises à jour sans fil lorsqu'elle est connectée par l'intermédiaire des services connectés Mazda.

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de manutention de 2 095 $, ni les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

CX-30 GX

Le CX-30 GX est doté du moteur mis à niveau Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle de quatre cylindres de Mazda. Ce groupe motopropulseur efficace fournit 191 chevaux et un couple de 186 lb-pi avec du carburant à indice d'octane normal et est jumelé à une boîte de vitesses automatique à six vitesses à changement rapide avec mode manuel et mode sport.

Tous les modèles CX-30 sont équipés du plus récent système de traction intégrale i-Activ qui surveille continuellement la distribution du poids et répartit la puissance vers les roues appropriées, offrant aux conducteurs une réponse presque instantanée aux données. En outre, tous les modèles CX-30 sont équipés du contrôle vectoriel de la force G Plus et de l'aide à la traction hors route de série.

Les nouvelles fonctions de sécurité i-Activsense de série pour 2025 comprennent le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage avant, le contrôle des feux de route et le système d'avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, et la surveillance avancée des angles morts avec l'alerte de circulation transversale arrière. Les Services connectés Mazda sont offerts pendant deux ans. Ces services permettent au propriétaire de surveiller l'état de son CX-30 à distance au moyen de l'application MyMazda2.

L'habitacle bien aménagé comprend des sièges pour cinq personnes et une solide liste d'équipements de série. Cela comprend un système d'infodivertissement Mazda Connect avec un écran de 8,8 po qui peut être contrôlé à l'aide du bouton de commande multifonction et qui est intégré aux solutions Apple CarPlay™ et Android Auto™. Parmi les autres caractéristiques utilitaires, mentionnons un système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda, deux ports USB-A, un écran à cristaux liquides de 7 po avec indicateur d'information, un bouton-poussoir de démarrage, un système d'entrée éclairé sans clé à distance, des sièges en tissu noir, des sièges avant chauffants, un contrôle automatique de la climatisation, un frein de stationnement électronique, le verrouillage électrique des portières sensibles à la vitesse et un accoudoir arrière avec porte-gobelets.

L'extérieur élégant du CX-30 comprend des phares, des feux arrière et des feux diurnes à DEL automatiques et des feux de position diurnes, des déporteurs de toit arrière noirs, des roues en alliage d'aluminium gris foncé de 16 pouces et une grille avant au fini mat.

2 Les services connectés Mazda sont fournis pendant une période d'essai de deux ans. Des frais d'abonnement annuels s'appliquent par la suite. Un téléphone compatible avec les services de téléphonie cellulaire ou Wi-Fi est nécessaire pour accéder aux fonctions des services connectés Mazda.



CX-30 GS

Le CX-30 GS s'appuie sur le modèle CX-30 GX et comprend des rétroviseurs extérieurs chauffants, des essuie-glaces à détection de pluie, des glaces arrière teintées et des jantes en alliage d'aluminium argenté de 18 po.

Les améliorations intérieures comprennent un volant et un levier de vitesses enveloppés de cuir, un volant chauffant, la commande automatique de climatisation à deux zones et des bouches de ventilation arrière pour les passagers. Tous les modèles CX-30 GS sont maintenant dotés d'un écran central de 10,25 po avec écran tactile lorsque Apple CarPlay™ ou Android Auto™ est utilisé. Le système d'infodivertissement Mazda Connect est également prêt pour la navigation, avec l'ajout d'une carte SD pour la navigation, disponible chez les détaillants Mazda.

CX-30 GS avec ENSEMBLE DE LUXE

L'ensemble De luxe CX-30 GS met à niveau la garniture GS avec rembourrage en similicuir noir et siège du conducteur doté d'un réglage automatique à 10 directions, un support lombaire et une fonction de mémoire de siège, ainsi qu'un toit ouvrant électrique à glace coulissante et automatique, un rétroviseur à atténuation automatique liés aux réglages de position et une inclinaison en marche arrière pour une meilleure visibilité pendant le stationnement. Les nouvelles fonctions de l'ensemble De luxe GS comprennent le chargeur sans fil (Qi) et l'intégration sans fil Apple CarPlay™ et Android Auto™.

CX-30 GT

Le CX-30 GT rehausse l'ensemble De luxe GS en incluant de nombreuses mises à jour importantes. La sécurité est améliorée grâce au système de projection Active Driving Display avec système d'identification des panneaux de signalisation, un système intelligent d'aide au freinage en marche arrière, un écran 360º avec capteurs de stationnement avant et arrière, un système d'éclairage avant adaptatif et un système d'aide à la conduite. Cette technologie d'aide au conducteur de niveau 2 contribue à réduire la fatigue du conducteur et permet au CX-30 de maintenir une distance constante par rapport au véhicule devant lui sans que le conducteur ait à utiliser l'accélérateur ou la pédale de frein. Le système a également une fonction d'aide à la direction qui, lorsque les lignes de voie sont détectées, aide le conducteur à garder le véhicule dans sa voie.

Les manettes de changement de rapport sont également installées sur le volant, ce qui aide le conducteur à mieux sentir le contact avec le véhicule. Pour 2025, les modèles CX-30 GT et les modèles plus récents sont maintenant dotés de la fonction de navigation en ligne Mazda. Il est complété par un système audio haut de gamme Bose comprenant 12 haut-parleurs, une radio satellite SiriusXMMD, des sièges en cuir noir ou rouge grenat, un hayon électrique, deux ports USB-C, un dégivreur d'essuie-glace avant, Amazon Alexa, le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda, un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique, HomeLink®, ainsi que des phares et feux d'éclairage avant et arrière à DEL distinctifs.

CX-30 GT TURBO

Le modèle CX-30 GT Turbo améliore l'expérience de conduite dynamique grâce à une puissance et à un couple plus élevés - le couple maximal se situe entre 2 000 et 2 500 tr/min, offrant une excellente réactivité de l'accélérateur. Le moteur à quatre cylindres Skyactiv-G 2.5 Turbo produit une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi lorsqu'il est alimenté au carburant de qualité supérieure à indice d'octane 93, tandis que sur du carburant ordinaire à indice d'octane 87, il produit une puissance de 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi.

En ce qui concerne la différenciation extérieure, les modèles GT Turbo comprennent des jantes en alliage de 18 pouces avec un fini métallique noir et sont complétés par des rétroviseurs de porte noirs, ainsi qu'une calandre, une aile et une garniture latérale noires distinctives.

CX-30 ÉDITION SUNA

S'appuyant sur l'équipement trouvé dans le GT Turbo, le CX-30 Edition Suna présente des caractéristiques uniques de style extérieur et intérieur, jumelées à une performance turbocompressée. La couleur extérieure métallique sable de zircon est exclusive à l'édition Suna, tout comme le similicuir terracotta et les sièges en suède noir.

PDSF3 DU MAZDA CX-30 2025 :

Modèle PDSF CX-30 GX 28 950 $ CX-30 GS 31 850 $ Ensemble De luxe CX-30 GS 34 050 $ CX-30 GT 37 850 $ CX-30 GT Turbo 40 250 $ CX-30 Édition Suna 41 000 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Blanc neige nacré 300 $ Céramique métallisée 300 $ Gris aéro métallisé 300 $ Intérieur en cuir rouge grenat 250 $

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur X (anciennement Twitter) et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

3 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

