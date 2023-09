La nouvelle édition Suna allie un style extérieur sur mesure à un rendement raffiné grâce à un turbocompresseur.

Nouvel affichage d'infodivertissement de 10,25 po avec connectivité sans fil CarPlay d'Apple et Android Auto et fonction d'écran tactile

La CX-30 2024 est en vente à partir d'un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 28 150 $.

RICHMOND HILL, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui les prix et les différentes versions du Mazda CX-30 2024. Pour 2024, le CX-30 gagne une nouvelle option de modèle, avec l'introduction du modèle Suna, ainsi que des mises à niveau technologiques, comme les entrées USB-C et un nouveau grand affichage central de 10,25 po avec fonction d'écran tactile Android Auto et CarPlay d'Apple pour améliorer davantage encore l'expérience de propriété.

Mazda CX-30 2024 : Prix et ensembles offerts (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le CX-30 2024 rehausse son rendement standard à de nouveaux sommets grâce au moteur Skyactiv-G de 2,5 litres avec désactivation des cylindres, qui remplace le moteur Skyactiv-G de 2,0 litres. Cette amélioration offre une puissance de 191 ch et un couple impressionnant de 186 lb-pi avec carburant à indice d'octane régulier, ce qui se traduit par une augmentation de 28 % de la puissance et une amélioration de l'efficacité énergétique globale.

CX-30 GX

Le modèle CX-30 GX est maintenant équipé du plus récent système de traction intégrale i-ACTIV de série, qui améliore la performance en mettant l'accent sur une dynamique de conduite, une tenue de route et un contrôle supérieurs. Cette combinaison optimise l'expérience du conducteur sur la plupart des terrains et dans la plupart des conditions. La dynamique de conduite engageante est intégrée dans tous les aspects du développement du véhicule, pour créer un lien entre la voiture et le conducteur. Le système de traction intégrale i-ACTIV unique de Mazda surveille en permanence la distribution du poids et répartit la puissance aux roues appropriées, offrant aux conducteurs une réponse presque instantanée aux données. En outre, tous les modèles CX-30 sont équipés du contrôle vectoriel de la force G Plus et de l'aide à la traction hors route de série.

Le CX-30 GX est doté d'un moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à quatre cylindres et à aspiration naturelle de Mazda, jumelé à une boîte de vitesses automatique Skyactiv-Drive à six rapports offrant des changements de vitesse rapides et un commutateur de sélection de conduite. Les caractéristiques de sécurité i-Activsense comprennent le système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l'arrière. Les Services connectés Mazda sont offerts pendant deux ans. Ces services permettent au propriétaire de surveiller l'état de son CX-30 à distance au moyen de l'application MyMazda1.

L'habitacle bien aménagé comprend l'affichage central de 8,8 po doté du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé à l'aide du bouton de commande multifonction. La connectivité filaire CarPlay d'Apple et Android Auto y est intégrée. Parmi les autres commodités, mentionnons le système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda, un affichage ACL de 7 po avec indicateur d'information multiple, le démarrage par pression d'un bouton, un système d'accès sans clé à distance illuminé, des sièges en tissu noir, une caméra de recul, un système de climatisation avec contrôle manuel de la température, un frein de stationnement électronique et des fenêtres électriques à commande monotouche.

L'extérieur élégant du CX-30 comprend des feux de position diurnes, des feux arrière et des phares automatiques à DEL, un becquet arrière fixé au toit noir et des jantes en alliage d'aluminium de 16 po au fini métallique très lustré gris foncé.

____________________________ 1 Les services connectés Mazda sont fournis pendant une période d'essai de deux ans. Des frais d'abonnement annuels s'appliquent par la suite. Un téléphone compatible avec les services de téléphonie cellulaire est nécessaire pour l'accès aux fonctions des services connectés Mazda.

CX-30 GS

En passant au modèle GS, on obtient la gamme complète d'équipements de sécurité i-Activesense de série, y compris le régulateur de vitesse à radar Mazda avec fonction conduite de ville, l'assistance au freinage en ville intelligent à l'avant, la détection des piétons (détection avant), le système d'avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, le contrôle des feux de route et l'alerte d'attention au conducteur. L'engagement de Mazda à l'égard de la sécurité et du confort s'étend à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce aux caractéristiques supplémentaires suivantes : climatisation automatique bizone, volant chauffant, rétroviseurs extérieurs chauffants, accoudoir central arrière avec porte-gobelets et touches luxueuses enveloppées de cuir.

Ensemble De luxe CX-30 GS

Offert dans les modèles GS, l'ensemble De luxe GS comprend des mises à niveau comme un rembourrage garni de similicuir, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec support lombaire et mémoire de siège, un rétroviseur latéral à atténuation automatique, des rétroviseurs avec fonction d'inclinaison vers le bas et des rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège, ainsi qu'un toit ouvrant électrique. Pour 2024, l'ensemble De luxe GS ajoute un grand affichage tactile central couleur de 10,25 po avec fonction d'écran tactile lors de l'utilisation de CarPlay d'Apple et d'Android Auto.

CX-30 GT

S'appuyant sur les caractéristiques impressionnantes de l'ensemble De luxe GS, le modèle CX-30 GT enveloppe les clients d'un son immersif grâce à la chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs à grilles en aluminium. De plus, la radio satellite SiriusXMMD est offerte avec un essai gratuit de trois mois, et les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD sont offerts avec un abonnement d'essai de cinq ans. Le modèle GT offre un écran de conduite active en couleur projeté dans le pare-brise, un système de navigation Mazda avec la navigation hors route, des palettes de changement de vitesse, un système d'éclairage avant adaptatif et un système d'entrée sans clé avancé.

Les principales améliorations apportées à la conception du modèle GT sont les jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces au fini bronze foncé, la calandre noir brillant et les phares et feux arrière à éclairage DEL de signature. À l'intérieur, le modèle GT est équipé de sièges en cuir offerts en noir, en rouge grenat ou en blanc pur.

Mazda accorde la priorité à la sécurité avec l'inclusion de caractéristiques de sécurité de série en marche arrière, d'un système intelligent d'aide au freinage à l'arrière et de l'aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière; le modèle 2024 est en outre doté d'un régulateur de vitesse et d'un système d'aide à la conduite dans les embouteillages. Cette technologie d'aide au conducteur de niveau 2 réduit la fatigue du conducteur et permet au CX-30 de maintenir une distance constante par rapport au véhicule devant lui sans que le conducteur ait à utiliser l'accélérateur ou la pédale de frein. Le système a également une fonction d'aide à la direction qui, lorsque les lignes de voie sont détectées, aide le conducteur à garder le véhicule dans sa voie. Parmi les autres améliorations en matière de sécurité et de commodité, mentionnons l'écran de visualisation à 360°, l'affichage de conduite active avec système d'identification des panneaux de signalisation, le système d'éclairage avant adaptatif et les capteurs de stationnement avant et arrière; en outre, le rétroviseur sans cadre à atténuation automatique est doté d'un système de commande HomeLinkMD. Le modèle CX-30 GT 2024 permet aux clients de profiter de la commodité supplémentaire du système de charge de téléphone sans fil (Qi), de la connectivité sans fil CarPlay d'Apple et Android Auto, ainsi que de deux ports USB de type C pour une recharge plus rapide.

CX-30 GT TURBO

Le modèle CX-30 GT Turbo améliore l'expérience de conduite dynamique grâce à une puissance et à un couple plus élevés - le couple maximal se situe entre 2 000 et 2 500 tr/min, offrant une excellente réactivité de l'accélérateur. Le moteur à quatre cylindres Skyactiv-G 2.5 Turbo produit une puissance de 250 ch et un couple de 320 lb-pi lorsqu'il est alimenté au carburant de qualité supérieure à indice d'octane 93, tandis qu'avec du carburant ordinaire à indice d'octane 87, il produit une puissance de 227 ch et un couple de 310 lb-pi. Des indices visuels tels que les jantes en alliage noir métallique de 18 po, les rétroviseurs latéraux noirs et les sorties d'échappement plus grandes laissent entrevoir la performance accrue du GT Turbo.

CX-30 ÉDITION SUNA

S'appuyant sur la performance et les caractéristiques du GT Turbo, le CX-30 édition Suna présente des caractéristiques uniques de style extérieur et intérieur, y compris la couleur extérieure sable de zircon qui est exclusive au modèle édition Suna, tout comme le similicuir terre cuite et les sièges garnis de suède noir. Les autres touches extérieures comprennent une calandre, une aile et une garniture latérale noir distinctif, ainsi que des roues noires de 18 pouces et des rétroviseurs extérieurs assortis.

PDSF2 DU MAZDA CX-30 2023 :

Modèle PDSF CX-30 GX 28 150 $ CX-30 GS 31 450 $ Ensemble De luxe CX-30 GS 33 650 $ CX-30 GT 37 550 $ CX-30 GT Turbo 39 950 $ CX-30 Suna 40 700 $

___________________________________ 2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $ pour tous les modèles. Un supplément de 100 $ pour climatiseur est exclu des prix applicables aux véhicules.

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Blanc neige nacré mica 300 $ Céramique métallisée 300 $ Intérieur en cuir blanc pur 250 $ (offert avec certaines couleurs extérieures

seulement) Intérieur en cuir rouge grenat 250 $ (offert avec certaines couleurs extérieures

seulement)

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]