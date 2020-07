Toujours prêt pour le prochain voyage, le CX-30 2021 est équipé d'un moteur quatre cylindres Skyactiv-G de 2,0 L efficace développant 155 ch et possédant un couple de 150 lb-pi et une boîte automatique six vitesses Skyactiv-Drive à changement rapide. Un moteur Skyactiv-G de 2,5 L est aussi disponible; il développe 186 ch et possède un couple pouvant atteindre 186 lb-pi. Ce véhicule multisegment est doté d'un contrôle de vecteur Plus de la force G et d'une traction avant de série. Il offre aussi une traction intégrale prédictive i-ACTIV et une fonction d'aide à la traction hors route de Mazda, qui peut potentiellement aider le conducteur lorsqu'il s'aventure sur un terrain accidenté.

Nouveauté en 2021 : le CX-30 GX est livré de série avec des phares à allumage/extinction automatiques et des essuie-glace à détecteur de pluie qui aident le conducteur à se concentrer sur la route. Le grand écran central de 8,8 pouces est doté de Mazda ConnectTM et offre une interface élégante avec laquelle il est possible d'interagir en toute sécurité à l'aide de la poignée de réglage multifonction. Parmi les autres commodités technologiques, mentionnons deux entrées USB à l'avant, la chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à huit haut-parleurs avec radio AM/FM et HD RadioMD, les commandes Bluetooth d'appel mains libres et de jumelage audio, les phares avant à DEL et le frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction de maintien automatique. Le CX-30 est également équipé de série d'Apple CarPlay™ et d'Android Auto™, d'un démarrage à bouton-poussoir, d'une caméra de recul, d'un compteur numérique avec écran ACL de 7 po, de sièges avant chauffants et d'un système de télédéverrouillage des portières sans clé éclairé. Le design époustouflant comprend des jantes en alliage d'aluminium de 16 pouces, des feux arrière combinés à DEL, des feux de position diurnes à DEL et une calandre avant au fini mat. Pour assurer la tranquillité d'esprit, la fonction de sécurité de série i-Activsense comprend le système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) et le dispositif d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA).

Le CX-30 GS comporte, au lieu du moteur Skyactiv-G de 2,0 L, un moteur plus puissant de 2,5 L, et plutôt que des jantes en alliage de 16 po, des jantes de plus grande dimension (18 po.). En plus de l'équipement de sécurité i-Activ du GX, le CX-30 GS offre le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ (MRCC avec la fonction arrêt/départ), un système intelligent d'aide au freinage en ville (SCBS-F), un système intelligent d'aide au freinage (SBS-F), la détection des piétons (caméra de détection avant), le système d'aide à l'évaluation des distances (DRSS), le système d'avertissement d'obstruction à l'avant (FOW), le système d'aide au maintien de la trajectoire (LAS), le système d'avertissement de sortie de voie (LDWS), le système de commande des feux de route (HBC) et l'alerte de vigilance du conducteur (DAA). Le conducteur peut profiter d'un volant chauffant et d'un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, tandis que les passagers peuvent bénéficier d'un contrôle automatique de la température à deux zones, de bouches de climatisation arrière et de vitres arrière teintées.

Profitez de l'ensemble De luxe du CX-30 GS, qui comprend un garnissage des sièges en similicuir qui s'agence à d'autres caractéristiques comme le siège du conducteur à 10 réglages avec fonction mémoire et soutien lombaire, un rétroviseur à atténuation automatique et un toit ouvrant à commande électrique.

Le CX-30 GT offre une expérience de premier ordre comprenant un système audio haut de gamme à 12 haut-parleurs de Bose®, la radio par satellite SiriusXMMC avec abonnement gratuit de trois mois, des services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMC avec abonnement gratuit de 5 ans, la navigation, des sièges en cuir, un hayon électrique, un système adaptatif d'éclairage frontal, un système de télédéverrouillage sans clé intelligent, des manettes de changement de rapport, un rétroviseur sans cadre avec atténuation automatique, des phares et feux arrière à éclairage DEL Signature, un dégivreur d'essuie-glace avant, des grilles brillantes de haut-parleurs et une calandre noir brillant. Parmi les autres caractéristiques de sûreté et de sécurité du CX-30 GT, mentionnons un système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite active Active Driving Display, un système intelligent d'aide au freinage arrière, un système intelligent d'aide au freinage transversal, un système d'identification des panneaux de signalisation et des capteurs de stationnement arrière.

Le succès et les éloges à l'égard du CX-30 depuis ses débuts ont été bien appréciés par toute l'équipe Mazda. C'est l'ambition de la marque que de continuer à concevoir des véhicules qui peuvent enrichir la vie de ses amateurs.

PDSF1 DU MAZDA CX-30 2021 :



Traction avant i-ACTIV Traction intégrale GX 24 550 $ 26 050 $ GS 27 350 $ 28 850 $ GS avec ensemble De luxe - 30 750 $ GT - 33 850 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web des médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.



_______________________________ 1 Le PDSF n'inclut pas la somme de 1 950 $ au titre des frais de manutention et de transport, les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

