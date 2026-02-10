RICHMOND HILL, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Mazda est fière d'avoir été reconnue par Consumer Reports comme la marque la plus performante dans son évaluation Safety Verdict publiée récemment, une évaluation qui établit une nouvelle référence quant à la façon dont les véhicules modernes aident les conducteurs à éviter les collisions et à protéger les occupants en cas d'accident. La cote de Safety Verdict reflète un examen rigoureux et holistique des performances en matière de sécurité dans le monde réel, y compris la résistance aux impacts, le freinage et le freinage d'urgence, la convivialité du contrôle à l'intérieur du véhicule, ainsi que la disponibilité et l'efficacité des technologies éprouvées de prévention des collisions. Les excellents résultats de Mazda démontrent notre conviction de longue date selon laquelle la véritable sécurité découle de l'intégration transparente de l'ingénierie avancée, de la technologie intuitive et des véhicules qui répondent de façon prévisible et en toute confiance au conducteur.

2026 Mazda CX-5 (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le niveau le plus élevé de Safety Verdict exige un rendement exceptionnel selon des critères exigeants : De bons résultats aux essais d'impact latéral de l'IIHS, une solide protection contre les collisions modérées, un freinage d'urgence automatique standard à grande vitesse avec détection des piétons, un avertissement d'angle mort, un avertissement de circulation transversale arrière et une conduite prévisible et confiante dans les conditions quotidiennes et situations d'urgence. Il ne s'agit pas de nouvelles exigences pour Mazda; ce sont des principes qui guident notre stratégie de sécurité depuis des années dans le cadre de notre engagement à réduire le nombre de décès et de blessures graves.

Les réalisations de Mazda dans le cadre de la nouvelle évaluation reflètent également notre quête disciplinée d'obtenir les meilleures notes lors des essais de collision de l'IIHS et notre philosophie d'ingénierie centrée sur l'humain. Chaque véhicule Mazda est conçu de manière que le freinage, la direction et la conduite soient naturels et prévisibles, ce qui aide les conducteurs à éviter les situations dangereuses avant que la technologie n'ait besoin d'intervenir. Cette intégration de la dynamique des véhicules, de la protection des occupants et des systèmes avancés d'aide à la conduite incarne la conviction de Mazda qu'une voiture plus sécuritaire devrait également être plus agréable à conduire et inspirer une plus grande confiance.

« La sécurité est au cœur de la philosophie d'ingénierie de Mazda, et nous sommes honorés que Consumer Reports ait reconnu notre engagement inébranlable à aider à protéger les conducteurs, les passagers et tous ceux qui partagent la route », a déclaré Jennifer Morrison, directrice de la sécurité des véhicules, Mazda North American Operations (MNAO). « Cette reconnaissance témoigne du travail de nos équipes d'ingénierie mondiales visant à intégrer des technologies de sécurité avancées et une dynamique de véhicule exceptionnelle dans chaque modèle que nous construisons. »

Mazda demeure déterminée à s'améliorer continuellement à mesure que les protocoles de tests deviennent plus rigoureux et que les technologies évoluent. Notre objectif est clair : produire des véhicules qui répondent aux normes de sécurité les plus élevées tout en restant fidèle au plaisir de conduire qui définit Mazda. Nous continuerons d'aller de l'avant avec détermination, vers un avenir où chaque utilisateur de la route arrivera à destination en toute sécurité.

Pour en savoir, consultez le rapport sur les meilleures marques en matière de sécurité de Consumer Reports.

Pour en savoir plus sur la sécurité évoluée à Mazda, visitez le site Web Mazda.ca.

À propos de Consumer Reports

Fondée en 1936, Consumer Reports (CR) vise à créer un marché juste et équitable pour tous. Largement reconnus pour nos recherches et nos essais rigoureux sur les produits et les services, nous sondons également des millions de consommateurs chaque année, nous rendons compte de façon exhaustive des enjeux du marché et nous défendons les droits des consommateurs et les protections en matière de sécurité, de droits numériques, d'équité financière et de développement durable. CR est un organisme indépendant à but non lucratif.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca .

