RICHMOND HILL, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, une distinction nationale qui célèbre les entreprises qui ouvrent la voie en matière d'expérience des employés et de culture en milieu de travail. Sélectionnés parmi des milliers de candidatures partout au pays, les lauréats représentent les milieux de travail les plus avant-gardistes et les plus axés sur les personnes au Canada.

Cette première reconnaissance marque une étape importante pour Mazda Canada, qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à créer un environnement où les employés peuvent s'épanouir, collaborer et avoir un impact significatif, tant au sein de l'entreprise que dans les collectivités où elle exerce ses activités.

« Notre investissement dans le perfectionnement et la croissance des employés favorise un milieu de travail où les gens se sentent outillés et inspirés à réaliser tout leur potentiel », a déclaré Amy Fleming, présidente et cheffe de la direction de Mazda Canada Inc. « Cette reconnaissance renforce notre conviction que lorsque nous accordons la priorité aux gens et à notre raison d'être, de grandes choses se produisent, pour nos employés, nos clients et nos collectivités. »

Animés par notre raison d'être

La raison d'être est au cœur de la culture de Mazda Canada, influençant la façon dont nos employés travaillent, établissent des liens et innovent. L'entreprise investit dans des programmes qui renforcent le perfectionnement professionnel, la reconnaissance et le bien-être, tout en encourageant les nouvelles idées et en célébrant la réussite collective.

Ce même esprit s'étend au-delà du milieu de travail grâce à des initiatives dirigées par l'entreprise et à des partenariats communautaires avec Passeport pour ma réussite et Indspire, axés sur l'accès équitable à l'éducation et à de plus grandes possibilités pour les jeunes partout au Canada.

Ce qui distingue Mazda Canada

La sélection de Mazda Canada pour cette reconnaissance prestigieuse a été motivée par plusieurs programmes exceptionnels qui reflètent son engagement envers le bien-être, la croissance et la raison d'être des employés, notamment :

Un ensemble concurrentiel d'avantages sociaux en matière de santé, dont 1 500 $ par année qui peut être utilisé pour le soutien en santé mentale

Un régime de retraite à prestations déterminées

Des politiques innovantes en matière de congés, y compris 10 jours de maladie payés et des horaires réduits en été

Un programme de remboursement des frais de scolarité offrant jusqu'à 10 000 $ par année pour le perfectionnement professionnel

Un accès illimité à LinkedIn Learning, y compris la formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion façonnée par les commentaires des employés

Une bourse d'études japonaise de 10 000 $ pour les enfants des employés de Mazda au Canada

Un fonds de bien-être annuel de 500 $ pour soutenir le bien-être physique et mental

Un accès aux nouveaux véhicules Mazda grâce à des programmes exclusifs pour les employés

À propos des 100 meilleurs employeurs au Canada

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui en est à sa 26e édition, est un concours éditorial annuel organisé par Mediacorp Canada Inc., qui récompense les employeurs de partout au pays qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les entreprises sont évaluées en fonction de huit critères, dont l'atmosphère en milieu de travail, les avantages sociaux, la formation et le perfectionnement des compétences, ainsi que l'engagement communautaire.

La liste complète des lauréats et les raisons détaillées de leur sélection sont publiées chaque année par le Globe and Mail et disponibles en ligne à www.canadastop100.com.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

