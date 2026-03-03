Les résultats records pour les modèles CX-5, CX-30, CX-70 et CX-90 contribuent au meilleur mois de février de Mazda depuis 2013

RICHMOND HILL, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a enregistré des ventes de 4 616 véhicules en février, en hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente, marquant le meilleur mois de février de l'entreprise en plus d'une décennie. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 9 590 unités, ce qui représente une hausse de 3,1 % par rapport à la même période en 2025.

La gamme des véhicules multisegments de Mazda a continué de dominer la croissance de la marque, quatre modèles ayant connu leur meilleur mois de février de leur histoire. Les modèles CX-30, CX-5, CX-70 et CX-90 ont tous enregistré des gains importants, car les clients canadiens choisissent de plus en plus la nouvelle génération de VUS de Mazda.

Points saillants de février 2026 :

Le CX-5 a connu son meilleur résultat de février à ce jour , en hausse de 25,1 % par rapport à l'année précédente.

a connu son , en hausse de par rapport à l'année précédente. Le CX-30 a établi un nouveau record en février, affichant une croissance de 43,2 % .

a établi un nouveau record en février, affichant une croissance de . Le CX-70 a bondi de 83,4 % , enregistrant son mois de février le plus solide à ce jour.

, enregistrant son mois de février le plus solide à ce jour. Le CX-90 a augmenté de 35,1 % , établissant également un record en février.

a augmenté de , établissant également un record en février. Les ventes totales de Mazda en février ont été les plus élevées depuis 2013, en raison de la demande pour les VUS.



Février

2026 Février

2025 Glissement

annuel

Variation Depuis le début de

l'année

2026 Depuis le début de

l'année

2025 Glissement

annuel

Variation Mazda3 598 620 -3,5 % 1 276 1 390 -8,2 % MX-5 23 37 -37,8 % 42 57 -26,3 % Voitures de tourisme 621 657 -5,5 % 1 318 1 447 -8,9 % MX-30 0 4 -100,0 % 0 3 -100,0 % CX-30 1 177 822 43,2 % 2 463 1 656 48,7 % CX-5 1 818 1 453 25,1 % 3 876 3 038 27,6 % CX-50 40 988 -96,0 % 94 1 785 -94,7 % CX-70 387 211 83,4 % 736 436 68,8 % CX-90 573 424 35,1 % 1 103 936 17,8 % Camions légers 3 995 3 902 2,4 % 8 272 7 854 5,3 % MAZDA - TOTAL 4 616 4 559 1,3 % 9 590 9 301 3,1 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

