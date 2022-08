En participant au Défi Mazda CX-50 minutes et en utilisant l'application ParticipACTION, les Canadiens ont la chance de gagner des prix pendant le mois d'août

TORONTO, le 2 août 2022 /CNW/ - Les avantages de passer du temps dans la nature sont bien documentés et on peut y parvenir en un minimum de temps : il suffit de 50 minutes, trois fois par semaine. Pendant le mois d'août, Mazda et ParticipACTION s'associent pour offrir aux Canadiens une façon motivante de réaliser cet objectif.

Pour célébrer le lancement du tout nouveau Mazda CX-50, Mazda Canada et ParticipACTION lancent le Défi Mazda CX-50 minutes pour encourager les Canadiens à passer du temps actif dans la nature afin de favoriser leur bien-être. Du 1er au 31 août, pour chaque séance de 50 minutes d'activité qui seront enregistrées dans l'application ParticipACTION, les Canadiens auront une chance de gagner. Plus de 30 000 $ en prix sont disponibles, avec des tirages hebdomadaires et un grand prix à la fin du mois d'août.

« En tant qu'entreprise japonaise, le bien-être qu'apporte la nature a une longue tradition. Le shinrin-yoku, ou bain de forêt, est fondé sur d'anciennes pratiques shintoïstes et bouddhistes, dont le principe est que l'immersion dans la nature est non seulement bonne pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Chez Mazda, nous partageons entièrement cette conviction », a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada Inc. « Notre nouveau CX-50, construit pour l'aventure, est un véhicule conçu pour être en harmonie avec la nature, et non pour la conquérir. Il fait partie de la nature, et le Défi Mazda CX-50 minutes est là pour nous rappeler que nous faisons également partie de la nature. »

« Nous savons que le temps passé dans la nature peut contribuer à notre santé. Notre rythme cardiaque diminue, notre esprit devient plus clair et plus calme, et la tension physique diminue », a déclaré la Dre Leigh Vanderloo, directrice scientifique au sein de ParticipACTION. « Les adultes sont encouragés à faire 150 minutes d'activité physique par semaine, et les avantages pour la santé sont accrus si cette activité a lieu en plein air. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Mazda Canada pour encourager tous les citoyens canadiens à profiter davantage du paysage naturel qui les entoure, tout en s'amusant. »

Ce que pensent les Canadiens de la nature

Pour en apprendre davantage sur ce que les Canadiens pensent de la nature, Mazda Canada a commandé un sondage qui a révélé que plus de 80 % des Canadiens sont d'accord sur le fait que passer du temps dans la nature est bon pour leur santé mentale et physique. Le sondage a également révélé que les Canadiens ont tendance à surestimer le temps nécessaire à l'extérieur pour profiter des bienfaits de la nature, et que seulement 19 % d'entre eux sont au courant de recherches antérieures sur les bienfaits de la nature. De plus :

73 % des Canadiens affirment que passer du temps dans la nature est une forme de médecine.

61 % affirment que passer du temps dans la nature réduit le stress.

53 % des Canadiens affirment qu'ils dorment mieux lorsqu'ils passent du temps dans la nature.

2 Canadiens sur 5 estiment qu'ils n'ont pas assez de temps dans leur journée pour se ressourcer.

70 % des Canadiens affirment qu'ils aimeraient pouvoir passer plus de temps dans la nature.

Les trois principales façons que préfèrent les Canadiens pour passer du temps dans la nature sont : marcher ou faire de la randonnée (80 %), passer du temps près ou sur un lac, une rivière ou un océan (59 %) et conduire dans la nature (43 %).

Le Défi Mazda CX-50 minutes : comment participer

Pour participer au Défi Mazda CX-50 minutes, visitez la page d'accueil du Défi CX-50 minutes à mazda.ca/fr/defiCX50minutes ou téléchargez l'application ParticipACTION directement de Google Play ou de l'App Store. Enregistrez toutes les 50 minutes d'activité pour vous inscrire automatiquement aux tirages de prix hebdomadaires.

Le tout nouveau Mazda CX-50

Le CX-50 est le premier véhicule Mazda spécialement conçu pour parcourir des routes non asphaltées, en accord avec les modes de vie actifs et en plein air des clients en Amérique du Nord. Le CX-50 maintient les attributs clés attendus de tous les véhicules Mazda, incluant une dynamique de conduite supérieure et un magnifique design. La silhouette longue et élégante et la posture large donnent au véhicule des proportions dynamiques qui équilibrent les éléments de design intégrés à la robustesse extérieure.

À propos de Mazda :

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

À propos de ParticipACTION :

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et appuie les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale marque associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour aider les Canadiens à s'asseoir moins et à bouger plus grâce à des initiatives de mobilisation et de leadership novatrices. ParticipACTION est généreusement soutenu par le gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens depuis plus de 50 ans sur ParticipACTION.com et téléchargez l'application gratuite ParticipACTION pour accéder à un outil amusant, fondé sur des données probantes, qui vous donne les moyens d'entreprendre votre parcours d'activité physique.

