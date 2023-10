RICHMOND HILL, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 5 556 unités pour le mois de septembre, ce qui représente une augmentation de 13,5 % par rapport à septembre 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 43 783 unités, ce qui constitue une hausse de 9,4 % par rapport à la même période en 2022.

En septembre, l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé que les modèles 2024 CX-90 et CX-90 hybrides rechargeables (PHEV) de Mazda ont obtenu leur cote de sécurité la plus élevée, soit le MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2023. Les modèles Mazda3, Mazda3 Sport, CX-30, CX-5 et CX-50 ont tous remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS en 2023.

FAITS SAILLANTS DE SEPTEMBRE 2023 :

Les ventes des CX-50 ont bondi de 206,5 %, établissant un nouveau record pour les ventes mensuelles les plus élevées.

Les ventes de MX-30 ont augmenté de 29,4 % comparativement à la même période l'an dernier.

La MX-5 enregistre ses meilleures ventes de septembre depuis 2015, avec une augmentation de ses ventes de 5,7 % par rapport à septembre 2022.

Les ventes de la berline populaire de Mazda, la Mazda3, ont augmenté de 98,1 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes du CX-90 continuent d'impressionner, dépassant les meilleures ventes mensuelles globales des CX-9 pour un sixième mois consécutif.



Septembre Septembre Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda3 1050 530 98,1 % 7 745 6 454 20,0 % MX-5 56 53 5,7 % 968 533 81,6 % Voitures de tourisme 1 106 583 89,7 % 8 713 6 987 24,7 % CX-3 0 15 -100,0 % 0 3 050 -100,0 % CX-30 572 864 -33,8 % 8 379 5 509 52,1 % CX-5 2 458 2 739 -10,3 % 17 773 18 768 -5,3 % CX-50 757 247 206,5 % 3 646 1 671 118,2 % CX-9 30 380 -92,1 % 2 008 3 404 -41,0 % CX-90 545 - 0,0 % 2 690 - 0,0 % MX-30 88 68 29,4 % 574 622 -7,7 % Camion léger 4 450 4 313 3,2 % 35 070 33 024 6,2 % MAZDA - TOTAL 5 556 4 896 13,5 % 43 783 40 011 9,4 %















