Le programme Jeunes personnalités légendaires souligne la contribution remarquable des jeunes Canadiens et d'organismes jeunesse pour améliorer leurs communautés.

RICHMOND HILL, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mazda Canada Inc. et son réseau de détaillants ont annoncé leur engagement à soutenir et honorer les jeunes et les organismes jeunesse d'ici qui ont à cœur de soutenir leurs communautés en s'engageant à verser 1 M$ pour renforcer leur impact caritatif. Le programme comprend une contribution des détaillants allant jusqu'à 750 000 $ en don à des organismes jeunesse, ainsi que la chance de gagner cinq (5) prix de 50 000 $, pour un total de 250 000 $, qui seront décernés par Mazda Canada à cinq (5) Jeunes personnalités légendaires : de jeunes Canadiens extraordinaires dont le dévouement envers les gens défie les attentes.

Mazda Canada consacrera jusqu’à 1 M$ pour soutenir de jeunes créateurs de changement (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Qu'il s'agisse de bénévolat pour une banque alimentaire, d'une collecte de vêtements, d'aider des personnes âgées ou d'offrir du mentorat à des étudiants dans le besoin, les jeunes d'ici (âgés de 15 à 24 ans) généreux de leur temps peuvent soumettre leurs histoires pour avoir la chance d'obtenir 50 000 $. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2023.

Le programme des Légendes de cette année s'inscrit dans la continuité des précédentes initiatives à impact communautaire chez Mazda. En 2021, Mazda Canada a offert 1 M$ dans le cadre de la campagne Entrepreneurs légendaires pour soutenir plus de 200 petites entreprises qui ont eu du mal à rester ouvertes en raison des confinements imposés par la pandémie. En 2022, pour la campagne Personnalités légendaires, nos détaillants ont choisi des membres engagés de leur communauté et ont fièrement contribué à leur cause.

« Chez Mazda, nous croyons fermement que les entreprises ont la responsabilité de redonner aux communautés qu'elles servent, et nous sommes très fiers de démontrer cet engagement une fois de plus cette année avec notre initiative Jeunes personnalités légendaires », a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. « Le dévouement des jeunes Canadiens pour les gens de leurs communautés est admirable. Nous sommes impatients d'entendre leurs histoires et de fournir un soutien financier afin de les aider à maximiser l'impact de leurs efforts caritatifs. »

Comment soumettre sa candidature

Les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans soucieux d'améliorer la vie de leurs communautés peuvent soumettre leur histoire ici mazda.ca/personnaliteslegendaires pour courir la chance d'obtenir 50 000 $. Dans le cadre du processus de soumission, les candidats admissibles devront partager brièvement de leur contribution, des retombées pour les gens de leur région et expliquer à quoi servirait l'aide financière de 50 000 $.

En tout, cinq Jeunes personnalités légendaires seront sélectionnées. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2023.

Pour en savoir plus sur le programme Jeunes personnalités légendaires de Mazda aux niveaux régional et national, visitez mazda.ca/personnaliteslegendaires.

* Le montant exact en dollars dépend de la participation des concessionnaires Mazda Canada; la contribution totale pourrait atteindre 1 million de dollars.

Liens connexes

http://www.mazda.ca

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Sandra Lemaitre, Directrice, Relations publiques et affaires générales, Mazda Canada Inc., 647-224-6790, [email protected]