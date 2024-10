RICHMOND HILL, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 745 unités pour le mois de septembre, ce qui représente une augmentation de 21,4 % par rapport à septembre 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 55 153 unités, ce qui constitue une hausse de 26,0 % par rapport à la même période en 2023.

POINTS SAILLANTS DE SEPTEMBRE ET DU T3 2024 :

Les ventes de CX-50 ont établi un record mensuel de tous les temps, soit une augmentation de 38,8 % sur 12 mois. Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 75,3 % par rapport au troisième trimestre de 2023.

Le CX-90 a enregistré un record de ventes pour le mois d'août, soit une augmentation de 88,1 %, et a établi une nouvelle référence au troisième trimestre avec une augmentation de 77,1 % sur 12 mois.

Les ventes de MX-5 ont été excellentes cet été, avec une augmentation de 44,3 % au troisième trimestre par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023.

Les ventes du CX-30 ont bondi de 55,8 % sur 12 mois et ont augmenté de 57,5 % au troisième trimestre.

Les ventes de toute la gamme marquent le meilleur troisième trimestre en 16 ans, en hausse de 42,7 % par rapport au troisième trimestre de 2023.



Septembre Septembre Sur 12 mois Depuis le début

de l'année Depuis le début

de l'année Sur 12 mois

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda3 867 1 050 -17,4 % 7 797 7 745 0,7 % MX-5 59 56 5,4 % 957 968 -1,1 % Voitures de tourisme 926 1 106 -16,3 % 8 754 8 713 0,5 % CX-30 891 572 55,8 % 10 824 8 379 29,2 % CX-5 2 540 2 458 3,3 % 19 669 17 773 10,7 % CX-50 1 051 757 38,8 % 7 822 3 646 114,5 % CX-70 309 - 0,0 % 2 019 - 0,0 % CX-9 0 30 -100,0 % 29 2 008 -98,6 % CX-90 1 025 545 88,1 % 5 772 2 690 114,6 % MX-30 3 88 -96,6 % 264 574 -54,0 % Camions légers 5 819 4 450 30,8 % 46 399 35 070 32,3 % MAZDA - TOTAL 6 745 5 556 21,4 % 55 153 43 783 26,0 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

