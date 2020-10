RICHMOND HILL, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui ses chiffres du mois de septembre totalisant 5 907 unités vendues, ce qui représente une hausse de 1,1 % comparativement à septembre 2019. En cumul annuel à ce jour, les ventes s'élèvent à 41 634 unités, ce qui représente une diminution de 19,0 % par rapport à la même période en 2019.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE SEPTEMBRE :

Le CX-9 a connu une croissance solide sur 12 mois, avec une augmentation de 23,3 % par rapport au même mois l'an dernier.

Le CX-30 a grandement contribué aux résultats de la gamme de VUS multisegments CX primés de Mazda, en hausse de 7,0 % par rapport à septembre 2019.



Sept.

2020 Sept.

2019 Glissement

annuel

Variation Cumul

annuel

2020 Cumul

annuel

2019 Glissement

annuel

Variation Mazda3 1 528 1 669 -8,4 % 9 775 17 195 -43,2 % Mazda6 67 113 -40,7 % 829 1 130 -26,6 % MX-5 22 52 -57,7 % 505 724 -30,2 % Voitures de tourisme 1 617 1 834 -11,8 % 11 109 19 049 -41,7 % CX-3 426 1 084 -60,7 % 4 425 8 357 -47,1 % CX-30 1 205 - - 6 453 - - CX-5 2 283 2 620 -12,9 % 17 024 20 845 -18,3 % CX-9 376 305 23,3 % 2 623 3 166 -17,2 % Camion léger 4 290 4 009 7,0 % 30 525 32 368 -5,7 % MAZDA - TOTAL 5 907 5 843 1,1 % 41 634 51 417 -19,0 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca