RICHMOND HILL, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 699 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 15,3 % comparativement à novembre 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 67 660 unités, ce qui constitue une hausse de 24,9 % par rapport à la même période en 2023.

Le tout nouveau CX-50 Hybrid est arrivé chez les détaillants Mazda partout au pays en novembre, marquant le début des ventes du premier modèle hybride puissant de Mazda, et s'ajoutant à la gamme de véhicules électriques qui comprend également les options de moteurs hybrides légers et options hybrides rechargeables des modèles CX-70 et CX-90.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2024 :

Le CX-50 a enregistré le meilleur mois de novembre de son histoire sur le plan des ventes, en hausse de 61,4 % par rapport à novembre 2023.

Le CX-30 établit également une nouvelle référence pour novembre, avec une croissance annuelle de 286,0 %.

Les ventes de MX-5 ont augmenté de 37,5 % comparativement à la même période l'an dernier.



Novembre Novembre Sur 12 mois Depuis le

début de

l'année Depuis le

début de

l'année Sur 12 mois

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda3 745 1 085 -31,3 % 9 639 10 097 -4,5 % MX-5 22 16 37,5 % 1 032 1 026 0,6 % Voitures de tourisme 767 1 101 -30,3 % 10 671 11 123 -4,1 % CX-30 1 374 356 286,0 % 13 257 9 431 40,6 % CX-5 1 584 1 892 -16,3 % 23 431 21 691 8,0 % CX-50 1 122 695 61,4 % 9 912 5 091 94,7 % CX-70 311 - - 2 814 - - CX-9 0 14 -100,0 % 29 2 053 -98,6 % CX-90 537 852 -37,0 % 7 277 4 134 76,0 % MX-30 4 33 -87,9 % 269 653 -58,8 % Camions légers 4 932 3 842 28,4 % 56 989 43 053 32,4 % MAZDA - TOTAL 5 699 4 943 15,3 % 67 660 54 176 24,9 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]