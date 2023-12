RICHMOND HILL, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 943 véhicules pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 61,2 % par rapport à novembre 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 54 176 unités, ce qui constitue une hausse de 14,9 % par rapport à la même période en 2022.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2023 :

Les ventes du Mazda3 ont augmenté de 101,7 % comparativement à novembre 2022.

Les ventes du CX-50 ont augmenté de 288,3 % par rapport à la même période l'an dernier, établissant un nouveau record de ventes mensuelles pour le mois de novembre.

Le CX-90 établit une nouvelle référence, dépassant le record des ventes du CX-9 après seulement sept mois.

Les ventes du CX-30 ont bondi de 27,01 % et ont augmenté de 50 % en cumul annuel.

Le CX-5 s'est également bien tiré d'affaires, affichant une augmentation des ventes de 6,1 % en un an.



Novembre Novembre Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda 3 1 085 538 101,7 % 10 097 7 640 32,2 % MX-5 16 47 -66,0 % 1 026 641 60,1 % Voitures de tourisme 1 101 585 88,2 % 11 123 8 281 34,3 % CX-3 0 0 0,0 % 0 3 050 -100,0 % CX-30 356 280 27,1 % 9 431 6 253 50,8 % CX-5 1 892 1 783 6,1 % 21 691 22 733 -4,6 % CX-50 695 179 288,3 % 5 091 2 154 136,4 % CX-9 14 194 -92,8 % 2 053 3 896 -47,3 % MX-30 33 46 -28,3 % 653 768 -15,0 % CX-90 852 - 0,0 % 4 134 - 0,0 % Camions légers 3 842 2 482 54,8 % 43 053 38 854 10,8 % MAZDA - TOTAL 4 943 3 067 61,2 % 54 176 47 135 14,9 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

