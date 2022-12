RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 3 067 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 3,1 pour cent comparativement à novembre 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 47 135 unités, ce qui représente une baisse de 21,8 % par rapport à la même période en 2021.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2022 :

Les ventes du CX-5 ont augmenté de 35,6 % comparativement à novembre 2021.

Le modèle MX-5 a enregistré ses meilleures ventes en novembre en 15 ans, avec une augmentation impressionnante de 327,3 % par rapport à novembre 2021

Les ventes du CX-9 ont augmenté de 51,6 % par rapport à la même période l'an dernier, enregistrant une croissance sur 12 mois pour le sixième mois consécutif.

Les ventes du VE MX-30 ont progressé de 4,5 % en cumul annuel.



Novembre Novembre Glissement



annuel Cumul



annuel Cumul



annuel Glissement



annuel















2022 2021 Variation 2022 2021 Variation













Mazda3 538 827 -34,9 % 7 640 11 383 -32,9 %













MX-5 47 11 327,3 % 641 986 -35,0 %













Voitures de tourisme 585 865 -32,4 % 8 281 13 759 -39,8 %













CX-3 0 122 -100,0 % 3 050 5 154 -40,8 %













CX-30 280 501 -44,1 % 6 253 11 261 -44,5 %













CX-5 1 783 1 315 35,6 % 22 733 25 500 -10,9 %













CX-50 179 0 0,0 % 2 154 0 0,0 %













CX-9 194 128 51,6 % 3 896 4 462 -12,7 %













MX-30 46 44 4,5 % 768 117 556,4 %













Camions légers 2 482 2 110 17,6 % 38 854 46 494 -16,4 %













MAZDA - TOTAL 3 067 2 975 3,1 % 47 135 60 253 -21,8 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected] ; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]