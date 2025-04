RICHMOND HILL, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 7 237 unités pour le mois de mars, ce qui représente une augmentation de 42,9 % comparativement à mars 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 16 538 unités, ce qui constitue une hausse de 21,5 %.

FAITS SAILLANTS DE MARS 2025 ET DU T1 :

Les ventes du CX-50 ont bondi de 83,5 % sur douze mois, établissant un nouveau mois record pour le CX-50. Les ventes pour le trimestre ont progressé de 67,4 % en glissement annuel.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 32,8 % par rapport à mars 2024.

Les ventes du CX-90 ont augmenté de 92,4 % par rapport au même mois l'an dernier, établissant ainsi une nouvelle référence pour les ventes de mars. La tendance se poursuit tout au long du trimestre, les ventes ayant augmenté de 42,5 % au cours des trois premiers mois de 2025.

Les ventes du CX-30 ont bondi de 17,8 % par rapport à mars 2024.

Les ventes du CX-5 ont augmenté de 18,2 % sur douze mois et sont en hausse de 4,8 % au premier trimestre.



Mars Mars Sur

12 mois Depuis le début de

l'année Depuis le début de

l'année Sur

12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 1 052 792 32,8 % 2 442 2 118 15,3 % MX-5 40 51 -21,6 % 97 101 -4,0 % Voitures de tourisme 1 092 843 29,5 % 2 539 2 219 14,4 % MX-30 7 21 -66,7 % 10 66 -84,8 % CX-30 1 421 1 206 17,8 % 3 077 3 248 -5,3 % CX-5 2 050 1 735 18,2 % 5 088 4 853 4,8 % CX-50 1 437 783 83,5 % 3 222 1 925 67,4 % CX-70 349 0 0,0 % 785 0 0,0 % CX-9 0 20 -100,0 % 0 29 -100,0 % CX-90 881 458 92,4 % 1 817 1 275 42,5 % Camions légers 6 145 4 223 45,5 % 13 999 11 396 22,8 % MAZDA - TOTAL 7 237 5 066 42,9 % 16 538 13 615 21,5 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

