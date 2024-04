RICHMOND HILL, ON, le 3 avril 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 066 unités pour le mois de mars, ce qui représente une baisse de 7,4 % comparativement à mars 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 13 615 unités, ce qui représente une hausse de 20,2 % par rapport au premier trimestre de 2023.

POINTS SAILLANTS DE MARS ET DU T1 2024 :

Les ventes des CX-50 ont augmenté de 185,8 % par rapport à mars 2023, ce qui représente un mois record sur le plan des ventes.

Les ventes des CX-5 ont augmenté de 6,9 % par rapport à mars 2023, et ont augmenté de 46,8 % pour le trimestre, par rapport à la même période l'an dernier.



2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda 3 792 1 346 -41,2 % 2 118 2 521 -16,0 % MX-5 51 220 -76,8 % 101 343 -70,6 % Voitures de

tourisme 843 1 566 -46,2 % 2 219 2 864 -22,5 % MX-30 21 98 -78,6 % 66 145 -54,5 %













CX-30 1 206 1 517 -20,5 % 3 248 3 294 -1,4 % CX-5 1 735 1 623 6,9 % 4 853 3 305 46,8 % CX-50 783 274 185,8 % 1 925 738 160,8 % CX-9 20 392 -94,9 % 29 980 -97,0 % CX-90 458 0 0,0 % 1 275 0 0,0 % Camions légers 4 223 3 904 8,2 % 11 396 8 462 34,7 % MAZDA -

TOTAL 5 066 5 470 -7,4 % 13 615 11 326 20,2 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]