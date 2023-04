RICHMOND HILL, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 470 unités pour le mois de mars, ce qui représente une baisse de 5,9 % comparativement à mars 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 11 326 unités, soit une baisse de 12,3 % par rapport au premier trimestre de 2022.

POINTS SAILLANTS DE MARS ET DU T1 2023 :

Les ventes du CX-30 ont augmenté de plus de 100 % d'un mois à l'autre pour le quatrième mois consécutif, établissant un nouveau record de ventes mensuelles et terminant le trimestre avec le meilleur début d'année sur trois mois.

Les ventes du Mazda3 ont augmenté de 12,6 % en mars, ce qui représente le meilleur mois de mars en quatre ans.

Les ventes du MX-5 ont augmenté de 91,3 %, égalant le mois de mars 2021 comme étant le meilleur mois de mars depuis 1993 au chapitre des ventes. Il s'agit également du meilleur premier trimestre en 28 ans pour le MX-5.

La CX-9 a terminé le trimestre avec une croissance de 15,7 % par rapport à la même période l'an dernier.



Mars Mars Glissement

annuel

Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2023 2022 Variation

2023 2022 Variation Mazda3 1 346 1 195 12,6 %

2 521 3 072 -17,9 % MX-5 220 115 91,3 %

343 292 17,5 % Voitures de tourisme 1 566 1 310 19,5 %

2 864 3 364 -14,9 % MX-30 98 147 -33,3 %

145 244 -40,6 % CX-3 0 842 -100,0 %

0 1 815 -100,0 % CX-30 1 517 714 112,5 %

3 294 1 207 172,9 % CX-5 1 623 2 329 -30,3 %

3 305 5 442 -39,3 % CX-50 274 0 0,0 %

738 0 0,0 % CX-9 392 468 -16,2 %

980 847 15,7 % Camions légers 3 904 4 500 -13,2 %

8 462 9 555 -11,4 % MAZDA - TOTAL 5 470 5 810 -5,9 %

11 326 12 919 -12,3 %



Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]