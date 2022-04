RICHMOND HILL, ON, le 1er avril 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 810 unités pour le mois de mars, ce qui représente une baisse de 15,7 % comparativement à mars 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 12 919 unités, soit une baisse de 14,1 % par rapport au premier trimestre de 2021.

POINTS SAILLANTS DE MARS ET DU T1 2022 :

La Mazda3 a terminé le mois et le premier trimestre en affichant de solides résultats, ses ventes étant en hausse de 3,3 % en glissement annuel et de 15,6 % pour le premier trimestre.

Les ventes de la CX-3 ont bondi de 34,5 % par rapport à mars 2021 et ont progressé de 20,2 % pour le trimestre.

La CX-9 a enregistré le deuxième meilleur résultat des ventes pour un mois de mars en 16 ans, dépassé seulement par le record précédent établi en mars l'an dernier.

Le véhicule électrique MX-30 a connu le meilleur mois au chapitre des ventes depuis son lancement, les consommateurs de la Colombie-Britannique et du Québec cherchant des moyens d'échapper aux hausses du prix de l'essence.



Mars Mars Glissement Cumul Cumul Glissement





annuel annuel annuel annuel

2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Mazda3 1 195 1 157 3,3 % 3 072 2 657 15,6 % Mazda6 0 124 -100,0 % 0 415 -100,0 % MX-5 115 220 -47,7 % 292 318 -8,2 % Voitures de tourisme 1 310 1 501 -12,7 % 3 364 3 390 -0,8 % MX-30 147 0 0,0 % 244 0 0,0 % CX-3 842 626 34,5 % 1 815 1 510 20,2 % CX-30 714 1 158 -38,3 % 1 207 2 409 -49,9 % CX-5 2 329 3 017 -22,8 % 5 442 6 437 -15,5 % CX-9 468 587 -20,3 % 847 1 296 -34,6 % Camions légers 4 500 5 388 -16,5 % 9 555 11 652 -18,0 % MAZDA - TOTAL 5 810 6 889 -15,7 % 12 919 15 042 -14,1 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

