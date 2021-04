RICHMOND HILL, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 6 889 unités pour le mois de mars, ce qui représente une augmentation de 112 % comparativement à mars 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 15 042 unités, ce qui représente une hausse de 33,9 % par rapport au premier trimestre de 2020.

FAITS SAILLANTS DE MARS 2021 :

La Mazda3 a été nommée Voiture canadienne de l'année 2021 par l'AJAC pour une deuxième année consécutive, devenant ainsi la première voiture de l'histoire de l'AJAC à remporter le titre durant deux années consécutives.

Le CX-9 a connu le meilleur mois jamais enregistré au chapitre des ventes, battant de 14,4 % le précédent record établi en septembre 2020.

Les ventes de MX-5 ont bondi en mars pour atteindre un total jamais vu depuis 1994, alors que les Canadiens confinés cherchent des façons sécuritaires de sortir de leur domicile.

Le CX-30 et le CX-5 ont enregistré des records de ventes pour le mois de mars.



Mars Mars Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 1 157 787 47,0 % 2 657 2 686 -1,1 % Mazda6 124 110 12,7 % 415 275 50,9 % MX-5 220 20 1000,0 % 318 69 360,9 % Voitures de tourisme 1 501 917 63,7 % 3 390 3 030 11,9 % CX-3 626 347 80,4 % 1 510 1 461 3,4 % CX-30 1 158 419 176,4 % 2 409 1 466 64,3 % CX-5 3 017 1 394 116,4 % 6 437 4 526 42,2 % CX-9 587 173 239,3 % 1 296 754 71,9 % Camions légers 5 388 2 333 130,9 % 11 652 8 207 42,0 % MAZDA - TOTAL 6 889 3 250 112,0 % 15 042 11 237 33,9 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

