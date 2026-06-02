RICHMOND HILL, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 281 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une diminution de 21,0 % comparativement à mai 2025. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 27 551 unités, ce qui représente une baisse de 16,1 % par rapport à la même période en 2025.

Translation needed

Alors que la saison de ventes printanière se poursuit, les ventes totales ont augmenté de 2,7 % par rapport à avril, soutenues par de solides gains séquentiels de plusieurs modèles clés, dont la Mazda3 et les CX-5, CX-70 et CX-90. Malgré l'impact des conditions du marché sur les comparaisons annuelles, la hausse mensuelle témoigne d'un élan croissant pour l'ensemble de la gamme à l'approche de l'été.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2026 :

Le CX-5 s'est classé au premier rang des modèles vendus en mai et demeure en hausse de 11,2 % depuis le début de l'année.

Le CX-30 poursuit sa progression constante, avec une hausse de 3,0 % depuis le début de l'année.

Le CX-70 a vu ses ventes augmenter de 13,1 % par rapport à mai 2025 et poursuit sa croissance d'un mois à l'autre avec une hausse de 13,6 %.

Le Mazda3 a connu une progression de 30,5 % d'un mois à l'autre.

Le CX-90 a enregistré une hausse de 10,0 % d'un mois à l'autre.

Le MX-5 a affiché une hausse de 15,5 % d'une année à l'autre.



Mai Mai Sur 12 mois Depuis le début

de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Mazda3 1 018 1 339 -24,0 % 3 828 4 938 -22,5 % MX-5 132 193 -31,6 % 402 348 15,5 % Voitures de tourisme 1 150 1 532 -24,9 % 4 230 5 286 -20 % CX-30 1 502 1 862 -19,3 % 6 752 6 557 3,0 % CX-5 2 506 2 511 -0,2 % 11 304 10 161 11,2 % CX-50 0 0 -100,0 % 168 5 608 -97,0 % CX-70 433 383 13,1 % 1 913 2 020 -5,3 % CX-90 690 751 -8,1 % 3 184 3 188 -0,1 % MX-30 0 0 -100,0 % 0 10 -100,0 % Camions légers 5 131 6 414 -20 % 23 321 27 544 -15,3 % MAZDA - TOTAL 6 281 7 946 -21,0 % 27 551 32 830 -16,1 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]