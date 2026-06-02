Nouvelles fournies parMazda Canada Inc.
02 juin, 2026, 20:09 ET
RICHMOND HILL, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 281 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une diminution de 21,0 % comparativement à mai 2025. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 27 551 unités, ce qui représente une baisse de 16,1 % par rapport à la même période en 2025.
Alors que la saison de ventes printanière se poursuit, les ventes totales ont augmenté de 2,7 % par rapport à avril, soutenues par de solides gains séquentiels de plusieurs modèles clés, dont la Mazda3 et les CX-5, CX-70 et CX-90. Malgré l'impact des conditions du marché sur les comparaisons annuelles, la hausse mensuelle témoigne d'un élan croissant pour l'ensemble de la gamme à l'approche de l'été.
FAITS SAILLANTS DE MAI 2026 :
- Le CX-5 s'est classé au premier rang des modèles vendus en mai et demeure en hausse de 11,2 % depuis le début de l'année.
- Le CX-30 poursuit sa progression constante, avec une hausse de 3,0 % depuis le début de l'année.
- Le CX-70 a vu ses ventes augmenter de 13,1 % par rapport à mai 2025 et poursuit sa croissance d'un mois à l'autre avec une hausse de 13,6 %.
- Le Mazda3 a connu une progression de 30,5 % d'un mois à l'autre.
- Le CX-90 a enregistré une hausse de 10,0 % d'un mois à l'autre.
- Le MX-5 a affiché une hausse de 15,5 % d'une année à l'autre.
|
Mai
|
Mai
|
Sur 12 mois
|
Depuis le début
|
Depuis le début
de l'année
|
Sur 12 mois
|
2026
|
2025
|
Variation
|
2026
|
2025
|
Variation
|
Mazda3
|
1 018
|
1 339
|
-24,0 %
|
3 828
|
4 938
|
-22,5 %
|
MX-5
|
132
|
193
|
-31,6 %
|
402
|
348
|
15,5 %
|
Voitures de tourisme
|
1 150
|
1 532
|
-24,9 %
|
4 230
|
5 286
|
-20 %
|
CX-30
|
1 502
|
1 862
|
-19,3 %
|
6 752
|
6 557
|
3,0 %
|
CX-5
|
2 506
|
2 511
|
-0,2 %
|
11 304
|
10 161
|
11,2 %
|
CX-50
|
0
|
0
|
-100,0 %
|
168
|
5 608
|
-97,0 %
|
CX-70
|
433
|
383
|
13,1 %
|
1 913
|
2 020
|
-5,3 %
|
CX-90
|
690
|
751
|
-8,1 %
|
3 184
|
3 188
|
-0,1 %
|
MX-30
|
0
|
0
|
-100,0 %
|
0
|
10
|
-100,0 %
|
Camions légers
|
5 131
|
6 414
|
-20 %
|
23 321
|
27 544
|
-15,3 %
|
MAZDA - TOTAL
|
6 281
|
7 946
|
-21,0 %
|
27 551
|
32 830
|
-16,1 %
Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.
Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]
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