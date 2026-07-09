RICHMOND HILL, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé aujourd'hui que le nouveau CX-5 2026 a reçu le prestigieux prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ pour 2026, le plus prestigieux prix en matière de sécurité.

Le Mazda CX-5 2026 reçoit le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS - Il s'agit du 100e prix de sécurité décerné par l'IIHS à Mazda (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Plus tôt cette année, Mazda a annoncé avoir obtenu sept1 prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS pour 2026. En décrochant une autre des plus hautes distinctions en sécurité automobile pour un modèle 2026, Mazda se hisse désormais au premier rang de l'industrie avec huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ pour 2026, soit plus que toute autre marque. De plus, ce prix marque une étape importante pour Mazda; la marque a maintenant remporté un total de 100 prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS depuis le début du programme en 2008, dont 74 prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+, un témoignage de près de deux décennies d'excellence et de leadership dans le domaine de l'ingénierie de la sécurité.

« Comme en témoigne cette étape importante, Mazda a toujours fait preuve d'un engagement constant envers la sécurité et a réagi rapidement pour améliorer ses véhicules à mesure que nos critères d'évaluation ont évolué », a déclaré David Harkey, président de l'IIHS.

« Le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ décerné par l'IIHS au CX-5 2026 reflète l'engagement constant de Mazda envers la sécurité des conducteurs, des passagers et de tous ceux qui nous font confiance au quotidien », a déclaré Jennifer Morrison, directrice de la stratégie de sécurité des véhicules, Mazda North American Operations. « Grâce à une combinaison d'ingénierie innovante, de conception axée sur l'humain et de technologies de sécurité avancées, nous créons des véhicules qui aident à prévenir les collisions et à mieux protéger les occupants, en vue d'atteindre notre objectif de zéro décès dans les véhicules de Mazda d'ici 2040. »

Les autres modèles Mazda qui remportent le prix2 MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ pour 2026 sont les modèles Mazda3, Mazda3 Sport (hayon), Cx-30, CX-70, CX-70 PHEV, CX-90 et CX-90 PHEV.

Pour décrocher le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ pour 2026, les véhicules doivent obtenir la cote « Bon » aux essais de collision frontale à faible chevauchement, de collision frontale à chevauchement modéré et de collision latérale, en plus d'être équipés, dans toutes les versions, de phares ayant obtenu la cote « Acceptable » ou « Bon ». De plus, les véhicules primés doivent être équipés de série de systèmes de prévention des collisions avant ayant obtenu la cote « Bon » lors de l'essai de détection des piétons, ainsi qu'une cote « Acceptable » ou « Bon » lors de l'essai de prévention des collisions avant véhicule à véhicule 2.0. Tout système optionnel de prévention des collisions avant doit également respecter ces exigences.

Pour en savoir plus sur la sécurité évoluée à Mazda, visitez le site Web Mazda.ca.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

________________________________________________________ 1 Selon les modèles vendus au Canada. 2 Modèles actuellement vendus au Canada.



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