Une nouvelle étude met en évidence une préférence croissante pour des technologies qui favorisent des interactions naturelles et s'intègrent à la vie quotidienne

67 % des Canadiens préfèrent une technologie qui fonctionne discrètement en arrière-plan

Près de la moitié déclarent qu'un système de navigation facile à suivre est la caractéristique la plus précieuse d'une voiture, et bon nombre d'entre eux adoptent les commandes vocales comme un moyen plus naturel d'interagir en conduisant

RICHMOND HILL, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. met en lumière la façon dont les Canadiens redéfinissent leur relation avec la technologie, dans le cadre d'une nouvelle étude révélant un désir croissant pour des expériences intuitives, fluides et en adéquation avec la manière dont les gens vivent et interagissent naturellement.

CX-5 RÉSULTATS DU SONDAGE

En collaboration avec M. Cosmin Munteanu, spécialiste en interaction personne-machine et professeur agrégé de l'Université de Waterloo, Mazda a commandé un sondage national pour mieux comprendre comment la technologie façonne la vie quotidienne et ce que les Canadiens attendent de cette technologie à l'avenir.

Les résultats indiquent un changement clair; plutôt que de rechercher davantage de technologie, les Canadiens privilégient des expériences intuitives et faciles, où la technologie accompagne leurs actions sans être intrusive.

Selon l'étude, 67 % des Canadiens préfèrent une technologie qui fonctionne discrètement en arrière-plan, tandis que six Canadiens sur dix affirment qu'une meilleure technologie repose sur la simplicité d'usage plutôt que sur le nombre de fonctionnalités. Les Canadiens passent également en moyenne 4,6 h par jour à utiliser la technologie pour leurs activités personnelles, ce qui souligne à quel point elle est maintenant profondément intégrée à leur routine quotidienne.

Cette attente s'étend à l'expérience de conduite, où la simplicité, la clarté et la facilité d'utilisation sont essentielles. Près de la moitié des Canadiens affirment qu'un système de navigation facile à suivre est la fonctionnalité la plus utile d'une voiture, tandis que bon nombre d'entre eux adoptent l'interaction vocale comme une façon plus naturelle d'interagir avec la technologie au volant.

« Le rôle de la technologie dans nos vies évolue », a déclaré Amy Fleming, présidente et cheffe de la direction de Mazda Canada Inc. « Les gens recherchent des expériences intuitives et humaines, où la technologie les accompagne de manière fluide et sans effort. Ancré dans la conception centrée sur l'humain et la philosophie Omotenashi de Mazda, le tout nouveau CX-5 2026 est conçu autour de la façon dont les gens interagissent naturellement, ce qui rend chaque moment de conduite plus facile, intuitif et connecté. »

Technologie conçue pour fonctionner en arrière-plan

Le tout nouveau Mazda CX-5 2026 reflète cet état d'esprit en évolution grâce à une approche plus centrée sur l'humain de la technologie embarquée. Conçu en fonction de la manière dont les gens interagissent déjà avec les outils numériques au quotidien, le CX-5 propose une interface épurée qui privilégie la familiarité et la simplicité.

Grâce aux fonctionnalités intégrées et vocales de Google, les conducteurs peuvent naviguer, communiquer et accéder aux fonctions essentielles de manière immédiate et intuitive. Les commandes vocales mains libres permettent aux conducteurs de garder leur attention sur la route, tandis qu'une disposition claire et axée sur le conducteur réduit les étapes et la complexité inutiles.

L'évaluation indépendante de l'utilisabilité du CX-5 réalisée par M. Cosmin Munteanu vient renforcer cette approche, en soulignant son alignement avec les principes fondamentaux de la conception centrée sur l'humain.

« La technologie du CX-5 témoigne d'un excellent niveau d'ergonomie et d'une conception soignée », a déclaré M. Munteanu. « Les fonctions importantes sont intuitives et faciles d'accès, tandis que le système dans son ensemble réduit les frictions pour l'utilisateur. Fait important, la technologie respecte un principe fondamental de conception : elle ne doit pas attirer l'attention sur elle-même, mais plutôt soutenir l'utilisateur de manière fluide et transparente. Dans ce cas-ci, elle permet aux conducteurs de rester concentrés sur l'expérience de conduite. »

Un virage vers l'innovation intuitive

Les résultats du sondage reflètent un changement plus vaste dans la façon dont les Canadiens définissent l'innovation, favorisant une technologie qui s'intègre naturellement à la vie quotidienne :

67 % préfèrent une technologie qui fonctionne discrètement en arrière-plan.

6 répondants sur 10 affirment qu'une meilleure technologie repose sur la simplicité d'usage plutôt que sur le nombre de fonctionnalités.

48 % affirment qu'un système de navigation facile à suivre est la fonction la plus utile d'une voiture.

46 % préfèrent les assistants vocaux intégrés comme moyen d'interagir avec la technologie dans la voiture.

Ensemble, ces informations soulignent une préférence croissante pour une technologie intuitive, familière et alignée sur la vie réelle. Avec le tout nouveau CX-5, Mazda donne vie à cette philosophie, créant une expérience de conduite où la technologie soutient le conducteur d'une façon qui lui semble naturelle, l'aidant à rester connecté tout en étant concentré sur ce qui compte le plus

Pour en savoir plus sur le tout nouveau Mazda CX-5 2026, consultez le site mazda.ca.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays.

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À propos de Cosmin Munteanu

Cosmin Munteanu est un concepteur d'interactions et un chercheur qui compte plus de 30 ans d'expérience à étudier la manière dont les personnes interagissent avec les technologies numériques de façon naturelle, significative et sécuritaire. Ses travaux portent sur les médias riches en information et les systèmes intelligents, notamment l'IA orientée vers l'utilisateur et les interfaces conversationnelles, dans des domaines comme les appareils mobiles, la réalité mixte, les systèmes critiques pour la sécurité, les soins de santé et les technologies d'apprentissage assisté.

Expert reconnu dans le domaine de l'interaction entre l'humain et l'ordinateur, M. Munteanu est l'auteur de près de 200 publications scientifiques et continue de contribuer à faire progresser la manière dont la technologie peut mieux répondre aux besoins humains dans la vie quotidienne.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]; Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]