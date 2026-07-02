MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE JUIN 2026

RICHMOND HILL, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 798 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une baisse de 2,2 % par rapport à juin 2025. Les ventes du premier semestre de 2026 s'établissent à 34 349 unités, ce qui représente une baisse de 13,7 pour cent par rapport à la même période en 2025.

POINTS SAILLANTS DE JUIN ET DU T2 2026 :

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Le CX-90 a enregistré un nouveau record mensuel de ventes, en progression de 51,6 % par rapport à juin 2025. Les ventes de CX-90 ont augmenté de 16,6 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 3,5 % comparativement au même mois l'an dernier.

Les ventes de CX-30 ont progressé de 8,6 % sur un an et sont en hausse de 3,9 % depuis le début de l'exercice.

Par rapport aux mêmes périodes en 2025, les ventes du tout nouveau CX-5 ont augmenté de 2,1 % en juin, de 2,4 % pour le trimestre et de 9,6 % depuis le début de l'année.



Juin Juin Sur 12 mois Depuis le début de

l'année Depuis le début de

l'année Sur 12 mois

2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Mazda3 1 229 1 187 3,5 % 5 057 6 125 -17,4 % MX-5 187 243 -23,0 % 589 591 -0,3 % Voitures de tourisme 1 416 1 430 -1,0 % 5 646 6 716 -15,9 % CX-30 1 437 1 323 8,6 % 8 189 7 880 3,9 % CX-5 2 243 2 197 2,1 % 13 547 12 358 9,6 % CX-50 0 650 -100,0 % 168 6 258 -97,3 % CX-70 482 546 -11,7 % 2 395 2 566 -6,7 % CX-90 1 220 805 51,6 % 4 404 3 993 10,3 % MX-30 0 0 0,0 % 0 10 -100,0 % Camions légers 5 382 5 521 -2,5 % 28 703 33 065 -13,2 % MAZDA - TOTAL 6 798 6 951 -2,2 % 34 349 39 781 -13,7 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]