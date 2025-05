RICHMOND HILL, ON, le 20 mai 2025 /CNW/ - Mazda Canada est fière d'annoncer qu'Amy Fleming, directrice principale et cheffe de l'exploitation de Mazda Canada Inc., a été reconnue pour la deuxième fois par Automotive News comme l'une des 100 femmes les plus influentes dans l'industrie automobile nord-américaine. Cet honneur prestigieux souligne le leadership, l'innovation et l'influence exceptionnels de Mme Fleming dans le secteur de l'automobile.

Amy Fleming, directrice principale et cheffe de l'exploitation de Mazda Canada Inc. (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.) (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le palmarès des 100 femmes les plus influentes de l'industrie automobile nord-américaine d'Automotive News reconnaît les femmes cheffes de file du domaine de l'automobile, celles qui prennent des décisions importantes et qui ont une influence importante dans leur entreprise. Automotive News publie la liste des meilleures dirigeantes de l'industrie tous les cinq ans depuis 2000.

La sélection 2025 des 100 femmes les plus influentes de l'industrie automobile nord-américaine d'Automotive News est issue d'un processus de mise en candidature et d'évaluation qui a duré plusieurs mois et qui a attiré des centaines de candidatures des États-Unis, du Canada et du Mexique. Ce sixième palmarès inclut des ingénieures, des cheffes de file de la mobilité, des cadres supérieures en fabrication et en marketing, des cheffes de la finance, des têtes dirigeantes de concessionnaires et des conceptrices.

Cette reconnaissance répétée place Mme Fleming parmi un groupe distingué de pionnières de l'industrie dont l'impact continue de façonner l'avenir de la mobilité.

Mme Fleming a commencé sa carrière dans le domaine de l'automobile en 1992 en travaillant chez un concessionnaire automobile dans sa ville natale d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Comptant plus de 30 ans d'expérience dynamique dans l'industrie, Mme Fleming est devenue la première cheffe de l'exploitation de Mazda Canada en avril 2023. Elle supervise actuellement les activités nationales de vente, de marketing, d'exploitation des services fixes et d'expérience client de Mazda Canada. Sous sa direction, Mazda Canada a connu des niveaux records sur les plans de la qualité des affaires, de l'engagement des employés ainsi que du rendement et de la satisfaction des partenaires du commerce de détail.

« Être reconnue une fois est un honneur. Être reconnue deux fois en dit long sur le calibre du leadership d'Amy, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. Sa vision, sa passion et son engagement inébranlable à incarner nos valeurs pour faire progresser notre industrie avec détermination sont vraiment inspirants. »

« Au cours des 25 dernières années, Automotive News a honoré 442 cadres sur six listes de femmes de premier plan. Notre comité de sélection a pris de nombreuses décisions difficiles - elles le sont de plus en plus chaque fois, a déclaré Mary Beth Vander Schaaf, directrice principale, Opérations éditoriales, Actualités automobiles. Les cadres talentueuses et puissantes de cette liste sont à l'avant-garde de milliers de femmes prospères dans l'industrie automobile. »

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens.

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

À propos d'Automotive News

Depuis 1925, Automotive News est la principale source de nouvelles concernant les détaillants, les fournisseurs et les fabricants d'automobiles. Contrairement à d'autres publications dans le domaine, Automotive News demeure une publication entièrement payée par les abonnés, ce qui témoigne de la valeur qu'elle offre au lecteur. L'édition hebdomadaire primée, le solide site Web, les bulletins par courriel, les baladodiffusions et les diffusions vidéo sont appuyés par une équipe mondiale de plus de 65 rédacteurs et journalistes.

