RICHMOND HILL, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - Mazda Canada inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 8 346 unités pour le mois d'avril, ce qui représente une augmentation de 40,2 % comparativement à avril 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 24 884 unités, ce qui constitue une hausse de 27,2 % par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS D'AVRIL 2025 :

Meilleurs résultats de vente globaux depuis 17 ans en avril, soit une hausse de 40,2 % sur 12 mois.

Les ventes de CX-50 ont augmenté de 68,3 %, battant le précédent record établi le mois dernier.

Les ventes de CX-30 ont augmenté pour atteindre le meilleur résultat enregistré en avril, en hausse de 26,9 % par rapport à avril 2024.

Le CX-70 termine sa première année complète en vente avec le meilleur record mensuel à ce jour.

Les ventes de CX-90 ont augmenté de 23,3 % par rapport à avril 2024.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 14,3 % sur 12 mois.

Les ventes de CX-5 ont augmenté de 31,9 % en avril comparativement à la même période l'an dernier.



Avril Avril Sur

12 mois Depuis le début

de l'année Depuis le début

de l'année Sur

12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 1 157 1 012 14,3 % 3 599 3 130 15,0 % MX-5 58 244 -76,2 % 155 345 -55,1 % Voitures de tourisme 1 215 1 256 -3,3 % 3 754 3 475 8,0 % MX-30 0 33 -100,0 % 10 99 -89,9 % CX-30 1 618 1 275 26,9 % 4 695 4 523 3,8 % CX-5 2 562 1 943 31,9 % 7 650 6 796 12,6 % CX-50 1 479 879 68,3 % 4 701 2 804 67,7 % CX-9 0 0 - 0 29 -100,0 % CX-70 852 - - 1 637 - - CX-90 620 503 23,3 % 2 437 1 778 37,1 % Camions légers 7 131

51,9 % 21 130 16 092 31,3 % MAZDA - TOTAL 8 346 5 952 40,2 % 24 884 19 567 27,2 %

