RICHMOND HILL, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 908 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une augmentation de 6,8 % par rapport à mai 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 26 475 unités, ce qui constitue une hausse de 19,0 % par rapport à la même période en 2023.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2024 :

La CX-50 a terminé le mois avec de solides résultats, en hausse de 158,4 % par rapport à l'année précédente, et a établi une nouvelle référence mensuelle historique.

Même après un bon départ il y a un an, la CX-90 a dépassé les résultats de l'an dernier de 34,0 %.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 37,5 % comparativement à la même période l'an dernier.

La MX-5 donne le ton avec les meilleures ventes de mai en 16 ans, en hausse de 39,5 % sur 12 mois.

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé que les modèles 2025 CX-70 et CX-70 hybrides rechargeables (PHEV) ont tous deux reçu le prestigieux prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ 2024.



Mai Mai Sur

12 mois Depuis le début de

l'année Depuis le début de

l'année Sur

12 mois

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda 3 1 257 914 37,5 % 4 387 4 068 7,8 % MX-5 240 172 39,5 % 585 683 -14,3 % Voitures de tourisme 1 497 1 086 37,8 % 4 972 4 751 4,7 % CX-30 1 223 1 394 -12,3 % 5 746 5 352 7,4 % CX-5 2 152 2 829 -23,9 % 8 948 8 398 6,5 % CX-50 1 005 389 158,4 % 3 809 1 404 171,3 % CX-70 437 0 - 500 0 - CX-9 0 272 -100,0 % 29 1 642 -98,2 % CX-90 587 438 34,0 % 2 365 438 440,0 % MX-30 7 59 -88,1 % 106 267 -60,3 % Camions légers 5 411 5 381 0,6 % 21 503 17 501 22,9 % MAZDA - TOTAL 6 908 6 467 6,8 % 26 475 22 252 19 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]