RICHMOND HILL, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 467 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une augmentation de 62,7 % par rapport à mai 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 22 252 unités, ce qui représente une baisse de 2,8 % par rapport à la même période en 2022.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2023 :

Mazda3 a terminé le mois en affichant de solides résultats, en hausse de 105,9 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes du CX-5 ont augmenté de 73,7 % par rapport à mai 2022, ce qui est une réalisation exceptionnelle. Ce chiffre record représente le nombre le plus élevé de CX-5 vendus au cours du mois de mai.

Les ventes du CX-30 ont connu leur meilleur résultat en mai depuis quatre ans, affichant une hausse de 73,2 % par rapport à mai 2022, ce qui représente les meilleures ventes en mai à ce jour.

Le MX-5 poursuit sa croissance dynamique avec une augmentation stupéfiante des ventes de 719 % par rapport à mai 2022.

Le MX-30 connaît une croissance soutenue, affichant une augmentation de 9,3 % par rapport à l'année précédente.

Le mois de mai s'est avéré exceptionnel pour Mazda, avec une hausse de son chiffre d'affaires de 62,7 % par rapport à mai 2022.



Mai Mai Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda3 914 444 105,9 % 4 068 4 554 -10,7 % MX-5 172 21 719,0 % 683 371 84,1 % Voitures de tourisme 1 086 465 133,5 % 4 751 4 925 -3,5 % CX-3 0 291 -100 % 0 2 557 -100 % CX-30 1 394 805 73,2 % 5 352 3 229 65,7 % CX-5 2 829 1 629 73,7 % 8 398 9 819 -14,5 % CX-50 389 404 -3,7 % 1 404 404 247,5 % CX-9 272 326 -16,6 % 1 642 1 588 3,4 % CX-90 438 - 0,0 % 438 - 0,0 % MX-30 59 54 9,3 % 267 370 -27,8 % Camions légers 5 381 3 509 53,3 % 17 501 17 967 -2,6 % MAZDA - TOTAL 6 467 3 974 62,7 % 22 252 22 892 -2,8 %















Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

