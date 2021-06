RICHMOND HILL, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 5 805 véhicules pour le mois de mai, ce qui représente une augmentation de 61,7 pour cent comparativement à mai 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 27 759 unités, ce qui constitue une hausse de 73,3 % par rapport à la même période en 2020.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2021 :

Le CX-30 a enregistré ses meilleures ventes en mai, avec une hausse de 71,3 % par rapport à mai 2020.

Les ventes du MX-5 ont continué sur leur belle lancée, avec une croissance de 231,6 % en cumul annuel comparativement à la même période l'an dernier.

Le Mazda6 a renversé la tendance du segment avec une augmentation de 532,0 % en glissement annuel.



Mai Mai Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 1 151 929 23,9 % 4 911 3 877 26,7 % Mazda6 316 50 532,0 % 852 355 140,0 % MX-5 132 102 29,4 % 640 193 231,6 % Voitures de tourisme 1 599 1 081 47,9 % 6 403 4 425 44,7 % CX-3 377 295 27,8 % 2 715 1 863 45,7 % CX-30 1 168 682 71,3 % 4 724 2 400 96,8 % CX-5 2 281 1 354 68,5 % 11 525 6 299 83,0 % CX-9 380 177 114,7 % 2 392 1 030 132,2 % Camions légers 4 206 2 508 67,7 % 21 356 11 592 84,2 % MAZDA - TOTAL 5 805 3 589 61,7 % 21 954 16 017 73,3 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

