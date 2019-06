Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de mai 2019

RICHMOND HILL, ON, le 3 juin 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a communiqué aujourd'hui ses ventes du mois de mai : 6 380 unités vendues, ce qui représente une baisse de 17,7 % par rapport à mai 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 26 510 unités, ce qui représente une baisse de 14,8 % par rapport à la même période en 2018.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE MAI :

Après avoir cédé sa place au sommet le mois dernier, la CX-5 reprend la tête des ventes en mai et augmente son avance sur la Mazda3.

Le soleil pointe le bout du nez et les amateurs de cabriolet aussi. Les ventes de MX-5 ont augmenté de 9,6 % par rapport à mai 2018.

Les ventes de CX-9 en mai ont augmenté de 3,7 % comparativement à la même période l'an dernier.

À l'arrivée des beaux jours, la nouvelle option de traction intégrale i-ACTIV de la Mazda3 2019 continue d'être un choix de prédilection chez les nouveaux propriétaires qui sont 38,3 % à la demander.

La traction intégrale i-ACTIV continue d'être très recherchée chez les acheteurs de la gamme Mazda CX, 84,1 % des clients choisissant l'option en mai.



Mai Mai Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Mazda3 2 219 2 874 -22,8 % 9 723 10 631 -8,5 % Mazda5 0 191 -100,0 % 0 629 -100,0 % Mazda6 146 291 -49,8 % 624 1 194 -47,7 % MX-5 126 115 9,6 % 354 441 -19,7 % Voitures de tourisme 2 491 3 471 -28,2 % 10 701 12 895 -17,0 % CX-3 969 1 326 -26,9 % 3 886 5 199 -25,3 % CX-5 2 559 2 605 -1,8 % 10 350 11 307 -8,5 % CX-9 361 348 3,7 % 1 573 1 702 -7,6 % Camions légers 3 889 4 279 -9,1 % 15 809 18 208 -13,2 % MAZDA - TOTAL 6 380 7 750 -17,7 % 26 510 31 103 -14,8 %

Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada, 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada, 905 787-7167

Related Links

http://www.mazda.ca