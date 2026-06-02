Le prix de départ du VEHR CX-70 est maintenant de 48 999 $ et celui du VEHR CX-90 est de 49 999 $, ce qui permet à un plus grand nombre de Canadiens de profiter de la conduite hybride rechargeable avec une admissibilité accrue aux incitatifs fédéraux pour les VE

Les nouveaux prix de départ facilitent la transition pour les Canadiens qui envisagent de se procurer des VUS électriques

Autonomie électrique jusqu'à 51 km (CX-70) et 42 km (CX-90) pour la conduite quotidienne sans consommation de carburant

Les modèles admissibles peuvent maintenant vous permettre de recevoir des incitatifs fédéraux allant jusqu'à 2 500 $

RICHMOND HILL, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui la mise à jour des prix des modèles de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) Mazda CX-70 et Mazda CX-90 2026, élargissant ainsi l'accès à la technologie hybride rechargeable pour un plus large éventail de conducteurs canadiens.

Mazda CX-70 PHEV GS-SC 2026

Pour l'année-modèle 2026, le VEHR CX-70 GS-SC commence maintenant à 48 999 $, tandis que le VEHR CX-90 GS est disponible à partir de 49 999 $. Les prix mis à jour pour les modèles 2026 de VEHR CX-70 GS-SC et CX-90 GS entrent en vigueur le 2 juin 2026. Grâce à cette mise à jour, les deux modèles sont maintenant admissibles à des incitatifs fédéraux allant jusqu'à 2 500 $ dans le cadre du nouveau Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques (PAVE) du gouvernement du Canada.

Comme l'abordabilité demeure un facteur clé pour les familles canadiennes, cette mise à jour est conçue pour réduire les obstacles pour les clients qui cherchent à faire la transition vers la conduite électrique. Les véhicules électriques hybrides rechargeables offrent une étape pratique vers l'électrification, combinant la capacité de conduite électrique et la flexibilité d'un moteur à essence.

« Nous savons que les Canadiens font de plus en plus attention à la gestion de leurs coûts quotidiens, y compris le prix à la pompe », a déclaré Amy Fleming, présidente et chef de la direction de Mazda Canada. « Cette mise à jour reflète notre objectif de rendre la conduite électrique plus accessible, afin qu'un plus grand nombre de clients puissent profiter des avantages de la technologie hybride rechargeable d'une manière qui correspond à leur mode de vie. »

Les modèles de VEHR CX-70 et CX-90 permettent aux conducteurs de faire de nombreux déplacements quotidiens grâce à la capacité électrique, avec une autonomie de conduite électrique estimée à 51 kilomètres pour le VEHR CX-70 GS-SC et à 42 kilomètres pour le VEHRCX-90, tout en conservant la flexibilité d'un moteur à essence pour des trajets plus longs. Cette double capacité permet aux clients de réduire leur consommation de carburant et de s'adapter à l'évolution de leurs besoins de conduite sans modifier leur routine.

Les véhicules hybrides rechargeables de Mazda combinent une électrification efficace à la dynamique de conduite distinctive de la marque, à une conception haut de gamme et à des caractéristiques de sécurité avancées, offrant une expérience bien équilibrée qui répond aux besoins des conducteurs canadiens modernes.

Cette mise à jour reflète l'objectif continu de Mazda Canada d'offrir une valeur significative et de soutenir les clients alors qu'ils envisagent des options électrifiées qui correspondent à leur mode de vie et à leur budget.

Pour en savoir plus, visitez le site mazda.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Mazda local.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

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